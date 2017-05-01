В каких белорусских вузах учат на айтишников: полный список учебных заведений, сроки обучения и стоимость

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В преддверии вступительной кампании KV.by составили полный список высших учебных заведений, где можно обучаться ИТ-специальностям. Как оказалось, дело не ограничивается БГУИРом и БГУ. И, чтобы стать айтишником, вовсе не обязательно учиться в Минске. Подробнее – в нашем материале.

 

Минск

БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

Университет, где большинство специальностей имеют отношение к IT. Одни из самых высоких баллов – у абитуриентов специальности «Информатика и технологии программирования» престижного факультета КСИС. По результатам 2016 года, поступили абитуриенты с 373 баллами и более. С небольшим отрывом в 10 баллов идёт специальность «Программное обеспечение информационных технологий».

Подробнее об оплате можете узнать здесь.

Специальность
  1. Факультет

компьютерного проектирования

Срок обучения

Стоимость, BYN

 

5 лет

1 курс  - 2 050

2 курс  - 2 050

3 курс  - 1 920

4 курс  - 1 820

5 курс  - 1 750

 

 Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств

Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств

Программируемые мобильные системы

Программно -управляемые электронно-оптические системы

Медицинская электроника

 Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий

Электронные системы безопасности

Информационные системы и технологии

 

 

Специальность
  1. Факультет информационных технологий и управления

Срок обучения

Стоимость, BYN

 Автоматизированные системы обработки информации

5 лет

2300 на 1 и 2 курсе

3 курс - 2150

4 курс - 2000

5 курс - 1950

Искусственный интеллект

Информационные технологии и управление в технических системах

Промышленная электроника

Информационные системы и технологии

(в игровой индустрии)

 

Специальность
  1. Факультет радиотехники и электроники

Срок обучения

Стоимость, BYN

Микро- и наноэлектронные технологии и системы

5 лет

1 курс  - 2 050

2 курс  - 2 050

3 курс  - 1 920

4 курс  - 1 820

5 курс  - 1 750

 

Квантовые информационные системы

Нанотехнологии и наноматериалы в электронике

Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства)

Радиоэлектронные системы

Радиоинформатика

Радиоэлектронная защита информации

Электронные и информационно-управляющие системы физических установок

Профессиональное образование (информатика)

 

Специальность
  1. Факультет компьютерных систем и сетей

Срок обучения

Стоимость, BYN

Вычислительные машины, системы и сети

5 лет

2500 на 1 и 2 курсе, потом снижается до 1750-2100

в зависимости от специальности и курса

Программное обеспечение информационных технологий

Информатика и технологии программирования

Электронные вычислительные средства

 

Специальность
  1. Факультет телекоммуникаций

Срок обучения

Стоимость, BYN

Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций)

5 лет

1 курс  - 2 050

2 курс  - 2 050

3 курс  - 1 920

4 курс  - 1 820

5 курс  - 1 750

 

Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций)

Инфокоммуникационные технологии (системы распределения мультимедийной информации)

Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров)

 

Защита информации в телекоммуникациях

 

Наиболее популярна «Экономика электронного бизнеса», откуда выходят экономисты-программисты. Да, даже экономисты из БГУИР изучают программирование. И, возможно, для будущего программиста ИЭФ – шанс получить более широкое видение мира.

Специальность
  1. Инженерно-экономический факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Информационные системы и технологии (в экономике)

5 лет

2300 на 1 и 2 курсе

3 курс – 2150

4 курс - 2000

5 курс - 1950

Информационные системы и технологии (в логистике)

Электронный маркетинг

Экономика электронного бизнеса

 

 

На следующем факультете готовят таких специалистов, каких нет даже в Академии МВД – там обучение идёт только в рамках работы одной кафедры, в отличие от БГУИР.

Специальность
  1. Военный факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Инфокоммуникационные технологии

4,5 лет

За счёт средств бюджета

Радиотехника

Вычислительные машины системы и сети (специального назначения)

В университете (кроме привычных дневного и заочного обучения) есть ещё вечернее.

 

БГУ (Белорусский государственный университет)

Привычно именуемый самым престижным вузом Беларуси, БГУ готовит программистов и специалистов смежных специальностей на 4 факультетах, в том числе на гуманитарном. Срок обучения в большинстве случаев 4 года.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость на 1 курсе, BYN

Радиофизика

Радиофизики и компьютерных технологий

4 года

2064

Физическая электроника

Компьютерная безопасность

2169

Прикладная информатика

Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии

5 лет

Прикладная математика

Прикладной математики и информатики

4 года

2169

Информатика

Прикладная информатика

Экономическая кибернетика

Актуарная математика

Компьютерная безопасность

Математика и информационные технологии

(в т.ч. веб-программирование, ПО мобильных устройств)

Механико-математический

4 года

2064

Компьютерная математика и системный анализ

Прикладная информатика (направление – веб-программирование и компьютерный дизайн)

Социокультурных коммуникаций

4 года

2169

Современные иностранные языки (компьютерная лингвистика, компьютерное обучение языкам)

5 лет

2275

Прикладную лингвистику также изучают на педагогических факультетах МГЛУ (Минского государственного лингвистического университета), но лишь как одну из дисциплин на других специальностях.

 

БГТУ (Белорусский государственный технологический университет)

Здесь готовят не только химиков и лесников, но и уделяют внимание технологиям. Самая популярная специальность – «Программное обеспечение информационных технологий» (проходной балл – 289 на бюджетное отделение в 2016 году).

