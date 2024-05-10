Криптоплатформа LocalMonero объявила о прекращении работы

Команда P2P-биржи LocalMonero приняла решение о закрытии площадки. Платформа работала практически 7 лет. Об этом команда криптобиржи сообщила в соцсетях.

На данный момент на платформе LocalMonero новым пользователям уже недоступна регистрация и публикация сообщений. 14 мая, как сообщает команда биржи, будет закрыта возможность проведения сделок.

Напомним, что криптоплатформа работала с августа 2017 года. Она давала возможность пользователям проводить одноранговые сделки с монетой Monero (XMR).