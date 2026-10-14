В Минске проходит Международный форум "Искусственный интеллект в Беларуси"

Международный форум IT-Академграда "Искусственный интеллект в Беларуси", приуроченный к 98-летию Национальной академии наук, проходит в Минске. На его площадке развернулась выставка отечественных разработок в области ИИ и робототехники, сообщает БЕЛТА.

Форум объединил ведущих ученых, инженеров, представителей бизнеса, государства и образования, чтобы обсудить ключевые тенденции и перспективы развития технологий искусственного интеллекта. Это площадка для презентации отечественных разработок, обмена опытом и поиска новых партнеров в сфере ИИ и робототехники.

На выставке представлены решения в сферах здравоохранения, образования, промышленности, энергетики, экологии и кибербезопасности. Разнообразие проектов позволяет увидеть, насколько широко технологии ИИ применяются для решения практических задач.

Объединенный институт проблем информатики НАН Беларуси представляет разработки, демонстрирующие практическое применение искусственного интеллекта в науке, медицине и повседневной жизни: технологии ИИ для ранних стадий разработки лекарственных средств, цифровой двойник гуманоидного робота, нейросетевые решения для обнаружения и сопровождения объектов с помощью дронов, суперкомпьютерное моделирование и обработка данных дистанционного зондирования Земли на базе технологии "Куб данных" (Data Cube). Медицинское направление включает обновленный нейросетевой комплекс LungExpert для поддержки диагностики заболеваний легких, разработки по безопасности ИИ в медицинской диагностике и систему поддержки принятия решений для выбора тактики в клинической трансфузиологии. Также посетители могут увидеть корпоративного ИИ-помощника Chat UIIP и разработки для повседневных задач - аудиогиды и навигаторы.

Коллективный стенд Министерства образования демонстрирует разработки белорусских вузов. Так, БГУИР показывает интеллектуального помощника для студентов, систему персонифицированной терапии дыхательной недостаточности, программно-аппаратные комплексы для обеспечения электромагнитной совместимости и стенд для программирования встраиваемых систем. БГУ - "5D-Архив Беларуси" с технологией записи и считывания информации в стекле, систему транскрибации и перевода с русского языка на китайский, инновационный редактор портретов и AI-сервис для оценки и подбора недвижимости. БНТУ - программно-аппаратный комплекс автоматической оптической инспекции печатных плат на основе ИИ, камеру Вильсона с интеллектуальным анализом треков частиц и систему диагностики меланомы. Брестский государственный технический университет - робота-официанта и робота-собаку. Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого - систему генерации учебных материалов на основе больших языковых моделей. Гродненский государственный университет им. Янки Купалы - нейросетевые решения для диагностики инсульта и заболеваний печени, а также современные учебные модули в области ИИ и интеллектуальных технологий. БГТУ презентует интеллектуальный цифровой модуль для оценки жизненного цикла осадков очистных сооружений с применением машинного обучения, цифрового двойника и многокритериальной оптимизации.

Военная академия представляет ключевые разработки и проекты в области современных технологий подготовки специалистов и моделирования тактических ситуаций. Образовательные проекты также презентуют Гродненский областной институт развития образования - платформу интерактивного генеративного кейс-обучения на базе локального ИИ MindDeer, и гимназия №1 им. Ф.Скорины Минска - стажировочную площадку по внедрению ИИ в столичную систему образования.

Среди других разработок - интернет-ресурс Республиканского центра трансфера технологий с инструментами ИИ для трансфера и коммерциализации технологий, решения Центра систем идентификации для цифровой паспортизации продукции, интеллектуальная система BelCardioAI для анализа данных экспериментального кардиорегистратора, представленная Институтом физиологии и Институтом прикладной физики НАН Беларуси. Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф.Купревича НАН презентует разработки по применению современных информационных технологий, данных дистанционного зондирования и искусственного интеллекта для рационального природопользования и моделирования динамики растительности Беларуси.

Национальный научно-производственный центр многофункциональных беспилотных комплексов - современные БЛА и отечественные решения на основе ИИ для автоматического сопровождения объектов, экологического мониторинга и видеонавигации. Институт математики НАН Беларуси - интеллектуальную систему иерархической классификации товаров.

Во второй день форума, 14 октября, запланирована выставка проектов белорусских школьников, работающих с технологиями ИИ.