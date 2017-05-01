В каких белорусских вузах учат на айтишников: полный список учебных заведений, сроки обучения и стоимость

В преддверии вступительной кампании KV.by составили полный список высших учебных заведений, где можно обучаться ИТ-специальностям. Как оказалось, дело не ограничивается БГУИРом и БГУ. И, чтобы стать айтишником, вовсе не обязательно учиться в Минске. Подробнее – в нашем материале.

Минск

БГУИР (Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники)

Университет, где большинство специальностей имеют отношение к IT. Одни из самых высоких баллов – у абитуриентов специальности «Информатика и технологии программирования» престижного факультета КСИС. По результатам 2016 года, поступили абитуриенты с 373 баллами и более. С небольшим отрывом в 10 баллов идёт специальность «Программное обеспечение информационных технологий».

Подробнее об оплате можете узнать здесь.

Специальность Факультет компьютерного проектирования Срок обучения Стоимость, BYN 5 лет 1 курс - 2 050 2 курс - 2 050 3 курс - 1 920 4 курс - 1 820 5 курс - 1 750 Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств Моделирование и компьютерное проектирование радиоэлектронных средств Программируемые мобильные системы Программно -управляемые электронно-оптические системы Медицинская электроника Инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий Электронные системы безопасности Информационные системы и технологии

Специальность Факультет информационных технологий и управления Срок обучения Стоимость, BYN Автоматизированные системы обработки информации 5 лет 2300 на 1 и 2 курсе 3 курс - 2150 4 курс - 2000 5 курс - 1950 Искусственный интеллект Информационные технологии и управление в технических системах Промышленная электроника Информационные системы и технологии (в игровой индустрии)

Специальность Факультет радиотехники и электроники Срок обучения Стоимость, BYN Микро- и наноэлектронные технологии и системы 5 лет 1 курс - 2 050 2 курс - 2 050 3 курс - 1 920 4 курс - 1 820 5 курс - 1 750 Квантовые информационные системы Нанотехнологии и наноматериалы в электронике Радиотехника (программируемые радиоэлектронные средства) Радиоэлектронные системы Радиоинформатика Радиоэлектронная защита информации Электронные и информационно-управляющие системы физических установок Профессиональное образование (информатика)

Специальность Факультет компьютерных систем и сетей Срок обучения Стоимость, BYN Вычислительные машины, системы и сети 5 лет 2500 на 1 и 2 курсе, потом снижается до 1750-2100 в зависимости от специальности и курса Программное обеспечение информационных технологий Информатика и технологии программирования Электронные вычислительные средства

Специальность Факультет телекоммуникаций Срок обучения Стоимость, BYN Инфокоммуникационные технологии (системы телекоммуникаций) 5 лет 1 курс - 2 050 2 курс - 2 050 3 курс - 1 920 4 курс - 1 820 5 курс - 1 750 Инфокоммуникационные технологии (сети инфокоммуникаций) Инфокоммуникационные технологии (системы распределения мультимедийной информации) Инфокоммуникационные системы (стандартизация, сертификация и контроль параметров) Защита информации в телекоммуникациях

Наиболее популярна «Экономика электронного бизнеса», откуда выходят экономисты-программисты. Да, даже экономисты из БГУИР изучают программирование. И, возможно, для будущего программиста ИЭФ – шанс получить более широкое видение мира.

Специальность Инженерно-экономический факультет Срок обучения Стоимость, BYN Информационные системы и технологии (в экономике) 5 лет 2300 на 1 и 2 курсе 3 курс – 2150 4 курс - 2000 5 курс - 1950 Информационные системы и технологии (в логистике) Электронный маркетинг Экономика электронного бизнеса

На следующем факультете готовят таких специалистов, каких нет даже в Академии МВД – там обучение идёт только в рамках работы одной кафедры, в отличие от БГУИР.

Специальность Военный факультет Срок обучения Стоимость, BYN Инфокоммуникационные технологии 4,5 лет За счёт средств бюджета Радиотехника Вычислительные машины системы и сети (специального назначения)

В университете (кроме привычных дневного и заочного обучения) есть ещё вечернее.

БГУ (Белорусский государственный университет)

Привычно именуемый самым престижным вузом Беларуси, БГУ готовит программистов и специалистов смежных специальностей на 4 факультетах, в том числе на гуманитарном. Срок обучения в большинстве случаев 4 года.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость на 1 курсе, BYN Радиофизика Радиофизики и компьютерных технологий 4 года 2064 Физическая электроника Компьютерная безопасность 2169 Прикладная информатика Аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии 5 лет Прикладная математика Прикладной математики и информатики 4 года 2169 Информатика Прикладная информатика Экономическая кибернетика Актуарная математика Компьютерная безопасность Математика и информационные технологии (в т.ч. веб-программирование, ПО мобильных устройств) Механико-математический 4 года 2064 Компьютерная математика и системный анализ Прикладная информатика (направление – веб-программирование и компьютерный дизайн) Социокультурных коммуникаций 4 года 2169 Современные иностранные языки (компьютерная лингвистика, компьютерное обучение языкам) 5 лет 2275

Прикладную лингвистику также изучают на педагогических факультетах МГЛУ (Минского государственного лингвистического университета), но лишь как одну из дисциплин на других специальностях.

БГТУ (Белорусский государственный технологический университет)

Здесь готовят не только химиков и лесников, но и уделяют внимание технологиям. Самая популярная специальность – «Программное обеспечение информационных технологий» (проходной балл – 289 на бюджетное отделение в 2016 году).

