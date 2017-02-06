Чем занимается бизнес-аналитик и как им стать?

Нужны ли белорусским компаниям бизнес-аналитики? В рекламе говорят, что это одна из самых востребованных профессий в IT, что получить ее не так и сложно, зарплаты измеряются тысячами долларов, а вакансий на сайтах по поиску работы неисчисляемое количество. Так ли это на самом деле? И как стать бизнес-аналитиком, если далек от сферы IT?

Кто такой бизнес-аналитик и в чем суть его работы?

Главная задача бизнес-аналитика – детальное изучение структуры компании, поиск проблем и оптимальных путей их решения. Чаще всего бизнес-аналитики анализируют финансовую деятельность организации, разрабатывают новую или улучшают старую бизнес-модель, оптимизируют процесс работы и всеми силами стремятся увеличить прибыль компании.

Бизнес-аналитики нужны крупным предприятиям, банкам, строительными организациям, и, конечно, IT-компаниям.

К примеру, в компанию обратился клиент, у которого упали продажи. Бизнес-аналитику необходимо выяснить, почему это случилось: некачественный контент на сайте, высокие цены, сложный интерфейс, отсутствие коммуникации в социальных сетях. Затем бизнес-аналитик подробно описывает результаты своего исследования и предлагает решение проблемы.

Творческая работа

Работа творческая: необходимо понимать, что нужно заказчику, видеть пути реализации идеи, предлагать новые решения для развития компании, решать, какие технологии будут использованы при работе. Бизнес-аналитик – это творческое лицо команды, ведь именно он передает требования клиента разработчикам и оформляет их должным образом.

При этом бизнес-аналитик должен уметь вежливо общаться с клиентом и решать конфликты, быть аккуратным и внимательным к мелочам, уметь представить проект в его окончательно стадии и быть, как говорится, «на два шага впереди».

Методы управления проектами

Методы управления проектами – одно из ключевых требований, которое предъявляют работодатели. Если говорить простыми словами, то управление проектами (project management) – это управление и организация всеми процессами, которые приведут к цели, будь то анализ конкурентом или маркетинговая кампания.

Сложность состоит в том, что все проекты разные, а значит - к каждому нужен свой подход. Для этого была разработана целая система методологий управления проектами, и, конечно, работодатели будут требовать эти знания.

Каким должен быть бизнес-аналитик?

А какие еще требования предъявляются к бизнес-аналитику?

Умение работать в команде,

Знание достаточно большого количества ПО,

Знание методологии разработки программных продуктов,

Активность и желание развиваться,

Английский язык.

Если ваш уровень ниже Upper-Intermediate – получить должность бизнес-аналитика будет довольно сложно. Ведь в ИТ чаще всего клиенты - западные компании.

Сколько зарабатывают бизнес-аналитики?

Хороший бизнес-аналитик может рассчитывать на зарплату не менее $1200. Если верить статистике dev.by, то медианная зарплата бизнес-аналитика - $1600. Senior получает около $3000. Конечно, все будет зависеть только от ваших профессиональных навыков и желания развиваться.

Почему управление проектами так важно для бизнес-аналитиков?

Почему управление проектами так важно для бизнес-аналитиков? Об этом рассказывает Алена Волчек, специалист по PMI, AGILE (scrum, kanban) и преподаватель в ИТ-Академии «БелХард».

- Сейчас наиболее востребованными на рынке труда являются так называемые «универсальные специалисты». Я их называю «PM-BA». Мне самой часто приходилось собирать требования у заказчика, писать ТЗ и КП. Проектный менеджер может быть хорошим бизнес-аналитиком, а вот обратное не всегда работает.

Для ребят, которым надо определиться, идти: в бизнес-анализ или управление проектами, этот курс идеален. Поскольку тут идет база и по бизнес анализу и управлению проектами. А куда специализироваться дальше, уже зависит только от них.

Сейчас управление проектами очень актуально для Беларуси, особенно последние полтора года. Проектный подход внедряется повсеместно, даже не в IT, а, скажем, в ресторанном бизнесе, туристическом. Вопрос лишь в кадрах. Хороших менеджеров проектов мало, а которые разбираются в IT специфике – еще меньше.

Есть ли здесь разделение на гуманитариев и технарей? Гуманитарии, как правило, выбирают специализацию «Бизнес-анализ», а что касается технарей, то, мне кажется, им все подвластно, если не смущает тот факт, что в «Управлении проектами» или «Управление проектами+Бизнес-анализ» нужно постоянно общаться. Не все технари это могут.

