В России возбудили дело на создателей криптобиржи Cryptex

В России следователи завели уголовное дело против создателей анонимной платежной системы UAPS и биржи криптовалют Cryptex, пишет РБК.

Им вменяют организацию преступного сообщества и участие в нем, неправомерный доступ к компьютерной информации, неправомерный оборот средств платежей и незаконную банковскую деятельность — ч. 1, 2 ст. 210, ч. 3 ст. 272, ч. 2 ст. 187, пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК России.

По данным следствия, преступное сообщество было создано в 2013 году. Помимо системы UAPS и биржи Cryptex в инфраструктуру группировки входили 33 онлайн-сервиса, предназначенные для неправомерного оборота средств платежа и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации.

«Соучастники вели продажу незаконных операций по обмену валют, криптовалют, доставке и получению денежных средств, банковских карт и личных кабинетов. Основными клиентами сервисов данных были киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации своих преступных доходов», — говорится в сообщении СК.