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность Факультет информационных технологий Срок обучения Стоимость, BYN Программное обеспечение информационных технологий (программирование Интернет-приложений) 4 года 2 188-2 151, в зависимости от курса обучения Информационные системы и технологии Дизайн электронных и веб-изданий Программное обеспечение информационной безопасности мобильных систем

БНТУ (Белорусский национальный технический университет)

Здесь подходит только один факультет и, кстати, он единственный в Беларуси, где готовят специалистов в области робототехники.

Самая популярная специальность – «Программное обеспечение информационных технологий» (322 балла, чтобы попасть на бюджетное обучение в 2016 году). Но конкурс на факультете небольшой и сравним с конкурсом на машиностроительный факультет – 1,33 человека на место.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность Факультет информационных технологий и робототехники Срок обучения Стоимость, BYN (1 курс) Программное обеспечение информационных технологий 4 года 2437,56 Информационные системы и технологии Автоматизация технологических процессов и производств 5 лет 2399,52 Автоматизированные электроприводы Промышленные роботы и робототехнические комплексы

Академия управления при Президенте РБ

Здесь можно получить управленческие знания для работы с информационными системами, но лишь поступив на программу переподготовки для имеющих первое высшее образование. Сложно это назвать программированием, скорее здесь учат тех, кто сможет работать с программистами в роли менеджера.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность Срок обучения Стоимость, BYN Управление государственными информационными ресурсами 1 год 10 месяцев 1250

БГЭУ (Белорусский государственный экономический университет)

Всё ещё называемый «нархозом» университет немного затрагивает и сферу IT: здесь есть пару экономических специальностей, где студенты учат и программирование, но в меньших количествах, чем на ИЭФ БГУИР.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость, BYN Экономическая кибернетика Менеджмента 4 года 1 курс - 2 022 2 курс - 2022 3 курс - 1874 4 курс - 1796,4 5 курс - 1796,4 Экономическая информатика Экономическая информатика Бобруйский филиал

МИТСО (Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси)

В 2017 году здесь появится новая специальность, где можно получить специальность «инженер-программист-экономист».

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность Срок обучения Стоимость, BYN Информационные системы и технологии (финансово-кредитной системы) 4 года 2530

Белорусско-российский университет

Есть как подготовка экономистов, разбирающихся в технологиях, так и обычных айтишников.

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость, BYN Информатика и вычислительная техника Инженерно-экономический 4 года 2010 Программная инженерия Автоматизированные системы обработки информации электротехнический 1970

Другие города Беларуси

БрГУ имени А.С. Пушкина (Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина)

Из ощутимых плюсов – обучение здесь дешевле, чем в Минске на подобных специальностях (особенно если сравнить с прикладной математикой в БГУ).

Подробнее об оплате можно узнать здесь.

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость, BYN Экономическая кибернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике) Физико- математический 4 года 1700 Прикладная математика 1650 Компьютерная физика 5 лет 1700

БарГУ (Барановичский государственный университет)

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость, BYN Информационные системы и технологии Инженерный 4 года 1 740,70

ВГУ имени П.М.Машерова (Витебский государственный университет имени П.М. Машерова)

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость, BYN Прикладная математика Математики и информационных технологий 4 года 1 курс 1898 2 курс – 1777 3 курс – 1777 4 курс - 1375 Математика и информатика Программное обеспечение информационных технологий

ВГТУ (Витебский государственный технологический университет)

В 2017 году появятся две новые специальности, в том числе можно будет изучать 3D-печать.

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость (1 курс), BYN Компьютерная мехатроника Информационных технологий и робототехники 4,5 года 1758 (снижается в зависимости от курса) Производство изделий на основе трёхмерных технологий Информационные системы и технологии 4 года

ПГУ (Полоцкий государственный университет)

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость (1 курс), BYN Проектирование и производство программно-управляемых электронных средств Радиотехнический 4 года 1720 Промышленная электроника 1695 Радиотехника 1695 Программное обеспечение информационных технологий Информационных технологий 1720 Вычислительные машины, системы и сети 1720

ГГУ имени Ф.Скорины (Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины)

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость (1 курс), BYN Математика Математики и технологий программирования 4 года 1175, 76 Прикладная математика Прикладная математика Экономическая кибернетика Программное обеспечение информационных технологий Информатика и технологии программирования Физическая электроника Физики и информационных технологий Автоматизированные системы обработки информации Электронные системы безопасности Программируемые мобильные системы Компьютерная физика

ГГТУ имени П.О.Сухого (Гомельский государственный технологический университет имени П.О.Сухого)

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость, BYN Промышленная электроника Автоматизированных и информационных систем 4 года 1610 Информатика и технологии программирования 1670 1670 1670 Информационные системы и технологии Информационные технологии и управление в технических системах

МГПУ имени И.П.Шамякина Мозырский педагогический университет им. И.П.Шамякина

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость, BYN Математика и информатика Физико-инженерный 4 года 1670 Физика и информатика

ГрГУ им. Я.Купалы (Гродненский государственный университет имени Я. Купалы)

Специальность Факультет Срок обучения Стоимость, BYN Прикладная математика Математики и информатики 4 года 2139 Компьютерная безопасность 2181 Программное обеспечение информационных технологий 2181 Информационные системы и технологии (в экономике) Экономики и управления 2139

МГУ имени А.А.Кулешова (Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова)