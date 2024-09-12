В Беларуси начал работу мультимедийный портал VIDEOBEL.BY

Общественно-политический контент ведущих белорусских СМИ теперь собран в одном месте. На портале будут размещаться онлайн-вещания каналов и важных прямых трансляций, в частности с мероприятий, в которых принимает участие Глава государства, отмечает БЕЛТА.

Кроме того, каждый день на VIDEOBEL.BY будет появляться подборка пяти самых важных новостей. Это особенно удобно для тех, кто стремится быть в курсе событий, но не готов тратить много времени на изучение информационного пространства.

Для удобства все видеоматериалы сопровождаются таймкодами: объемные программы разделены на тематические отрезки. Это дает возможность пользователям найти интересующий их видеофрагмент и переключиться на него всего одним нажатием.

К слову, дизайн VIDEOBEL.BY адаптирован для просмотра общественно-политического контента на любом устройстве — от небольшого смартфона до широкоформатного телевизора, сообщает sb.by.

Задача закрывать YouTube в Беларуси сегодня не стоит. Об этом заявил министр информации Марат Марков: "Давайте мы не будем говорить сегодня, что мы хотим запретить YouTube. Потому что даже такая постановка вопроса не совсем правильная. Мы будем использовать все инструменты, которые на сегодняшний день работают нам на пользу до тех пор, пока они работают нам на пользу. Как только мы почувствуем угрозу со стороны любого поставщика услуги, мы будем адекватно действовать. Адекватно, соразмерно, дипломатически верно. Но сегодня не стоит задача что-то закрывать самим. Почему мы и этот проект делаем. Не для того, чтобы что-то заменить, а для того, чтобы, если нас "обрежут", не остаться без инструментов информационного воздействия. Вот это главная цель".