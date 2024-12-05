Курс биткоина впервые преодолел отметку в $100 000

Назначение Трампом Пола Аткинса, известного сторонника криптовалют, главой Комиссии по ценным бумагам и биржам США, привело к росту курса биткоина на 7%, до $103 195.

Впервые биткоин преодолел отметку в $100 000 (хотя 22 ноября он уже приближался к этой планке). Объясняя свой выбор, Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Пол Аткинс верит в создание мощного рынка инновационного капитала, отвечающего потребностям инвесторов и способствующего превращению американской экономики в лучшую в мире.

С начала года курс биткоина увеличился на 140%, а после победы Трампа — на 48%.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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