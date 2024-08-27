Google обещает ускорить Android на 5-10%

Разработчики Android решили повысить производительность своей ОС, внедряя поддержку размера страницы 16 Кб. Исторически Android работает с размером страницы 4 Кб, а увеличение этого параметра обещает прирост производительности на 5-10%.

Вот как объясняют это в Google: "В большинстве процессоров есть специальный блок управления памятью, который преобразует адреса из используемых программой в физическое место в памяти. Каждый раз, когда программе требуется больше памяти, она обращается к операционной системе, которая ее выделяет, и делает соответствующую запись в "таблице страниц". При увеличении размера страницы в 4 раза, "бухгалтерии" становится в 4 раза меньше. Таким образом, система может тратить больше времени на то, чтобы ваши видео выглядели отлично, игры работали хорошо, а приложения – плавно, и меньше времени на низкоуровневое "заполнение документов".

К сожалению, разработчикам приложений придется перекомпилировать свое ПО так, чтобы двоичные файлы работали как на устройствах с размером страницы 4 Кб, так и 16 Кб. Кроме того, ожидается, что нововведение приведет к увеличению использования памяти на 9%.

Поддержка различных размеров страниц уже внедрена в Android 15. В настоящее время она доступна в Android 15 QPR1 Beta 1 на устройствах Pixel 8 в рамках специальной опции для разработчиков и находится на стадии широкого тестирования.