Нашу Академию стоит выбрать за очень комфортную атмосферу! Группы становятся настолько сплоченными за время занятий, что к концу курса многие становятся настоящими друзьями, помогают друг другу с трудоустройством. Преподаватели выстраивают программу курса, учитывая интересы каждой конкретной группы, и делают упор на нужные группе темы.

Темы на занятиях будут очень интересные: это прохождение собеседований и особенности формирования команды, защита от манипуляций и проведение переговоров и совещаний. А еще «микс» в управлении классики и легких методологий, т.е. agile и pmi!

Работу после курсов найти очень даже реально. Из группы минимум 2-3 человека находят работу в первые месяцы после окончания курсов. Но эти люди очень заинтересованы в обучении и готовы менять работу. При этом они понимают, что без опыта работы сразу рассчитывать на зарплату в $1500 нельзя, и начинать надо с малого, примерно с $400. Но и уровень ответственности у помощника PM гораздо ниже.

А что касается лучших выпускников, то здесь все как в университете. Можно быть лучшим в теории, но завалить практику. Поэтому для меня лучшие те, кто быстро осваивают программы для управления проектами, схватывают идеи, как их сочетать. Пробелы в теории легко восполнимы, но нужно назубок знать основные моменты: риски, сроки, стоимость и команду.

Если вы решили что-то менять в жизни, в профессии, меньше сомневайтесь, а больше делайте. Не попробовав, вы никогда не поймете, ваша это профессия или нет. А пока вы думаете, кто-то уже записался на ваше место ко мне в группу!

Гуманитариям есть место в IT

Виталий Бородин, практикующий бизнес-аналитик и преподаватель в ИТ-Академии «БелХард», рассказал о том, почему гуманитарии могут быть лучше технарей, и почему проекты могут «провалиться» без бизнес-аналитиков.

- Важность профессии бизнес-аналитика объясняется очень просто, и вместе с тем достаточно сложно. Давайте попробуем разобраться. В классическом понимании БА – посредник между заказчиком и разработчиком, но что за этим стоит на практике? Тяжелый интеллектуальный труд, которой не сводится к простой ретрансляции желания заказчика.

Я знаю много проектов, которые не стали успешными именно по причине отсутствия бизнес-аналитика. Как все происходило: заказчик говорит: «Я хочу…», а разработчик реализовывает желание заказчика. Заказчик смотрит на результат и понимает, что реализовано то, что он хотел, но пользоваться этим совершенно невозможно в силу некоторого списка причин.

В случае же, когда в проекте участвует бизнес-аналитик, то он в первую очередь анализирует бизнес заказчика, определяет узкие места, причины, по которым деятельность не так успешна, как могла бы быть. После чего определяет и согласовывает с заказчиком выявленные потребности, подходы к их удовлетворению, определяет концепцию решения, которое может быть связано не только с разработкой нового программного продукта, но и с модернизацией бизнес-процессов. Если предложенная концепция заказчиком принята, то можно продолжать работу. При этом бизнес-аналитик должен помнить и том, что, возможно, в некоторых случаях следует оставить все как есть, и это будет более эффективно.

Пять-семь лет назад аналитики не были так популярны у нас, так как мы традиционно отстаем во многих областях. Сейчас же компании учатся вести деятельность более разумно, и приходят к пониманию необходимости и важности роли бизнес-аналитика. Да, возможно, у бизнес-аналитика высокие вознаграждения, но они окупаются снижением времени разработки и созданием более качественных программных решений.

Бизнес-анализ – это далеко не такая простая профессия, как кажется. И этому есть много объяснений. В первую очередь, создаваемое программное обеспечение не должно быть просто программой. Идеальный вариант – это когда удается создать новую философию ведения операционной деятельности компании, которая интегрирована в бизнес-процессы, а в некоторых случаях даже с помощью программного продукта выстроить бизнес-процессы, отрегулировать и регламентировать деятельность каждого сотрудника.

Например, кто может себе представить современную компанию, которая не использует CRM? Или какой-то программный продукт для ведения бухгалтерского учета? А теперь представьте себе компанию, каждый программный продукт которой имеет интеграцию с другим, когда вы можете получить информацию, которая вам нужна в данный момент в несколько манипуляций в одной и той же программной среде. Просто? Вряд ли.

