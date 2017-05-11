7 лучших Android-приложений, которые помогут контролировать расходы

KV.by составили Топ-7 лучших бесплатных Android-приложений, которые помогут вам контролировать свои расходы. Приложения имеют рейтинг 4+ на сайте Google Play. Кроме того, каждое из них имеет метку "Top Developer". Эта метка указывает на то, что приложение является одним из лучших и наиболее надёжных.

Приложение полностью соответствует своему названию. Это электронный менеджер, позволяющий управлять расходами.

Плюсы Минусы Есть возможность редактировать категории доходов и расходов Внизу экрана отображаются рекламные сообщения Есть календарь поступлений и выплат В списке валют нет новых белорусских рублей (BYN), только прежние белорусские рубли (BYR). Имеется возможность завести различные счета и переводить деньги со счёта на счёт. (Имеются ввиду счета внутреннего учёта) Имеется возможность использовать предустановленные или настраиваемые графики и диаграммы Есть возможность создания различных бюджетов (на день, на неделю, на месяц, на год и на произвольно заданных период). Приложение позволяет отслеживать текущий список поступлений и выплат в порядке их очерёдности Имеется возможность задать повторяющиеся поступления и выплаты денег

Плюсы Минусы Приложение позволяет организовать счета учёта для доходов и расходов Приложение для своей работы требует обращения к серверу Имеется много различных функциональных возможностей (счета, транзакции, кредитные карты, бюджеты, мечты). Нет поддержки локальной белоруской валюты BYN, только BYR Немного парадоксально смотрится экран "Register Dream" (зарегистрировать мечту). Это напоминает нам о том, что мечты тоже требуют планирования и некоторых финансовых ресурсов. Подключиться к серверу можно при помощи имеющихся аккаунтов Facebook или Google, либо при помощи регистрации на сервере через логин и пароль При подключении к серверу происходит синхронизация данных Имеется встроенный конвертер валют для мультивалютного учёта Есть возможность ввести учётные данные о кредитных картах

Плюсы Минусы Имеется поддержка русского языка В списке валют есть прежние белорусские рубли BYR и нет нынешних белорусских рублей BYN Приложение не требует подключения к серверу Недостатком, как и у многих других бесплатных версий, является наличие рекламы Удобная и быстрая навигация Есть возможность управлять категориями расходов Имеется возможность управлять проектами. Разумеется, это упрощённая версия, но иногда полезная Имеется возможность управлять проектами. Разумеется, это упрощённая версия, но иногда полезная Имеется функция напоминания о счетах к оплате и сроках платежа

Приложение предназначено, по словам разработчиков, для управления персональными финансами и достижения финансовых целей.

Плюсы Минусы Имеется возможность отслеживать расходы и доходы при помощи детальных отчётов Бесплатной функциональности много, но часть функций предлагается оплатить Подключение к серверу возможно через имеющиеся аккаунты Facebook или Google, либо через регистрацию своего логина и пароля Приложение требует подключения к серверу При подключении к серверу выполняется синхронизация данных Из местных валют есть BYR и нет BYN Серверная часть позволяет получить доступ к данным не только через мобильный телефон, но и через любое другое устройство В нижней части окна отображаются рекламные сообщения Приложение предоставляет возможность работы с различными электронными бумажниками ("Wallets"). Приложение имеет функционал управления долгами и сбережениями (помимо традиционных возможностей учёта и планирования доходов/расходов) Есть удобная функция сканирования квитанций. Но эта функция, скорее, пробная - с целью получить оплату

Приложение характеризуется своей ярко выраженной приверженностью принципу "Single Responsibility" (единственная ответственность) - только нужное и ничего лишнего. Наверняка приложение найдёт своих заинтересованных пользователей, которым нравится модульность - когда из различных узкоспециализированных приложений можно составить свою собственную функциональную конфигурацию.

Плюсы Минусы Приложение маленькое и компактное. Можно даже сказать "узкофункциональное" Нет возможности мультивалютного учёта Есть возможность сформировать отчёты: отчёт по датам и отчёт по категориям Нет поддержки русского языка Приложение позволяет создавать архив базы данных Есть возможность создавать свои категории доходов и расходов Графическое сопоставление доходов и расходов за месяц выводится двумя вертикальными столбиками - красным и зелёным Имеется круговая диаграмма, на которой отображаются различными цветами расходы за месяц по категориям

В индийской корпорации "Zoho Corporation" работает около 5000 сотрудников. Продуктами "Zoho" в режиме online регулярно пользуются около 25 миллионов человек. Веб-приложение "Zoho Expense" - это один из продуктов системы, которую сами создатели называют "The operating system for business" (операционная система для бизнеса).

Это приложение для Android является расширением веб-приложения "Zoho Expense". Веб-приложение "Zoho Expense" является online-инструментом для управления расходами. Оно автоматизирует запись расходов и помогает пользователям формировать отчёты о расходах, управлять расходами и своевременно их оплачивать.

Плюсы Минусы Имеется возможность составлять отчёты о расходах по различным периодам Приложение требует подключения к серверу Отчёт о расходах можно отправить на печать или сохранить в формате PDF Нет поддержки местной новой белорусской валюты BYN, поддерживается только прежняя валюта BYR У продуктов Zoho цены довольно демократичные. Есть вариант цены "Free Plan" (бесплатно). Это относится и к веб-приложению "Zoho Expense", с которым непосредственно связано мобильное приложение "Expense Reporting" Нет поддержки русского языка (хотя на сервере в других продуктах Zoho русский язык имеется - например, в Zoho CRM) При подключении к серверу происходит синхронизация данных Отсутствуют рекламные сообщения, несмотря на то, что приложение бесплатное

Приложение позволяет создавать отчёт о расходах, отслеживать квитанции по каждому расходу, быстро выгружать отчёты в различные форматы файлов.

Для организации первичного учёта расходов, пожалуй, это приложение является наилучшим из всех представленных. Потому что отсканированный и отправленный на почту чек можно всегда найти в почтовом ящике. А на основе первичного учёта, как правило, строится весь последующий учёт.

Плюсы Минусы Это единственное из всех перечисленных приложение, которое поддерживает ныне действующую в Беларуси валюту - BYN Отображается реклама внизу экрана Есть возможность удобной отправки отсканированных квитанций об оплате на заданные адреса электронной почты Приложение даёт возможность пользовательской настройки категорий и отчётов Отчёты выводятся в форматах PDF, CSV или в виде ZIP-архива с JPG-файлами

Заключение

На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что все перечисленные приложения достойны внимания пользователей, заинтересованных в контроле расходов. У каждого приложения есть свои преимущества и недостатки. Выбрать наиболее подходящее приложение или комбинацию приложений рекомендуется путём их тестирования в реальных условиях.