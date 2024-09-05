В преддверии выставки IFA 2024 HONOR представила свои новинки

В "нулевой день" выставки IFA 2024, которая пройдет в Берлине с 6 по 10 сентября, компания HONOR представила несколько своих продуктов.

Смартфон HONOR Magic V3

"Звездой" презентации стал самого тонкий и легкий складной смартфон HONOR Magic V3. Справедливости ради стоит отметить, что он был представлен в Китае еще в июле, сегодня же состоялся глобальный запуск.

Напомним его характеристики. Смартфон базируется на SoC Snapdragon 8 Gen 3 с 12 Гб оперативной памяти и 512 Гб постоянной. У него складной 7.92" основной AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, дисплей же на крышке имеет диагональ 6.43" и аналогичную частоту обновления. 50 Мпикс основная камера дополняется 40 Мпикс ультраширокой и 50 Мпикс перископической телефотокамерами с 3.5-кратным оптическим зумом. Толщина смартфона в сложенном состоянии составляет рекордные 9.2 мм, а вес – 226 г. Емкость аккумулятора – 5150 мА·ч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 66 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт.

Работает устройство под управлением Android 14 и MagicOS от HONOR. Имеется множество функций искусственного интеллекта: AI Eraser, Face-to-Face Translation, Notes Live Translation и другие.

На глобальном рынке HONOR Magic V3 будет представлен в красновато-коричневом, зеленом и черном цветовых вариантах. Цена – €1999.

Ноутбук HONOR MagicBook Art 14

HONOR MagicBook Art 14 – мощный и при этом тонкий и легкий ноутбук.

Он оснащен 14.6" сенсорным дисплеем, имеет разрешение 3.1K. Инженерное решение в виде съемной камеры позволило сделать рамку вокруг экрана очень тонкой: соотношение экрана к корпусу составляет 97%. Работает компьютер на базе процессора Intel Core Ultra 7. Корпус изготовлен из магниево-титанового сплава. Несмотря на небольшую толщину, в нем есть все необходимые порты, включая Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI и 3.5 мм.

Цена ноутбука пока не названа.

Планшет HONOR MagicPad 2

HONOR MagicPad 2 оснащен 12.3" дисплеем с частотой 144 Гц. Как и ноутбук, он также очень тонкий (5.8 мм) и легкий (55 г).

Реализован планшет на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 SoC с 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб хранилища. Он сертифицирован по стандарту IMAX-Enhanced и предлагает отличное звучание, а также поддерживает технологию HONOR Spatial Audio. Работает на Android 14 с оболочкой MagicOS 8.0 и функциями искусственного интеллекта.

Цена HONOR MagicPad 2 в Европе установлена на уровне €599.

Часы HONOR Watch 5

В отличие от предыдущих продуктов, эти часы представлены впервые.

HONOR Watch 5 – прямоугольные смарт-часы с вращающейся кнопкой на правой грани. В них установлен 1.85" AMOLED-дисплей с разрешением 450 x 390. Батарея емкостью 480 мА·ч обеспечивает до 15 дней автономной работы. Часы весят всего 35 г, а их толщина – 11 мм.

Как и положено смарт-часам, HONOR Watch 5 отслеживают показатели здоровья: частоту сердечных сокращений, уровень SpO2 и многие другие. В них встроен GPS, есть поддержка большого количества спортивных режимов.

Часы выпускаются в черном, золотом и зеленом вариантах оформления. Стоимость будет объявлена позднее.