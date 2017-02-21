"США – для людей, у которых есть идеи". Белорусский программист о жизни в Бостоне

В одном из фильмов Кустурицы – «Аризонская мечта» – говорится о том, что у детей почти нет шансов стать не такими, как родители. Дедушка Максима был уникальным специалистом в деревообработке, а отец - эксперт в механике и электричестве. Их профессиональная жизнь удалась, но сын захотел попробовать себя в чём-то другом. Время его привело в сферу разработок для IT, а попытка изменить что-то в своей жизни – в Бостон (США). Всё началось в 2009 году с идеи выучить английский с погружением в среду, и теперь Максим – главный разработчик в компании, которая занимается созданием телематических IT систем по всему миру.

От поломанного компьютера к веб-разработке

В детстве у меня сломался компьютер, я пробовал его починить, читал каждый выпуск «Компьютерных вестей» – и в конце концов получилось. Я учился на физфаке БГУ, и в это время научился разбираться в компьютерных комплектующих. Потом понял, что интернет – это будущее. Тогда и начал изучать веб-сайты.

В итоге я стал заниматься web-программированием серверов, сайтов и интернет-систем с использованием PHP, HTML, MySQL, CSS, JavaScript, Python, Ruby и других языков.

Отказ от личной истории

Первый мой переезд был из Минска в Москву. В те времена я читал Кастанеду, и мне понравилась концепция отказа от собственной истории: “Всю личную историю следует стереть для того, чтобы освободиться от ограничений, которые накладывают на нас своими мыслями другие люди”. Это эксперимент над тем, кто ты.

Я взял рюкзак, денег на 2 месяца, выбрал в интернете хостел и поехал. Там жил около месяца, и мне очень понравился этот жизненный этап.

Английский на ночной кухне

В хостеле останавливалось много интересных людей, иностранцев. Мы сидели на кухне допоздна. Сначала я просто слушал, потому что ещё не говорил на английском, потом начал запоминать фразы и, преодолев страх заговорить, стал общаться на ломаном английском.

До этого в школе я не видел смысла его учить, поэтому мне ставили по английскому двойки. Закончив БГУ, понял, что язык всё-таки понадобится. Пошёл на полугодовые курсы, но месяц общения с носителями языка в хостеле дал гораздо больше.

Учредитель-японец оценил чёрный

Я стал местной достопримечательностью: когда кто-то из администрации был занят или не на месте, я отвечал на телефонные звонки. Было и такое, что приходилось встречать заблудившихся путешественников у метро.

В это же время я ходил на собеседования. В одной японской компании менеджер сказала: «Ты нас устраиваешь, но учредитель тебя наймёт, если одежда будет презентабельная».

Я понимал, что одежда важна, но не думал, что это касается и сферы IT. Рядом с метро, где я находился, как раз есть большой торговый центр. Захожу туда, беру пиджак – а консультант мне говорит: «Этот у нас дешёвый, он всего 5000 долларов». Есть дешевле – за 3000 со скидкой. Обошёл всё, понял, что цены тут кусаются.

И тут магазин популярного бренда… Как там дёшево! Покупаю чёрную рубашку, простые штаны, ремень, туфли и чёрную куртку, которую ношу до сих пор. И понимаю: это самая дорогая одежда, которая у меня когда-либо была. Куртка за 150 долларов, самый дешёвый ремень – за 30.

На следующий день отправился на интервью. И только потом понял, что на мне вся одежда и даже обувь черного цвета! Но, как ни странно, это сработало в мою пользу: учредитель из Японии, а для японцев черный цвет считается стильным.

Я получил работу и продолжил жить в хостеле. Через некоторое время со знакомыми стал снимать квартиру. Спустя два месяца поймал себя на мысли, что работая в этой компании, смогу купить квартиру в Минске.

Как гитара потеснила обыденность

Компания, в которой я работал, занимается консалтингом. Она помогает японскому бизнесу прийти на российский рынок. Моя часть работы заключалась в анализе рынка в этой их сфере, разработке IT-систем и поддержке текущих проектов.

На тот момент я работал в компании уже месяцев 7-8, и меня всё устраивало. Шла обычная жизнь. И в один прекрасный день знакомая попросила передать в Минск гитару. Встреча, поезд, дорога – они выбили из привычной колеи, и это было прекрасно. Прихожу с гитарой в поезд, а в купе парень разговаривает с девушкой. И, оказывается, что он сейчас живёт в США, приехал сюда в гости. И потом оказалось, что его друзья ищут roommate в Бостоне (человека, который снимет в квартире одну из комнат).

