Биткоин приближается к $100 000

Курс самой популярной криптовалюты превысил $97 000, ненадолго достигнув $97 788 (данные Coin Metrics), прежде чем скорректироваться до примерно $97 230.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах биткоин демонстрирует рекордный рост. Позитивные заявления Трампа о криптовалютах и ожидания смягчения регулирования, а также обсуждение потенциального создания государственного резерва в биткоинах, подстегивают инвесторов. Аналитики прогнозируют дальнейший рост курса до $100 000 до конца года.

Отметим, что в общей сложности в течение 2024 года биткоин подорожал на 127 %.