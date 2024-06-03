ПВТ подготовил справочник «ИТ-абитуриент 2024»

Для абитуриентов, желающих поступить в белорусские университеты и связать будущее с информационными технологиями, в ПВТ подготовлен электронный справочник «ИТ-абитуриент 2024». Об этом сообщает пресс-служба Парка.

В издании представлена актуальная и подробная информация об ИТ-факультетах минских и региональных университетов: описание ИТ-специальностей, планы приема на 2024 год, проходные баллы за прошлые годы, стоимость обучения, наличие военной кафедры, условия предоставления общежития, места распределения выпускников, сведения о совместных с ИТ-компаниями лабораториях и филиалах кафедр ИТ-факультетов.

Кроме того, в справочнике публикуется краткое описание наиболее распространенных на сегодняшний день ИТ-профессий: от программиста и бизнес-аналитика до специалиста в области искусственного интеллекта и инженера облачных сервисов.

В отдельном материале справочника компании-резиденты ПВТ отвечают на вопросы о происходящем в ИТ-отрасли, наиболее перспективных специальностях и, конечно, дают советы абитуриентам.

Надеемся, что информация, собранная в справочнике «ИТ-абитуриент 2024», окажется полезной для поступающих в университеты и поможет им сделать правильный выбор специальности в сфере информационных технологий.