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность

 

 

 

Факультет информационных технологий

 

Срок обучения

Стоимость, BYN

Программное обеспечение информационных технологий (программирование Интернет-приложений)

 

 

4 года

 

 

2 188-2 151, в зависимости от курса обучения

Информационные системы и технологии

Дизайн электронных и веб-изданий

Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем

 

БНТУ (Белорусский национальный технический университет)

Здесь подходит только один факультет и, кстати, он единственный в Беларуси, где готовят специалистов в области робототехники.

Самая популярная специальность – «Программное обеспечение информационных технологий» (322 балла, чтобы попасть на бюджетное обучение в 2016 году). Но конкурс на факультете небольшой и сравним с конкурсом на машиностроительный факультет – 1,33 человека на место.

Подробнее об оплате можно узнать здесь

Специальность

Факультет информационных технологий и робототехники

Срок обучения

Стоимость, BYN (1 курс)

Программное обеспечение информационных технологий

4 года

2437,56

 

Информационные системы и технологии

 

Автоматизация технологических процессов и производств

5 лет

2399,52

 

Автоматизированные электроприводы

Промышленные роботы и робототехнические комплексы

 

Академия управления при Президенте РБ

Здесь можно получить управленческие знания для работы с информационными системами, но лишь поступив на программу переподготовки для имеющих первое высшее образование. Сложно это назвать программированием, скорее здесь учат тех, кто сможет работать с программистами в роли менеджера.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность

Срок обучения

Стоимость, BYN

Управление государственными информационными ресурсами

1 год 10 месяцев

1250

 

БГЭУ (Белорусский государственный экономический университет)

Всё ещё называемый «нархозом» университет немного затрагивает и сферу IT: здесь есть пару экономических специальностей, где студенты учат и программирование, но в меньших количествах, чем на ИЭФ БГУИР.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Экономическая кибернетика

Менеджмента

4 года

1 курс - 2 022

2 курс - 2022

3 курс - 1874

4 курс - 1796,4

5 курс - 1796,4

Экономическая информатика

Экономическая информатика

Бобруйский филиал

 

МИТСО (Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси)

В 2017 году здесь появится новая специальность, где можно получить специальность «инженер-программист-экономист».

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность

Срок обучения

Стоимость, BYN

Информационные системы и технологии 

(финансово-кредитной системы)

4 года

2530

 

 

Белорусско-российский университет

Есть как подготовка экономистов, разбирающихся в технологиях, так и обычных айтишников.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Информатика и вычислительная техника

Инженерно-экономический

4 года

2010

Программная инженерия

Автоматизированные системы обработки информации

электротехнический

1970

 

Другие города Беларуси

БрГУ имени А.С. Пушкина (Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина)

Из ощутимых плюсов – обучение здесь дешевле, чем в Минске на подобных специальностях (особенно если сравнить с прикладной математикой в БГУ).

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)

Физико- математический

4 года

1700

 

 

Прикладная математика

1650

Компьютерная физика

 

5 лет

1700

 

БарГУ (Барановичский государственный университет)

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Информационные системы и технологии

Инженерный

4 года

1 740,70

 

ВГУ имени П.М.Машерова (Витебский государственный университет имени П.М. Машерова)

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Прикладная математика

Математики и информационных технологий

4 года

1 курс 1898

2 курс – 1777

3 курс – 1777

4 курс -  1375

Математика и информатика

Программное обеспечение информационных технологий

 

 

ВГТУ (Витебский государственный технологический университет)

В 2017 году появятся две новые специальности, в том числе можно будет изучать 3D-печать.

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость (1 курс), BYN

Компьютерная мехатроника

Информационных технологий и робототехники

4,5 года

1758 (снижается в зависимости от курса)

Производство изделий на основе трёхмерных технологий

Информационные системы и технологии

4 года

 

ПГУ (Полоцкий государственный университет)

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость (1 курс), BYN

 

Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств

Радиотехнический

4 года

1720

 

Промышленная электроника

1695

 

Радиотехника

1695

 

Программное обеспечение информационных технологий

Информационных технологий

1720

 

Вычислительные машины, системы и сети

1720

 

 

ГГУ имени Ф.Скорины (Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины)

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость (1 курс), BYN

Математика  

Математики и технологий программирования

4 года

1175, 76

Прикладная математика

Прикладная математика

Экономическая кибернетика

Программное обеспечение информационных технологий 

Информатика и технологии программирования

Физическая электроника

Физики и информационных технологий

Автоматизированные системы обработки информации

Электронные системы безопасности

Программируемые мобильные системы

Компьютерная физика

 

ГГТУ имени П.О.Сухого (Гомельский государственный технологический университет имени П.О.Сухого)

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Промышленная электроника

Автоматизированных и информационных систем

4 года

1610

Информатика и технологии программирования

1670

1670

1670

Информационные системы и технологии

Информационные технологии и управление в технических системах

 

МГПУ имени И.П.Шамякина Мозырский педагогический университет им. И.П.Шамякина

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Математика и информатика

Физико-инженерный

4 года

1670

Физика и информатика

 

 

 

ГрГУ им. Я.Купалы (Гродненский государственный университет имени Я. Купалы)

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Прикладная математика

Математики и информатики

4 года

2139

Компьютерная безопасность

2181

Программное обеспечение информационных технологий

2181

Информационные системы и технологии (в экономике)

Экономики и управления

2139

 

МГУ имени А.А.Кулешова (Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова)

Специальность

Факультет

Срок обучения

Стоимость, BYN

Математика и информатика

Математики и естествознания

4 года

1 курс - 1 739,10

2 курс - 1 768,00

3 курс - 1 566,00

4 курс - 1 397,69

Информатика

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