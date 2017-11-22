Превращаем Android-смартфон в iPhone X

Далеко не все пользователи могут позволить себе приобрести iPhone X. Но эта дорогостоящая игрушка действительно стоит своих денег, ведь здесь есть инновационная система безопасности, высококачественный дисплей без рамок, очень мощная начинка, нейронные технологии и элегантный стеклянный корпус. Только зачем отдавать почти 3000 рублей за мобильный аппарат, многие функции которого не нужны, либо уже имеются в вашем смартфоне? В общем, гораздо проще и экономнее превратить самый обычный телефон на Android в «десятку» от Apple. Как это сделать? Читайте далее!

Если вы хотите иметь максимально точную копию iPhone X, то следует приобрести Android-смартфон UMIDIGI S2, который в плане дизайна сильно напоминает «яблочное» устройство. В крайнем случае, всегда можно воспользоваться соответствующим чехлом, что позволит вашему гаджету изменить внешний вид до престижного статуса «iPhone». Остальные манипуляции придется проводить уже с программной составляющей. Для этого нам понадобятся различные утилиты, оболочки, темы и многое другое. Именно такой софт из Google Play нас и будет интересовать больше всего.

Оболочка

В обязательном порядке необходимо установить новый лаунчер, который изменит оболочку до неузнаваемости. Точнее, он позволит Android превратиться в конкурента в лице iOS. Одним из самых надежных и гибких решений является Nova Launcher. Этот популярный лаунчер можно назвать по-настоящему универсальным и многофункциональным, так как в нем есть практически все самое нужное. Но крайне желательно купить именно платную версию, чтобы свободно увеличивать иконки до определенных размеров.

Если же для вас непринципиальны габариты иконок, то можно просто скачать бесплатно данный модификатор оболочек. Теперь останется лишь посмотреть на iOS в деле или на фотографиях, чтобы предельно точно восстановить внешний вид этой операционной системы. Кстати, здесь можно найти уже готовый вариант в виде файла настроек, который необходимо восстановить. Еще рекомендуем скачать вот такую картинку для создания полупрозрачных папок в стиле новейшего флагмана Apple.

Создаем шторку или вырез

Одной из интересных и необычных особенностей iPhone X является своеобразная шторка, которая располагается в верхней части дисплея. Этот «вырез» не только смотрится оригинально, но и выполняет практичную функцию, так как именно здесь находится динамик и фронтальная камера. Оказывается, создать подобную шторку можно и на экране Android-смартфона. Делается это при помощи программ The Notch, X Notch и Black Notch. Эти утилиты абсолютно бесплатны, а также занимают очень малый объем памяти.

Иконки

Что касается иконок, то с ними дела обстоят невероятно просто. Скачиваем из цифрового магазина абсолютно любой набор таких значков, а потом через Nova Launcher или другой лаунчер их активируем. Например, можно воспользоваться наборами MyUI 5 или Graby, которые являются по-настоящему бесплатными и аутентичными.

Уведомления

Отличное приложение Floatify дает возможность эмулировать всплывающие уведомления, которые появляются на главном экране iPhone X. Загружаем и устанавливаем небольшую утилиту, а затем даем ей доступ ко всему необходимому. Остается только активировать шаблон iOS 10, находящийся в настройках. Теперь можно пользоваться полезными и эффектными уведомлениями на своем аппарате.

Делаем углы экрана закругленными

Конечно, если у вас имеется смартфон, похожий на iPhone X или UMIDIGI S2, то закруглять углы совершенно точно не нужно. Но что делать тем, у кого экран телефона строго прямоугольный? Достаточно познакомиться поближе с программой Roundr – Round Screen Corners, чтобы качественно и аккуратно закруглить углы своего дисплея. Данный эффект заставит позабыть об iPhone X и его замечательном экране.

Используем обои

Стоит воспользоваться данными изображениями, ведь они буквально скопированы с iOS 11. Такие высококачественные и яркие обои не только напоминают юбилейный iPhone, но и способны с легкостью украсить рабочий стол любого смартфона. Ведь в новом флагмане Apple доминируют насыщенные цвета.

Итоговый результат

Все вышеуказанные манипуляции позволяют создать практически точную копию iPhone X. По крайней мере, ваш мобильный аппарат сможет отображать на дисплее все то, что видят пользователи дорогого «яблочного» флагмана. Подобным образом можно отлично разыграть знакомых, а также разнообразить привычный дизайн ОС Android.