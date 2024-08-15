Сервис Miro прекратит работу в России и Беларуси

Пользователи популярной американской платформы Miro из России и Беларуси начали получать письма об ограничении доступа к сервису с 12 сентября.

Miro — интерактивная онлайн-доска, на которой можно рисовать, писать, размещать файлы, диаграммы и другие элементы. Ее используют для хранения, обмена и визуализации информации, например при работе над проектом. Платформа также популярна среди репетиторов, университетов и школ, так как одновременно над одним проектом может работать неограниченное число людей, сообщает РИА Новости.

Так, в одном письме отмечается, что Miro должна следовать всем нормативным актам в ЕС и США, включая санкции и другие требования по соблюдению торговых норм.