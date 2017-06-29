12 приложений, которые не стоит устанавливать на Android-смартфон

Существуют мобильные приложения, которые, при всей их развитой функциональности, не стоит устанавливать на Андроид-смартфон. Как правило, к таким приложениям относятся энерго- и ресурсоёмкие приложения. И уж тем более, требуется особая бдительность, если речь идёт о приложениях, которые возглавляют рейтинги пожирателей ресурсов.

Один из последних рейтингов содержит результаты по состоянию на начало мая 2017 года.



Google Play services

Приложение является инструментом, используемым для обновления приложений Google и приложений, полученных от Google Play. Если удалить приложение Google Play services, то некоторые другие приложения могут не работать. По умолчанию приложение Google Play services используется, удалять его не рекомендуется. При этом данное приложение является одним из главных пожирателей заряда аккумулятора. Поэтому, если проблема продолжительности автономной работы является достаточно острой, то можно удалить это приложение. Для обновления других приложений можно временно установить Google Play services. И затем, завершив операции обновления, снова удалить Google Play services.

Facebook

Мобильное приложение Facebook не нуждается в особом представлении. Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Сегодня социальная сеть Facebook для многих заменяет утреннюю газету, потому что является источником новостей.

Мобильное приложение Facebook, помимо его многочисленных достоинств, является также универсальным пожирателем ресурсов: заряда аккумулятора, места в памяти и трафика данных. Простой альтернативой приложению Facebook является доступ к социальной сети через обычный браузер. Для более удобного доступа можно создать на рабочем столе смартфона ярлычок с URL-адресом, который позволит делать прямой запуск сайта Facebook.

Например, в браузере Chrome такая операция по созданию указанного ярлычка называется Add to Home screen. При использовании браузера, в процессе очистки истории, может возникнуть необходимость в удалении паролей и данных автозаполнения. Есть риск забыть пароль от социальной сети Facebook. Хранить пароли можно при помощи бесплатного менеджера паролей, например, Dashlane. Ещё одной альтернативой приложению Facebook является использование облегчённого приложения Facebook Lite.

Chrome Browser - Google

Без преувеличения можно утверждать, что браузер Chrome является одним из лучших браузеров. У многих других браузеров тоже есть свои поклонники. Во многих ситуациях использование Chrome является оптимальным решением.

Если смартфон имеет небольшие объёмы памяти, то предпочтительнее воздержаться от установки этого приложения. Есть много менее требовательных к ресурсам альтернативных браузеров - AOSP, Dolphin Browser, Opera Mini, UC Browser.

Candy Crush Saga

Программа является детской игрушкой. Яркие человечки, незатейливая игра, похожая на тетрис. Игра построена с различными уровнями сложности. Для малышей такая игрушка наверняка будет интересна. И всё было бы хорошо, но есть одна проблема - игрушка возглавляет рейтинг программ, пожирающих заряд аккумулятора.

Маловероятно, что дети сами додумаются до причин, по которым смартфон быстро теряет заряд электричества. В этом вопросе детям нужна помощь и поддержка взрослых. Если вы часто не можете дозвониться до своего ребёнка, так как в аккумуляторе смартфона закончился заряд, то проверьте - нет ли среди установленных приложений игрушки Candy Crush Saga.

Альтернативой являются Cookie Crush Match 3 и другие подобные игрушки. А ещё лучше для ребёнка - игры на свежем воздухе, занятия музыкой, спортом, посещение музеев, театров. В этом случае и смартфон будет дольше держать заряд, и ребёнок будет здоровее.

Pet Rescue Saga

Ещё одна одна компьютерная игра, которая создана для развития детей. Эта программа заняла одну из верхних позиций в рейтинге пожирателей заряда у смартфона. Это одна из тех игр, благодаря которым взрослые могут на некоторое время заняться своими делами, пока ребёнок увлёкся игрой с яркими зверушками в смартфоне. Игра является просто красивой "развивашкой" для малышей. Найти ей замену не составит большого труда.



Clash of Clans

Игра предназначена для возраста от 13 лет и выше. Исторические события и полностью выдуманные сюжеты переплетаются в этой замечательной игре. Миллионы игроков по всему миру участвуют в этих виртуальных баталиях. При этом приложение с огромной скоростью пожирает заряд аккумулятора, словно племя виртуальных голодных варваров, которые питаются электричеством. Альтернативой является отказ от этой игрушки в пользу других, менее прожорливых. Благо, для ОС Андроид есть огромный выбор. Например, Castle Clash: Brave Squads, Battle of Zombies: Clans War, Boom Beach.



Despicable Me

Приложение является игрой, которая наверняка понравится детям и некоторым взрослым. Участникам игры предлагается бегать с миньонами, прыгать, уклоняться и сбивать их с трассы. Это весёлая игра в которой уже приняли участи около 800 миллионов игроков по всему миру. При всех несомненных достоинствах, это приложение является лидером среди пожирателей места в памяти на ОС Андроид.



8 Ball Pool

Компьютерная игра 8 Ball Pool является электронной версией игры под названием Пул-8 (или "восьмёрки" - от англ. "eight-ball"), которая является разновидностью американского пула. Данная игра, как и традиционный бильярд, имеет много поклонников во всём мире. Сотни миллионов стали участниками этой игры. Однако игра является одним из наиболее прожорливых приложений, потребляющих место в памяти мобильного устройства. Альтернативой этой игре являются многие другие приложения для игры в бильярд.



Tumblr

Tumblr - это сервис микроблогов. Пользователи могут вести свои блоги и подписываться на блоги других участников сервиса. Сайт Tumblr - это социальная сеть. Одноименное приложение Tumblr позволяет взаимодействовать с online-сервисом Tumblr. Приложение Tumblr является наиболее активным пожирателем трафика среди приложений для ОС Андроид на данный момент. Альтернативы здесь простые - либо использовать, и тогда предпочтительно иметь безлимитный интернет, либо удалить, отказаться от приложения Tumblr, заменив его другими социальными сетями.



Snapchat

Название приложения происходит от английского слова Snap - моментальный снимок. Приложение позволяет обмениваться фото и видео. Приложение Snapchat требует подключения к серверу. Будучи одним из наиболее прожорливых потребителей трафика, приложение Snapchat расходует трафик данных за счёт обмена данными между сервером и мобильным устройством. Альтернативы - Slingshot, WindUp, Bolt (Instagram), MSQRD.



BBC News

ВВС News - это британский общественный информационный телеканал для международной аудитории. Приложение BBC News позволяет получать актуальную информацию на качественном английском языке от высокопрофессиональных журналистов. К сожалению, это приложение является одним из наиболее активных пожирателей трафика данных. Альтернативы - Fox News, Sky News, The Guardian.



Instagram

Instagram - это бесплатное приложение для обмена фото и видео, которое организовано как социальная сеть. Приложение пользуется огромной популярностью. Но для ОС Андроид приложение было детектировано как одно из наиболее прожорливых приложений в том, что касается трафика данных. Альтернатива - использовать подключение через браузер при наличии безлимитного интернета.