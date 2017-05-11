7 лучших Android-приложений, которые помогут контролировать расходы

KV.by составили Топ-7 лучших бесплатных Android-приложений, которые помогут вам контролировать свои расходы. Приложения имеют рейтинг 4+ на сайте Google Play. Кроме того, каждое из них имеет метку "Top Developer". Эта метка указывает на то, что приложение является одним из лучших и наиболее надёжных.
Expense Manager
Приложение полностью соответствует своему названию. Это электронный менеджер, позволяющий управлять расходами.
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Плюсы
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Минусы
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Есть возможность редактировать категории доходов и расходов
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Внизу экрана отображаются рекламные сообщения
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Есть календарь поступлений и выплат
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В списке валют нет новых белорусских рублей (BYN), только прежние белорусские рубли (BYR).
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Имеется возможность завести различные счета и переводить деньги со счёта на счёт. (Имеются ввиду счета внутреннего учёта)
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Имеется возможность использовать предустановленные или настраиваемые графики и диаграммы
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Есть возможность создания различных бюджетов (на день, на неделю, на месяц, на год и на произвольно заданных период).
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Приложение позволяет отслеживать текущий список поступлений и выплат в порядке их очерёдности
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Имеется возможность задать повторяющиеся поступления и выплаты денег
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Mobills: Budget Planner
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Плюсы
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Минусы
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Приложение позволяет организовать счета учёта для доходов и расходов
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Приложение для своей работы требует обращения к серверу
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Имеется много различных функциональных возможностей (счета, транзакции, кредитные карты, бюджеты, мечты).
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Нет поддержки локальной белоруской валюты BYN, только BYR
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Немного парадоксально смотрится экран "Register Dream" (зарегистрировать мечту). Это напоминает нам о том, что мечты тоже требуют планирования и некоторых финансовых ресурсов.
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Подключиться к серверу можно при помощи имеющихся аккаунтов Facebook или Google, либо при помощи регистрации на сервере через логин и пароль
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При подключении к серверу происходит синхронизация данных
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Имеется встроенный конвертер валют для мультивалютного учёта
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Есть возможность ввести учётные данные о кредитных картах
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Expense IQ Money Manager
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Плюсы
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Минусы
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Имеется поддержка русского языка
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В списке валют есть прежние белорусские рубли BYR и нет нынешних белорусских рублей BYN
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Приложение не требует подключения к серверу
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Недостатком, как и у многих других бесплатных версий, является наличие рекламы
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Удобная и быстрая навигация
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Есть возможность управлять категориями расходов
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Имеется возможность управлять проектами. Разумеется, это упрощённая версия, но иногда полезная
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Имеется возможность управлять проектами. Разумеется, это упрощённая версия, но иногда полезная
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Имеется функция напоминания о счетах к оплате и сроках платежа
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Money Lover - Money Manager
Приложение предназначено, по словам разработчиков, для управления персональными финансами и достижения финансовых целей.
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Плюсы
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Минусы
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Имеется возможность отслеживать расходы и доходы при помощи детальных отчётов
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Бесплатной функциональности много, но часть функций предлагается оплатить
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Подключение к серверу возможно через имеющиеся аккаунты Facebook или Google, либо через регистрацию своего логина и пароля
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Приложение требует подключения к серверу
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При подключении к серверу выполняется синхронизация данных
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Из местных валют есть BYR и нет BYN
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Серверная часть позволяет получить доступ к данным не только через мобильный телефон, но и через любое другое устройство
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В нижней части окна отображаются рекламные сообщения
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Приложение предоставляет возможность работы с различными электронными бумажниками ("Wallets").
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Приложение имеет функционал управления долгами и сбережениями (помимо традиционных возможностей учёта и планирования доходов/расходов)
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Есть удобная функция сканирования квитанций. Но эта функция, скорее, пробная - с целью получить оплату
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Daily Expenses 3
Приложение характеризуется своей ярко выраженной приверженностью принципу "Single Responsibility" (единственная ответственность) - только нужное и ничего лишнего. Наверняка приложение найдёт своих заинтересованных пользователей, которым нравится модульность - когда из различных узкоспециализированных приложений можно составить свою собственную функциональную конфигурацию.
