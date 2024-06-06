«Великий камень» будет сотрудничать с Шэньянской приморской экономической зоной

3 июня 2024 года между индустриальным парком «Великий камень» и Шэньянской приморской экономической зоной было подписано соглашение о сотрудничестве.

Подписание состоялось во время встречи Первого заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Николая Снопкова с губернатором провинции Ляонин Ли Лэчэном.

Напомним, что 30 мая в индустриальном парке «Великий камень» зарегистрирован новый резидент. Им стало ООО «ВостокТехно Групп» (Беларусь). Компания организует в парке производство видеоэндоскопических систем. Планируется выпуск таких модификаций, как видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеобронхоскопы. Инвестиционный прооект резидента имеет импортозамещающий характер.

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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