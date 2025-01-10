На выставке CES 2025 Samsung представила свое видение Home AI

На выставке CES 2025 в Лас-Вегасе Samsung Electronics представила свое видение Home AI (ИИ для дома) и переосмыслила понятие дома. Экспозиция Samsung, поделенная на несколько тематических зон: «Дом для эффективности», «Дом для здоровья», «Дом для близких», «Дом для продуктивности» и «Дом для искусства» — предлагает сценарии домов будущего, представляя всесторонний взгляд на то, как ИИ формирует современный образ жизни.

Зона «Дом для эффективности» продемонстрировала, как технологии ИИ и SmartThings упрощают бытовые задачи и управление энергопотреблением. Samsung представила умные устройства с ИИ, разработанные для экономии времени и повышения эффективности. Стиральная машина Bespoke AI Laundry Combo самостоятельно регулирует цикл стирки и сушки в зависимости от типа ткани и выполняет оба процесса без необходимости перекладывать вещи. Также был представлен сценарий, где искусственный интеллект Bespoke Jet Bot Combo изучает привычки пользователей, чтобы автономно убирать и мыть полы с возможностью управления через Bixby.

Зона «Дом для близких» показала решения для заботы о членах семьи, домашних животных и растениях. Благодаря интеграции с подключенными датчиками SmartThings может фиксировать такие инциденты, как, например, падения, и отправлять экстренные уведомления на подключенные устройства, смартфоны или холодильники Family Hub.

Зона «Дом для близких» показала решения для заботы о членах семьи, домашних животных и растениях. Благодаря интеграции с подключенными датчиками SmartThings может фиксировать такие инциденты, как, например, падения, и отправлять экстренные уведомления на подключенные устройства, смартфоны или холодильники Family Hub. Это выставочное пространство привлекло внимание посетителей, продемонстрировав комплексные решения для ухода за всеми жителями дома, включая домашних животных, детей и растения. Среди них – Galaxy SmartTag2 для отслеживания активности домашних животных и обнаружения необычного поведения, а также функции SmartThings, которые отправляют оповещения о плаче ребенка или контролируют и регулируют температуру и уровень освещенности для ухода за растениями.

Зона «Дом для продуктивности» предложила инструменты Galaxy AI для повышения эффективности работы и учебы. Посетители могли ознакомиться с функцией AI Select ноутбуков Galaxy Book5, которая позволяет мгновенно искать определенные области на экране или извлекать текст из изображений для быстрого доступа к информации.

Зона «Дом для искусства» включала известные произведения искусства из семи крупных арт-институций, сотрудничающих с Samsung. Среди них — Музей Орсе, MoMA (Музей современного искусства в Нью-Йорке), Метрополитен-музей, Музей Прадо, галереи Тейт и Бельведер, а также мировая ярмарка современного искусства Art Basel.