«Стану пилотом межпланетного корабля или колонизатором Марса». Айтишники о том, кем будут, если их профессия станет не нужна

В последнее время можно услышать мнения, что сфера IT сильно переоценена: мол, отрасль постоянно растет, приходит все больше кадров на раздутые зарплаты. Поговаривают, что когда-то этот «пузырь» должен будет лопнуть. Расспросили IT-специалистов о том, что они будут делать, если завтра их профессия перестанет быть востребованной.

Юрий, Systems Engineer

– Куда бы я пошел, если бы пропал интерес к IT? Все зависело бы от того, по какой причине этот интерес пропал. Если мы, к примеру, внезапно возвращаемся к укладу жизни, актуальному лет 50 назад, то я знаю, что делать. Если вдруг все мои навыки работы в IT станут неактуальными, то останутся только soft skills, работа в условиях жестких дедлайнов и стрессоустойчивость.

У меня за плечами бухгалтерское образование в колледже. Может пригодится наконец-то! Еще во время учебы я полгода поработал на полставки по специальности, но все оказалось настолько скучным. Я понимал, что все, что не является заполнением бумажек, можно сделать с помощью подходящего скрипта. И это меня угнетало. А работа ради работы – это не для меня.

Если говорить о том, что в современных реалиях придется искать альтернативу IT-сфере, то я, вероятно, попробовал бы себя в бизнесе. Например, открыл бы какой-нибудь маленький магазинчик с кулинарией. Если судить по Минску, то таких местечек хотелось бы видеть больше. Мне кажется, что это – свободный рынок. Хотя, возможно, он свободен еще и потому, что этот бизнес слишком сильно регулируется.

Кирилл, автоматизатор тестирования

– Если бы пришлось искать новую сферу деятельности, я бы пошел учить детей физике или математике в школу. Или попытался бы организовать собственную школу. Надеюсь, что мой уровень образования и навыков позволил бы получать достойную зарплату в этой сфере. Возможно, занялся бы и каким-то другим бизнесом.

Мне кажется, что одним из сценариев невостребованности IT в будущем может стать развитие искусственного интеллекта. Тогда я бы хотел заниматься чем-нибудь, связанным с космической сферой. Да хоть пилотом межпланетного корабля или колонизатором Марса.

Михаил, специалист по поддержке пользователей и бизнеса в IT-компании

– Предположим, через пару лет IT-специалисты станут никому не нужны, хоть это и маловероятно. Что я буду делать? Ну, во-первых, важно понять, хочу ли я быть айтишником все эти оставшиеся пару лет. Может быть, я уже в ближайшем будущем найду себя в чем-то другом. Тогда и вопрос будет совсем не актуален.

Но, если я останусь в IT, через пару лет и все полетит к чертям, то, скорее всего, я буду искать себя в чем-то, где я смог бы применить свои ораторские способности. Мне всегда была ближе творческая работа, чем техническая. У меня есть свой блог на YouTube, где я рассказываю о путешествиях. Вот им и можно и попробовать заняться на более профессиональном уровне. Если придется уйти из IT-сферы, я бы выбрал работу, где нужно общаться с людьми или выступать перед аудиторией. Возможно, я буду рассказывать о путешествиях или еще о чем-то.

Есть еще один вариант – заняться бизнесом. Мне всегда было интересно попробовать себя в предпринимательстве. Какое именно направление стоило бы выбрать, пока сложно сказать. Все зависело бы от того, что было бы востребовано в тот момент. Ну и, конечно, было бы важно, нравится ли мне самому сфера или нет. Заниматься тем, что тебе не по душе – это то еще занятие.

Если все-таки остановиться на блоге, то, конечно, появляется вопрос: а за какие деньги жить? Блог не сразу начнет приносить деньги, да и на сами путешествия, о которых я рассказываю, нужны средства. Для начала все равно должен быть какой-то бекграунд, который приносит какой-то доход. Как минимум на то, чтобы удовлетворять базовые потребности

Но в моем понимании отсутствует понятие «стабильная» работа. Во-первых, моему характеру в принципе не свойственна «стабильность» – для меня это что-то скучное и неинтересное. Во-вторых, никакую работу нельзя назвать стабильной. В любой момент условия игры могут поменяться. То, что недавно казалось стабильным, уже совсем не такое. Взять тот же бизнес: сегодня он стоит очень много, а завтра какой-нибудь шейх сказал, что прекращает поставки нефти – все испугались, доллар упал, бизнес стоит в сто раз меньше.

Я думаю, если человек попадает в какую-то экстремальную ситуацию, у него активнее срабатывает ощущение того, что именно нужно делать. Так и появляются свежие идеи, смелые решения, рискованные, но крутые проекты.

