Какой мобильный процессор самый лучший?

Рынок мобильных процессоров очень диверсифицирован, на нем много нишевых решений, и определить однозначного фаворита очень сложно. Если судить по доле рынка, это может быть один чип, по цене – другой, по тестам – третий. Попробуем разобраться, какие процессоры действительно заслуживают нашего внимания.

Если брать крупнейший рынок мобильных процессоров – рынок Android-смартфонов, то, по данным на третий квартал 2016 года, он поделен между четырьмя основными игроками: Qualcomm, Samsung, MTK и Hisilicon. Крупнейшей долей обладает Qualcomm с 39,87%. Ее последние модели Snapdragon 820 и 821 очень впечатляют, но буквально на пятки ей наступает MTK с 30,42%. Доля Samsung составляет 20,53%, у Hisilicon более скромные 8,94%. Все остальные игроки рынка вместе обладают лишь 0,24% рынка, согласно отчету Antutu.

Секрет успеха Qualcomm – в мощных решениях для флагманских устройств. На некоторых рынках, например в Китае, Qualcomm властвует практически безраздельно. Ее чипы активно используют Samsung, LG, Xiaomi, Vivo, OnePlus.

Однако за последнее время большие успехи проделала MTK, особенно благодаря семейству чипов MTK Helio, нацеленных на средний диапазон рынка. В верхнем диапазоне MTK по-прежнему трудно конкурировать с Qualcomm. Можно отметить и успех Samsung, которая увеличила свою долю по сравнению с 3-м кварталом 2015 года. На это повлияли хорошие продажи Samsung Galaxy Note 5, Orion Galaxy S6 и S7, Meizu Pro5.

Если брать рейтинг процессоров по доле рынка, здесь мы видим явного лидера в лице Qualcomm Snapdragon 820: его доля составляет 21,35%. От него заметно отстают чипы Samsung Exynos 7420 (15,34%), MTK Helio X20 и X10 (14,38% и 12,12% соответственно) и Hisilicon Kirin 950 (8,38%). Продукция этой большой четверки формирует Топ-10 безраздельно:

Как уже отмечалось, Qualcomm – это самый сильный бренд на рынке мобильных процессоров, но его чипы также отличает высочайшая производительность. Snapdragon 820 с его тактовой частотой выше 2 ГГц установлен на таких грандах, как Samsung Galaxy S7 и OnePlus 3, и этим многое объясняется.

Что говорят бенчмарки

Кстати, поклонники Samsung Galaxy S7 знают, что эта модель выпускается с двумя процессорами: Snapdragon 820 и собственным Exynos 8890. Вопрос, какой из них лучше, не столь прост. Если тесты AnTuTu показали значительное преимущество модели со Snapdragon, то замеры Geekbench в многоядерном режиме отдали лидерство корейскому чипу:

Еще одно издание, Android Pit, в собственных замерах тоже отдает предпочтение Exynos 8890, называя его быстрейшим смартфонным чипом. При этом оно оговаривается, что у этого чипа не самая высокая тактовая частота, однако он дает лучшую производительность в сложной графике.

Тем не менее две версии флагмана Samsung сопоставимы по мощности. «Устройства Galaxy S7 со Snapdragon 820 и Exynos 8890 сопоставимы по скорости и качеству, – пишет Android Pit. – Смартфоны Huawei и Honor с чипами HiSilicon тоже очень хороши для повседневных нужд, но не очень подходят для сложных игр». Издание отмечает любопытную деталь: Snapdragon 820 с 4 ядрами работает быстрее, чем модель 810 с восемью. Секрет лежит в обновленном сигнальном процессоре Hexagon и оптимизациях алгоритмов машинного обучения. В частности, это помогло поднять производительность камеры.

Согласно графическому бенчмарку 3DMark Sling Shot, лучшими портативными Android-устройствами для игр являются американские версии Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, работающие на Snapdragon. Также издание высоко оценивает Google Pixel C.

Вообще, семейство Exynos в своих последних реализациях очень впечатляет – тем интереснее будет наблюдать за схваткой флагманов Samsung и Qualcomm. Последний скандал с самовозгорающимся Galaxy Note 7 заметно повлиял на популярность решений Samsung, но тем интереснее противостояние.

Между тем, если добавить продукцию Apple, она может серьезно спутать карты лидерам. Последний iPhone 7 Plus с новым процессором Apple A10 Fusion в ряде бенчмарков бьет и Galaxy S7, и Pixel XL, правда, конкретные цифры отличаются от теста к тесту. Наиболее заметно лидерство iPhone над ближайшим конкурентом в многоядерном тесте Geekbench 4:

Если вас не отталкивает цена последнего флагмана Apple, то, вероятно, iPhone 7 Plus будет оптимальным выбором в плане общей производительности.