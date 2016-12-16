Где получить необходимый опыт, чтобы устроиться на работу в ИТ после курсов?

Яркие плакаты и рекламные лозунги «кричат» о том, что получить профессию «айтишника» проще просто. Уже через пару месяцев после обучения легко можно получать пару тысяч долларов. И вовсе не обязательно иметь техническое образование, нужно всего лишь захотеть. Ну и, конечно, необходимо иметь определенную сумму денег, чтобы заплатить за те самые курсы.

Есть и обратное мнение: на форумах и в СМИ новички в ИТ, которые имеют за спиной только прохождение курсов, говорят о том, что все это неправда: на работу не берут, а значит и о высокой зарплате не стоит и мечтать. Кому верить? Скептикам, которые не верят в то, что после курсов можно найти достойную работу, или же образовательным центрам, которые превращают обычных людей в крутых «айтишников»? Попробуем разобраться.

«Все лгут»

«У IT-курсов всех видов обычно есть две крайности: рекламные обещания с постеров или отзывы программистов-скептиков. И то, и другое – неправда. В рекламе обещают, что за 2-3 месяца ты станешь крутым специалистом и начнешь грести деньги лопатой. А скептики повсюду кричат, что курсы дают только теорию и никаких практических навыков. По сути – золотая середина», - так описывает ситуацию выпускница курсов Яна в интервью о том, как найти работу после курсов.

Что же мы имеем? В период, когда любую работу найти не так просто, ИТ-курсы кажутся спасением. За работу в ИТ-сфере обещают немалые деньги, да и работу (по заверениям образовательных центров) найти после курсов будет легко. Естественно, на такие обещания «клюют» те, кто даже толком не понимает, что это вообще за сфера такая.

Итог: курсы получают свои кровные за обучение, а на выходе имеем «недоспециалистов», в которых компании просто не нуждаются. Всеобщее разочарование: как со стороны HR-специалистов, которым сложно найти среди множества резюме квалифицированного кандидата, так и со стороны выпускников курсов: на работу не берут, да и опыта не появилось.

100 человек на 1 место среди выпускников без опыта

Посмотрим вакансии на популярных белорусских сайтов по поиску работы. Можно увидеть, что ИТ-компании размещают предложения для молодых сотрудников. А теперь соотнесем вакансии и резюме… На некоторые специальности конкурс доходит до 100 человек на место.

Теперь становится понятно, почему много недовольных молодых выпускников курсов высказываются о своей неудачной попытке войти в ИТ. Спрос не соответствует предложению. Вот здесь и начинается «естественный отбор».

Отсутствие мотивации и пустые надежды

«Я пришла на курсы с четкой мотивацией – я хотела работать в этой сфере. Были люди, которые уже нашли себе место работы, но должны были получить квалификацию под него. Были и те, кто просто хотел сменить сферу деятельности. Когда люди четко понимали, для чего им нужны эти курсы – эффект был. Возможно, были и те, кто пошел на курсы просто так, надеясь быстро попасть в крупную IT-компанию и начать зарабатывать», - рассказывает Яна, выпускница курсов.

А теперь представьте ситуацию. Образовательные курсы открывают новую специальность: «Станьте хирургом всего за два месяца. Наши преподаватели имеют огромный опыт и всему научат вас! Уже через пару месяцев вы будете работать в лучших клиниках страны и зарабатывать пару тысяч долларов». Абсурд, да? А теперь представьте клинику, которая захочет «оторвать с руками» такого специалиста.

Конечно, ИТ-компании не «режут по живому» и не могут принести такой вред, но стоит понимать, что это серьезная работа. Прежде чем выбирать специальность, нужно хотя бы понимать, куда вы идете, чем будете заниматься, есть ли склонности к данной профессии в конце концов, а не просто бездумно выбирать профессию, так как там высокие зарплаты.

Выхода… нет?

Выход есть. Получать любыми способами опыт, а не надеяться на то, что высшее образование или курсы сами за вас найдут работу мечты. Пригодиться может стажировка, которая «спустит с небес на землю» и покажет, как на самом деле выглядит работа ИТ-специалиста.

«Мне часто давали какие-то пробные тестовые задания. Но каждый раз сталкивалась с одними и теми же формулировками – недостаток опыта. Причем, я отправляла резюме на вакансии, где было указано, что опыт не требуется. Думаю, люди после университета постоянно сталкиваются с аналогичным подходом. Ты пять лет учился, но ты никому не нужен, потому что у тебя нет опыта», - рассказывает Яна, которой все-таки удалось найти работу после курсов и стажировки.

Только работа на реальном проекте покажет, готовы ли быть «айтишником». А к резюме это будет огромным плюсом. Шансы найти работу прибавятся в разы.

Что думают HR об опыте работы?

Вот что думают белорусские HR-специалисты в ИТ-компаниях о стажировке:

«Кандидат, прошедший стажировку, выглядит в глазах работодателя более привлекательно, нежели просто выпускник курсов. Стажировка является огромным плюсом для кандидата. Вчерашние студенты подходят далеко не всем, так как не имеют коммерческого опыта. И разорвать замкнутый круг помогает стажировка. Зачастую кандидаты после курсов без коммерческого опыта теряются на проекте, не знают, как подступиться к задаче, ведь теория есть, а как ей правильно воспользоваться в той или иной ситуации, кандидат пока не знает.