Денис, Back-end Developer

– Честно говоря, я легко могу представить, что IT-сфера когда-нибудь себя изживет. Если подумать, IT только решает вопросы других сфер. Сперва компьютеры помогали в основном ученым, а сегодня работают для всех сфер.

Как программисту мне, конечно, иногда бывает интересно написать код ради кода, чтобы проверить что-то. Но это скорее исключение. Чаще мы работаем и решаем какие-то конкретные проблемы в какой-то определенной сфере.

В последние полгода я работал в команде монетизации – это было довольно интересно и увлекательно. Теперь часто замечаю вещи, на которых можно было бы заработать. К примеру, наш минский метрополитен кажется мне в этом смысле непаханым полем. Можно было бы заняться им вплотную, если уж в IT не судьба.

Есть еще кое-что, что мне действительно интересно – это урбанистика и архитектура. Сейчас я стараюсь себя оградить от этих интереснейших наук, чтобы не распыляться. Но, если бы не IT, то я точно ушел бы туда. На худой конец начал бы заниматься деревом – прекрасный материал, чтобы из него что-то создавать. Например, делал бы деревянную мебель или даже целые дома.

Михаил, HR

– Я очень сомневаюсь в том, что IT-сфера перестанет быть актуально в ближайшем будущем. Наоборот, мне кажется, она постепенно вытеснит все остальные. Уже сейчас все зависит именно от IT и от скорости развития технологий.

Но, если вдруг все кардинально меняется, то я бы посмотрел, какие отрасли развивались бы быстрее других и какие там есть должности. Проанализировал бы эти должности с точки зрения талантов и компетенций, которые нужны для того, чтобы на них быть успешным. Из отобранных должностей я бы рассмотрел те, которые больше всего соответствуют моим увлечениям, и выбрал бы одну из них.

Чтобы получить такую работу, я бы нашел книги, сайты и прочие источники обучения и начал бы активно заниматься изучением. Параллельно попытался бы устроиться на стажировку в компанию новой отрасли.

Игорь, тестировщик программного обеспечения

– Как бы банально это не было, но я бы нашел ту сферу, которая была бы востребована и пошел бы туда. На данный момент мне сложно выделить что-то. Если даже моя специальность в вузе кому-то нужна, то почему бы не попробовать? Правда, если сейчас просто взять и убрать IT-сферу, то становится ясно, что у нас ничего конкурентного нет.

Мне есть, с чем сравнивать. Я работал и грузчиком, и по распределению после университета на заводе. К сожалению, многи подались в IT-сферу из-за денег. И здесь не получают миллионы, как у многих сложилось впечатление. Но здесь работа оплачивается по достоинству, труд ценится больше, чем где-нибудь еще.

Конечно, я не стал бы заниматься тем, что мне совсем не интересно. Это уже мой личный принцип. Даже если мне предложат в разы большую зарплату за ту работу, которой я заниматься не хочу, я даю 95%, что откажусь.

Но лично мои интересы, к сожалению, уже не принесут мне никакой пользы, в том числе и материальной. Просто возраст уже не тот. Я увлекаюсь спортивными бальными танцами, занимался ими 18 лет. Но потом закончил выступления, и сейчас вернуться в большой спорт уже будет невозможно.

Я думал над тем, чтобы стать тренером по танцам. Но, боюсь, у меня неподходящий характер для учителя. Вряд ли я бы справился с учениками – это вопрос персонального отношения.

Анжей, DevOps Engineer

– Если выбирать, куда идти, если IT станет неактуальными, то все зависит от того, по какому принципу делать выбор. Смотреть со стороны заработка или призвания? Не всегда и не у всех эти позиции совпадают.

В моем случае это важно. Я музыкант, и мог бы более профессионально заняться музыкой, если бы не был востребован как IT-специалист. Но все мы знаем, что в нашей стране не очень легко заниматься музыкой и зарабатывать на этом. Да что там музыкой – многими видами творчества.

Если все же искать какое-то менее «рискованное» занятие, то я, наверное, открыл бы свое дело, как-то связанное с творчеством: музыкальную студию, танцевальную школу или что-то подобное. Я немного танцую, так что это мне тоже близко. Я считаю, что у меня есть некоторые организаторские или менеджерские способности, которые могли бы в этом помочь.

Сергей, тестировщик программного обеспечения

– Все возможные варианты в таком случае кажутся неприемлемыми. Мне было бы интересно работать не только в технических сферах, но, учитывая издевательский уровень зарплат почти везде, кроме IT, эти варианты не подходят.



Много времени и сил я уделяю именно сфере IT. Постоянно необходимо учиться и стремиться к большему. Проживая в Беларуси, понимаешь, что работа в этой сфере дает огромное число возможностей, чего нельзя сказать о большинстве иных сфер деятельности. Ведь у меня самого (до начала работы в IT) была апатия почти ко всему.