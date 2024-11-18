В России правительство определило налоги для майнеров

Правительство России поддержало внесение ряда изменений в законопроект, касающийся майнинга криптовалют, которые будут определять налогообложение цифровых активов. Криптовалюта будет классифицирована как имущество, операции с ней не будут подлежать налогу на добавленную стоимость (НДС), а максимальная ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) составит не более 15%. Эта информация опубликована на официальном сайте Министерства финансов России.

«Правительство России одобрило проект поправок к проекту федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации"». Поправки вводят правила налогообложения доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, её купли-продажи, а также обязанности операторов майнинговой инфраструктуры, связанные с налоговым контролем», — говорится в сообщении министерства.

В документе также указано, что после консультаций с представителями бизнеса было решено, что имеет смысл вводить налогообложение финансовых результатов майнинга. Подобный подход нацелен на достижение баланса интересов как бизнеса, так и государства. В результате криптовалюта будет считаться имуществом для целей налогообложения, а доходы, полученные от майнинга в виде криптовалюты, будут учитываться по мере их получения с учетом рыночной стоимости. При этом будет предусмотрена возможность вычета из доходов расходов, понесенных в процессе майнинга.

«Операции с цифровой валютой не будут облагаться НДС. Доходы от операций с цифровой валютой станут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, предельная ставка НДФЛ при налогообложении криптовалюты не будет превышать 15 %», — сказано в сообщении Минфина. В дополнение к этому операторы майнинговой инфраструктуры будут должны сообщать в налоговые органы сведения о лицах, осуществляющих майнинг с использованием их инфраструктуры.