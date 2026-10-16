МТС возглавил рейтинг «БелГИЭ» по качеству мобильного интернета в Республике Беларусь

Радиочастотная служба «БелГИЭ» обнародовала итоги комплексного мониторинга связи в 3 квартале 2026 года. МТС признан лидером по качеству мобильного интернета в Беларуси.

Согласно опубликованным 16 октября данным, компания показала самую высокую интегральную оценку передачи данных. Сеть МТС получила наибольшую оценку качества услуги, воспроизведения видео и загрузки веб-страниц. Успешность передачи данных достигла почти 98,6%. Доля 4G/5G-соединений со скоростью от 5 Мбит/с по направлению к абонентам превысила 86%.

Кроме того, МТС заработал наивысшую совокупную оценку качества передачи речи и подтвердил статус стабильного лидера по качеству связи с самой большой итоговой интегральной оценкой в районных центрах и других городах, а также поселках городского типа.

Развитие 5G/4G

В 2026 году МТС предложил абонентам 5G. Покрытие превысило 400 квадратных километров: более 1,1 тысячи базовых станций пятого поколения действуют в Минске и областных центрах, предоставляя абонентам принципиально новый пользовательский опыт. В сентябре технология заработала в Гродно, а сеть 5G-роуминга стала крупнейшей в стране.

4G продолжает усиливаться. С начала года включено более 700 базовых станций по всей стране, а в Витебской, Гомельской и Могилевской областях на тысяче объектах удвоена ширина радиоконала, кратно увеличивая скорость мобильного интернета. Поэтапное развитие сети 4G/5G реализуется в сотрудничестве с beCloud. Оператор развивает единую сеть и обеспечивает доступ к современной инфраструктуре 4G/5G, а МТС предоставляет услуги связи абонентам.

Масштабирование собственных возможностей

Продолжается укрепление собственной сети. В сельской местности на 500 базовых станциях 3G активирована вторая несущая частота, увеличивая емкость сети за городом.

Также в сентябре МТС стал первым в Беларуси, кто покрыл «интернетом вещей» все районные центры и другие города страны. Сегодня на государственный сектор, бизнес и ЖКХ работают более тысячи базовых станций NB-IoT. Сеть охватывает около 16 тысяч населенных пунктов, создавая фундамент для цифровизации промышленности, логистики и сельского хозяйства.

Качество связи — в каждый населенный пункт

Модернизация приносит ощутимый результат: более чем в 700 населенных пунктах отмечается рост качества связи на 50% и более. Это стало возможным благодаря планомерному расширению покрытия и увеличению пропускной способности сети, особенно в малых городах и сельской местности.

Сегодня общая инфраструктура включает свыше 23,5 тысяч базовых станций 5G/4G/3G/2G и NB-IoT. Сеть обеспечивает покрытие 98% территории и доступность услуг для 99,9% населения Беларуси.