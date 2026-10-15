БелГИЭ: самые высокие баллы по интегральной оценке качества связи – у А1

По итогам измерений качества услуг сотовой подвижной электросвязи БелГИЭ за III квартал 2026 года А1 получил самые высокие баллы как по итоговой интегральной оценке качества связи, так и по большинству категорий. Более того, абсолютно все общие интегральные показатели качества А1, а именно качество телефонии и передачи данных, включая телефонное радиосоединение и качество передачи речи, доступность услуги передачи данных, качество услуги передачи данных, воспроизведение видео и загрузка WEB-страниц, существенно выросли.

Исследование проводится независимым регулятором «БелГИЭ» и публикуется на портале «хваля.бел», который регулярно оценивает качество мобильной связи белорусских операторов. Итоговые результаты рассчитываются на основе совокупности показателей, отражающих качество наиболее востребованных услуг связи и передачи данных.

Для А1 такие результаты стали очередным подтверждением эффективности последовательной работы по развитию сети и повышению качества сервисов для абонентов. Компания уделяет особое внимание совершенствованию инфраструктуры, чтобы обеспечивать надежную связь и комфортный пользовательский опыт по всей территории страны.

«Высокие оценки в независимых измерениях не появляются сами по себе. За ними стоят тысячи часов работы по развитию сети, модернизация оборудования и постоянный анализ пользовательского опыта. Мы внимательно отслеживаем, как меняются потребности наших абонентов, и развиваем инфраструктуру на опережение», – отметил заместитель генерального директора по техническим вопросам компании А1 Владимир Сачков.

Одним из ключевых направлений в улучшении качества связи является развитие LTE-сети, реализуемое инфраструктурным оператором BeCloud. Только с начала III квартала 2026 года масштабные улучшения произошли для абонентов А1 более чем в 120 населенных пунктах Беларуси. Работы затронули свыше 1700 секторов на более чем 200 базовых станциях. Это позволило повысить эффективность работы оборудования и создать дополнительный запас емкости для дальнейшего роста потребления мобильных услуг.

Данные получены по результатам оценки качества сотовой подвижной электросвязи по совокупности наблюдений за III квартал 2026 года по состоянию на 15.10.2026 г. и могут варьироваться от квартала к кварталу. Полная версия отчета доступна на портале хваля.бел.

Развитие сети LTE обеспечивает абонентам не только высокие скорости мобильного интернета, но и комфортный доступ к современным цифровым сервисам. Это особенно важно для просмотра потокового видео, онлайн-игр, видеозвонков, использования навигационных сервисов и других повседневных задач, требующих стабильного интернет-соединения.

Кроме того, абонентам A1 доступна технология VoLTE, которая позволяет совершать голосовые вызовы через сеть LTE. Она обеспечивает более быстрое соединение при звонках, высокое качество передачи голоса и возможность одновременно разговаривать по телефону и пользоваться мобильным интернетом.

Всего в результате мероприятий, которые компания A1 предпринимает в партнерстве с инфраструктурным оператором beCloud, пользоваться связью четвертого поколения в сети A1 могут 99% жителей страны.

Напомним, что абоненты A1 могут самостоятельно проверить качество связи и сообщить о возможных сложностях через специальную форму на сайте компании. Полученная информация помогает специалистам учитывать пользовательский опыт при дальнейшем развитии сети.

A1 последовательно инвестирует в развитие телекоммуникационной инфраструктуры и внедрение современных технологий по всей стране. Компания продолжает работать над тем, чтобы абоненты могли пользоваться надежной связью и комфортным мобильным интернетом независимо от того, находятся они в крупном городе или за его пределами.