В Беларуси запретили покупать криптовалюту вне белорусских криптобирж

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября подписал Указ № 367 "Об обращении цифровых знаков (токенов)".



"Документ принят в целях повышения защищенности граждан при совершении сделок с цифровыми знаками (токенами), а также исключения возможности вовлечения криптовалюты в мошенническую и другую противоправную деятельность", - говорится в официальном сообщении.



Указ предусматривает запрет для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей - резидентов ПВТ, на покупку и продажу криптовалюты вне белорусских криптобирж (криптообменников).



Отмечается, что такая мера будет способствовать развитию прозрачного и контролируемого обращения цифровых знаков (токенов), в первую очередь криптовалюты, и предотвращению вывода из страны похищенных с банковских счетов граждан денежных средств путем их обмена на криптовалюту на зарубежных криптоплощадках.