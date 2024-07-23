Хакеры взломали Верховный суд США

ИТ-система Высшего суда округа Лос-Анджелес была закрыта 22 июля, поскольку отдел технического обслуживания продолжал ремонт и перезагрузку сетевых компьютерных систем, которые сильно пострадали в результате атаки хакеров, пишет Cnews.

Высший суд округа Лос-Анджелес - высший суд Калифорнии, расположенный в округе Лос-Анджелес и это крупнейший единый суд первой инстанции в Соединенных Штатах. Высший суд управляет 37 зданиями суда по всему округу. В ведомстве работают 4,8 тыс. сотрудников, управление происходит приблизительно за 600 залами судов по всему округу, с годовым бюджетом более $1 млрд.

«В пятницу суд подвергся беспрецедентной кибератаке, в результате которой пришлось отключить почти все сетевые ИТ-системы, чтобы локализовать ущерб, защитить целостность и конфиденциальность информации и обеспечить стабильность и безопасность сети в будущем», - говорится в заявлении председательствующей судьи Саманты Джесснер (Samantha Jessner).