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Плюсы
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Минусы
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Приложение маленькое и компактное. Можно даже сказать "узкофункциональное"
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Нет возможности мультивалютного учёта
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Есть возможность сформировать отчёты: отчёт по датам и отчёт по категориям
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Нет поддержки русского языка
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Приложение позволяет создавать архив базы данных
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Есть возможность создавать свои категории доходов и расходов
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Графическое сопоставление доходов и расходов за месяц выводится двумя вертикальными столбиками - красным и зелёным
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Имеется круговая диаграмма, на которой отображаются различными цветами расходы за месяц по категориям
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Expense Reporting - Zoho
В индийской корпорации "Zoho Corporation" работает около 5000 сотрудников. Продуктами "Zoho" в режиме online регулярно пользуются около 25 миллионов человек. Веб-приложение "Zoho Expense" - это один из продуктов системы, которую сами создатели называют "The operating system for business" (операционная система для бизнеса).
Это приложение для Android является расширением веб-приложения "Zoho Expense". Веб-приложение "Zoho Expense" является online-инструментом для управления расходами. Оно автоматизирует запись расходов и помогает пользователям формировать отчёты о расходах, управлять расходами и своевременно их оплачивать.
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Плюсы
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Минусы
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Имеется возможность составлять отчёты о расходах по различным периодам
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Приложение требует подключения к серверу
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Отчёт о расходах можно отправить на печать или сохранить в формате PDF
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Нет поддержки местной новой белорусской валюты BYN, поддерживается только прежняя валюта BYR
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У продуктов Zoho цены довольно демократичные. Есть вариант цены "Free Plan" (бесплатно). Это относится и к веб-приложению "Zoho Expense", с которым непосредственно связано мобильное приложение "Expense Reporting"
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Нет поддержки русского языка (хотя на сервере в других продуктах Zoho русский язык имеется - например, в Zoho CRM)
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При подключении к серверу происходит синхронизация данных
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Отсутствуют рекламные сообщения, несмотря на то, что приложение бесплатное
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Smart Receipts
Приложение позволяет создавать отчёт о расходах, отслеживать квитанции по каждому расходу, быстро выгружать отчёты в различные форматы файлов.
Для организации первичного учёта расходов, пожалуй, это приложение является наилучшим из всех представленных. Потому что отсканированный и отправленный на почту чек можно всегда найти в почтовом ящике. А на основе первичного учёта, как правило, строится весь последующий учёт.
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Плюсы
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Минусы
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Это единственное из всех перечисленных приложение, которое поддерживает ныне действующую в Беларуси валюту - BYN
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Отображается реклама внизу экрана
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Есть возможность удобной отправки отсканированных квитанций об оплате на заданные адреса электронной почты
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Приложение даёт возможность пользовательской настройки категорий и отчётов
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Отчёты выводятся в форматах PDF, CSV или в виде ZIP-архива с JPG-файлами
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Заключение
На основе проведённого анализа можно сделать вывод, что все перечисленные приложения достойны внимания пользователей, заинтересованных в контроле расходов. У каждого приложения есть свои преимущества и недостатки. Выбрать наиболее подходящее приложение или комбинацию приложений рекомендуется путём их тестирования в реальных условиях.
Комментарии
Интересно, почему если Ведроид, то контроль расходов, экономия трафика и прочие ухищрения? А ля iOS - топ лучших ИНТЕРЕСНЫХ (а не дешевейших!) игр и приложений как правило?
Любопытно, что почти каждый будущий мобилист начинает именно с написания погремушки для контроля своих расходов. Затем он развивает свою софтинку, постепенно превращая её а монстра.
Да, не ставил, и ставить не буду.
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