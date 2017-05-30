7 способов освободить память в Андроид-смартфоне

Каждый пользователь смартфона в определенный момент сталкивается с проблемой свободного места. Что делать, если вам необходимо установить новое приложение, сделать фотографию либо видео, но память вашего Андроидa заполнена?

Избавьтесь от ненужных приложений

Пусть данный совет звучит банально, но это первое, на что необходимо обратить внимание. Например, задайте себе вопрос, действительно ли вы используете пять приложений для изучения английского языка. Будьте предельно честными с собой. В ходе такой быстрой проверки вы можете освободить десятки, а то и сотни мегабайт памяти.

Переместите приложения на карту памяти

По умолчанию карта памяти MicroSD используется для хранения документов, видео, аудио-либо фотоматериалов. Тем не менее, вы можете вручную выборочно переместить программы. Для этого вам стоит зайти в Настройки - Приложения - Управление приложениями, выбрать конкретное приложение и переместить его на MicroSD.

Надо отметить, что не все файлы выбранных приложений будут перемещены. В основном это касается приложений, которые используют функцию уведомлений, синхронизации данных, содержат виджеты либо обои.

Также после перемещения вы можете заметить, что приложения стали работать несколько медленнее. Связано это с тем, что скорость MicroSD карты несколько ниже, чем встроенной системной памяти.

Очистите кэш

Кэш чистить необходимо не только на компьютере, но и на вашем Андроид-смартфоне. Браузер и приложения, которые используют интернет-соединение, очень быстро забивают кэш вашего мобильного устройства ненужными файлами. Более того, онлайн-проигрыватели сохраняют прослушанные треки в удаленных уголках памяти вашего смартфона.

Каким образом решить данную проблему быстро? Использовать популярные программы очистки кэша. Например, App Cache Cleaner или Clean Master. Зачастую такие программы содержат функцию автоматической очистки, тем самым избавляя вас от лишних хлопот. Не стоит бояться чистить кэш, так как это никак не скажется на работе приложений.

Откажитесь от динамических обоев

Движущаяся заставка приковывает взгляд и заставляет любоваться собой снова и снова. Несмотря на внешнюю притягательность, такие обои поглощают оперативную память с большой скоростью. Решение - используйте классический статичный вариант.

Закройте неиспользуемые приложения

Приложения, которые работают в фоновом режиме, способны потреблять десятки мегабайт оперативной памяти. Решение - полностью закрывайте приложения, возвращаться к которым вы не планируете в ближайшее время.

Храните документы в облачных сервисах

Это может быть Dropbox или Google Drive. Вы не только будете спокойны за сохранность материалов, но также при необходимости сможете поделиться нужными документами с вашими близкими либо коллегами.

Удалите оффлайн-карты

Функция оффлайн-карт очень удобна, когда отсутствует интернет-подключение. Но со временем таких карт может скопиться огромное множество, особенно если вы любите путешествовать либо работа сопряжена с разъездом по незнакомым местам.

Зайдите в приложение Google Maps и просмотрите список оффлайн-карт. Удалите те, которые не будете использовать в ближайшие дни.

Перечисленные семь способов обеспечат вам эффективное использование памяти Андроид-смартфона и рациональную работу устройства!