Стажировка — это прекрасная возможность прочувствовать атмосферу реального проекта. Она помогает лучше усвоить теорию и применить свои навыки на практике. Кроме того, она позволяет задавать вопросы и учиться у своих коллег».

«Указание стажировки в резюме, при прочих равных условиях, может помочь привлечь внимание рекрутера к CV. Но и не только оно. Поэтому я всегда советую начинающим специалистам указывать в резюме любую информацию, которая относится к выбранной профессии: курсы, стажировку, список изученной литературы, ссылки на проекты, пусть сделанные только для себя».

«Практический опыт действительно является плюсом при прохождении собеседования. Специалисты, прошедшие стажировку, чаще всего претендует на более высокую зарплату».

«Любая компания хочет приглашать тех специалистов, которые сразу могут работать на проектах. Опыт, пусть и небольшой, позволяет самим новичкам быстрее вникнуть в проект и адаптироваться. Поэтому, прежде чем предложить работу, мы предлагаем пройти стажировку у нас в компании».

Если белорусские ИТ-компании нуждаются в молодых специалистах, то нужен хотя бы базис знаний, который могут дать курсы. И, естественно, одних курсов может не хватит, чтобы вы стали одним из 100 специалистов, которого все-таки возьмут на работу. Лишь работа над реальным проектом даст возможность участвовать в конкурентной борьбе за место в ИТ-компании.

Где взять опыт, если нет времени ждать?

К сожалению, стажировки ИТ-компании проводят не всегда, и конкуренция за место среди стажеров тоже высока, особенно если речь идет о таких специальностях, как бизнес-анализ или тестирование приложений. В качестве альтернативы первый опыт можно получить на платных практикумах, предлагаемых Центром стажировок «БелХард».

Практикум в Белхард - это работа над реальным ИТ-проектом с реальным заказчиком, проходящая под руководством опытного тренера-практика. Практикум проходит в целодневном режиме по выходным дням и длится 3-6 недель, в зависимости от проекта. Это ваша гарантированная возможность получить после курсов опыт работы на проекте, который необходим сегодня ИТ-работодателям.

Вы получите навыки владения популярными инструментами, применяемыми в ИТ-проектах, и сможете указывать в резюме участие в работе в Agile-команды. Реальный проект в портфолио позволит вам более успешно проходить собеседования и претендовать на более высокую заработную плату. А после успешного прохождения практикума вы получите возможность продолжить карьеру в группе компаний "БелХард"/

За то время, которое другие тратят на собеседования, вы можете начать зарабатывать

За 6 месяцев начинающий разработчик заработает около $3000 - готовы ли Вы заплатить такую цену за отстутствие практики в вашем резюме?

Ваше участие в практикуме после курсов или вуза окупится уже в первые месяцы работы по специальности. Ко всему прочему, в Центре стажировок «БелХард» возможна оплата в два этапа и дистанционное прохождение практикумов.

Как проходят практикумы в «БелХарде»?

1. Вы подаете заявку на прохождение практикума по выбранной Вами специальности

2. Вы проходите тест. По результатам теста тренер определяет уровень Ваших теоретических знаний и Вашу степень готовности к выполнению учебного проекта.

3. Вместе с другими участниками группы практикантов Вы выбираете работу над одним из проектов

4. Вы работаете над проектом в команде. Совместно с другими участниками практикума Вы реализуете проект под руководством тренера. В ходе выполнения проекта Вы взаимодействуете со специалистами группы компаний «БелХард» и используете стандарты и инструменты, применяемые в реальных проектах «БелХард» - компании, входящей в ТОП-10 крупнейших резидентов Парка высоких технологий.

5. Вы защищаете свой проект. В конце практикума проходит защита проектов перед заказчиком. Успешно защитившие проект практиканты получают сертификат и рекомендацию, подтвержденные печатью и подписью заказчика проекта, и именем одной из старейших белорусских ИТ-компаний

6. Вы можете претендовать на позицию Junior-специалиста. Вы имеете минимально необходимые Junior-специалисту навыки и опыт для успешного прохождения собеседования в любой ИТ-компании. Ваше резюме попадет в список приоритетных кандидатов, к которым компании, входящие в "БелХард Групп", обратятся при открытии вакансий

Что получаете по прохождению практикума?

Сертификат о прохождении практикума - за вас в резюме будет говорить имя одной из крупнейших ИТ-компаний Беларуси. Рекомендательное письмо от заказчика проекта – независимое подтверждение вашей квалификации в ИТ. Свой первый проект, который служит для Вас первым опытом работы - подтвержденный «БелХардом» и заказчиком. Возможность продолжить карьеру в "БелХарде" в качестве стажера, а затем - полноценного сотрудника компании.

Направления практикумов

Сегодня мы рады предложить Вам практикумы по следующим направлениям:

Бизнес-анализ в сфере разработки программного обеспечения

Тестирование программного обеспечения

Web-разработка на PHP

Web- разработка - Frontend (HTML5, JavaScript)

Java-разработка

Управление проектами в сфере разработки программного обеспечения

Прочитайте историю успеха нашей выпускницы, сразу нашедшей работу бизнес-аналитиком после прохождения практикума. По статистике Центра стажировок «БелХард», более 70% выпускников практикумов находят работу на позиции Junior-специалистов в ИТ-сфере.

Запишитесь на практикум в «БелХард» сегодня, и получите конкурентное преимущество среди других начинающих ИТ-специалистов!

Центр стажировок БелХард

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