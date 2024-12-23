Многие Android-смартфоны лишатся поддержки WhatsApp с 1 января

С начала 2025 года владельцы смартфонов на базе Android KitKat и более ранних версий Android больше не смогут пользоваться WhatsApp. Компания Meta, разработчик приложения, объявила о прекращении поддержки этих устаревших платформ, мотивируя это необходимостью в более современном аппаратном обеспечении для внедрения новых функций, включая возможности искусственного интеллекта.

Список моделей смартфонов, на которые распространяется грядущее прекращение поддержки мессенджера, включает:

  • Samsung: Galaxy S3, Galaxy Note 2, Galaxy Ace 3, Galaxy S4 Mini;
  • Motorola: Moto G (1st Gen), Razr HD, Moto E 2014;
  • HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601;
  • LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, L90;
  • Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.

Срок сохранения данных WhatsApp на смартфонах под управлением Android KitKat и более ранних версий истекает 1 января 2025 года. Пользователям этих устройств рекомендуется создать резервную копию на новом устройстве, чтобы избежать утраты медиафайлов и истории чатов.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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