Теоретически, кто угодно может выучиться на бизнес-аналитика, но с одним условием: должна быть четкая мотивация и понимание, зачем это нужно. Кроме этого, необходимо четко понимать, что бизнес-анализ изучается все время, пока он работает. Никогда не знаешь, какой проект будет следующим: сайт, поисковая система, интернет-магазин, справочно-информационная система, сервис оплаты, графический редактор.

Молодые специалисты с зашкаливающими амбициями часто совершенно забывают о том, что для высоких зарплат необходимо достаточно много потрудиться, и одних лишь теоретических знаний, полученных пусть и в престижном учебном заведении, абсолютно недостаточно.

Я не знаю ни одной профессии, где с ходу можно получать большие деньги. В любом случае, нужно получить некоторый набор базовых знаний, практических навыков. Потом будет первый проект, первые шишки, опять новый проект, много новых знаний, и так до бесконечности. Это опыт. Вот тот опыт и знания, которые бизнес-аналитик получает с каждым проектом, может превратиться в коэффициент, по которому будет меняться вознаграждение новичка. И через какое-то время, это может быть и несколько месяцев, для кого-то несколько лет, можно добраться до понятия «много зарабатывать».

Я сторонник того, что эта профессия больше подходит все же гуманитариям, так как они мыслят несколько иначе, для них не существует слова «невозможно», они в большей степени творцы, чем работяги. Главное, о чем стоит помнить – чтобы творение отвечало интересам заказчика. Технический специалист мыслит формулами, тогда как гуманитарий описывает саму сущность.

Наша ИТ-Академия «БелХард» обладает всеми необходимыми ресурсами и инфраструктурой для успешного обучения. В первую очередь - это кадры. Все преподаватели являются практикующими специалистами, в портфолио каждого из них есть различные проекты, благодаря чему «сухая теория» объясняется на практических примерах и конкретных решениях, которые принимались при реализации проектов. Кроме того, курс построен таким образом, что обучиться может любой человек, независимо от его возраста и знаний.

Дам новичкам несколько рекомендаций. Убедитесь, что есть мотивация и желание изучить новое направление, есть готовность много учиться, и после окончания курса начать карьеру практически с самого начала, и, независимо от возраста и прошлых заслуг, стать новичком, который через какое-то время станет специалистом и сможет услышать, как довольный пользователь скажет: «Какая крутая программа, ее придумал гений!» Но предстоит сложный и долгий путь.

Как стать бизнес-аналитиком?

Если вы все-таки уверены в своей мотивации стать частью IT, то следует узнать, где сможете получить эту профессию.

ИТ-Академия «БелХард» предлагает интегрированный курс «Бизнес-анализ + управление проектами». Здесь вы научитесь проектировать информационную систему и управлять ее разработкой, научитесь эффективным методам сбора требований пользователей, их формализации в доступной и понятной всем заинтересованным лицам форме, узнаете, как управлять совместной работой команд, которые решают разные задачи и научитесь создавать готовый продукт.

От обычного бизнес-анализа этот курс отличается тем, что вы научитесь не только анализировать бизнес и предлагать стратегию развития, а и самому управлять проектами, человеческими ресурсами, рисками. Вы приобретете навыки сразу в двух специальностях, а это в два раза увеличит ваши шансы найти престижную и высокооплачиваемую работу.

Также ИТ-Академия «БелХард» разработала курс «Бизнес-анализ в сфере разработки программного обеспечения. Начальный уровень», после которого вы станете настоящим бизнес-аналитиком!

На курсах вы узнаете об особенностях софтверных проектов и современных методологиях разработки ПО, познакомитесь с функциями, выполняемыми бизнес-аналитиком, а также с основными навыками бизнес-аналитика, изучите необходимые инструменты и ПО, получите бесценный опыт составления и оформления технического задания.

Кстати, если вы пожелаете стать настоящим профессионалом в сфере бизнес-анализа и изучить эту сферу чуть глубже, то можно пройти курс «Бизнес-анализ в сфере разработки программного обеспечения. Профессиональный уровень». Вы изучите язык моделирования UML, узнаете, что такое пользовательские истории, научитесь управлять требованиями.

Все курсы в ИТ-Академии «БелХард» направлены на практические занятия, чтобы добиться наиболее высоких результатов. По окончанию курсов все участники сдают проект, по которому и будет проводиться итоговая аттестация. И помните, что главная инвестиция в вашей жизни – это инвестиция в себя и свои знания!