Такое стечение обстоятельств – я понял, что должен лететь туда! Как раз хотелось подучить английский, но все мои попытки сделать это в Беларуси терялись в море русского. Тогда я разработал план, чтобы этого добиться. Одним из обязательных моментов было полное погружение в языковую среду.

Стал узнавать про визы, остановился на трех вариантах: США ( г. Бостон), Канада и Англия (г. Лондон). Изучил все правила и требования, подал документы сразу в три школы. Уехать планировал на три месяца, а затем вернуться в Москву.

Открываю глаза и понимаю, что я в США

Я приступил к выполнению плана, предупредил начальство на работе, о том что планирую уехать в Бостон.

Учредитель компании поддержал мое решение. Он сам окончил бизнес-школу в Гарварде. И вспоминал об этом как об одном из лучших периодов в его жизни. Сказал: «Конечно, нам будет тебя не хватать». Они начали искать человека, я – готовиться к интервью, и оно прошло без проблем.

Белки из США

Перед отъездом я провел восхитительную неделю в Карпатах с друзьями, и вот уже пришло время улетать.

На тот момент я никогда не летал на самолёте. Мой маршрут проходил через Лондон. Пересадка, самолёт садится – и я понимаю, что аэропорт большой, а между рейсами один час, за который на метро нужно добраться из одного терминала в другой.

Спрашиваю, бегу, стою в очереди на контроль – тут пригодились навыки английского из хостела. Осталось две минуты до отправления, и я всё-таки забегаю в самолёт, а он начинает двигаться.

В аэропорту меня встретили, привезли на машине в квартиру. Я уставший, ложусь на кровать и сразу отключаюсь. Утро. Открываю глаза… Где я? И понимаю, что в США. Упс!

Подхожу к большому окну, открываю штору… И вижу белок, которые весело бегают друг за другом возле большого дерева. И это возле от оживленной улицы. Выхожу на улицу и понимаю, что входная дверь открыта – её обычно не запирают. Жилой район, одноэтажные дома без заборов.

Это мне напомнило слова человека в поезде из Карпат. Он ехал работать. Увидел Минск, дома и большие заборы, спрашивает: "Зачем такие высокие заборы?". А второй, уже знающий, отвечает: «Потому что много воруют».

Пенсионеры в ресторане

В бостонском метро спускаюсь и наблюдаю такую картину: уборщик – афроамериканец лет 55-60 – подметает и весело напевает песенку. И это человек на самой низкооплачиваемой работе!

Потом, гуляя в центре и проходя мимо ресторанов, я увидел, как группа пенсионеров 70-80 лет улыбается и весело что-то обсуждает. Я с трудом могу представить что-то подобное у нас в Беларуси.

Это самые яркие впечатления первого дня. Ещё, конечно, сходил к океану. Первый месяц жизни в Бостоне всё свободное время я проводил там, а через месяц началось обучение английскому.

Небольшой утопический коммунизм

Мне понравилось в Бостоне. А вскоре одна бостонская компания предложила работу и возможность легально остаться, и я не нашел ни одной причины возвращаться в Москву.

Сейчас работаю в IT-компании, которая занимается созданием телематических IT систем для больших компаний по всему миру. Я старший разработчик и ответственный за функционирование системы.

В компании работает человек 40, но структура плоская: у меня нет людей в подчинении, здесь просто общаются друг с другом и находят решения. Нет такой иерархии, как в Беларуси, когда начальник сидит в кабинете, и никто не знает, чем он занимается. Здесь все мониторы видны.

Да, мне комфортно, что любой может заглянуть в монитор. Я делаю всё, чтобы компания развивалась, и также делает каждый. Небольшой утопический коммунизм в маленькой компании. Здесь подбирают людей, которые любят заниматься своим делом.

США – для людей, у которых есть идеи

Думаю, в США не понравилось бы человеку, который каждый день ждёт окончания рабочего дня. А если он постоянно предлагает свои идеи – его примут на ура.

В Беларуси я встречал непонимание в таких случаях. Одна история произошла в 2004-2005 годах, когда почти не было интернет-магазинов. Но я, глядя на иностранные сайты, понимал, что они появятся.

Пришёл в туристический магазин и предложил: я делаю и поддерживаю интернет-магазин и занимаюсь доставкой товара. С их стороны вообще ничего не требуется. И когда оборот будет более высокий, можно будет поговорить о скидках. Но они странно посмотрели на меня и сказали, что и так всё продаётся.

Здесь же, когда я приехал в языковую школу и увидел возможность улучшить их сайт, то встретился с учредителем и сделал бизнес-предложение: обновить сайт, продвинуть его в интернете, чтобы увеличить количество клиентов. Спустя два месяца моей работы клиентов стало больше на 30%, школа перестала делать скидки и начала искать дополнительные помещения. Бизнес стал успешнее.