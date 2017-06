Доменные споры: кто прав, а кто виноват?

Для любого бизнеса (мелкий, средний, крупный) в настоящий момент важно присутствие в интернете. Одним из видов такого присутствия может быть создание своего собственного интернет-сайта. При этом, владелец бизнеса не будет выбирать какой-то невзрачное и сложное имя для своего сайта – он захочет простой и понятный для конечного потребителя набор букв или слов.

Тем не менее, нередко возникают ситуации, когда доменное имя уже занято другой компанией, или просто физическим лицом, которые использует его в тех или иных целях. Иногда такие цели могут быть вполне легитимными, а иногда доменное имя регистрируется в целях незаконной борьбы с конкуренцией. В некоторых же случаях регистрация происходит и вовсе с целью последующей продажи доменного имени.

Возникают логичные вопросы: как быть обеим сторонам в таких доменных спорах? У кого больше шансов отстоять свои права?

Тимофей Савицкий, юридическая компания COBALT, собрал несколько практических примеров.

Пример № 1.

Необходимо зарегистрировать доменное имя. Оно занято. Возможно ли с этим что-то сделать?

Ответ: Нет, только если вы не являетесь правообладателем зарегистрированного на территории Республики Беларусь товарного знака, идентичного или схожего до степени смешения с доменным именем, и данный товарный знак используется для товаров и услуг, в отношении которых также используется доменное имя. Например, если у вас есть товарный знак “Dom” и вы зарегистрировали его для мебели, а доменное имя dom.by используется для идентификации интернет-магазина мебели, у вас есть хороший шанс в судебном порядке его отобрать. Для этого необходимо подать исковое заявление в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь вместе с соответствующими доказательствами и подтверждениями своих требований. Предварительно необходимо попытаться урегулировать конфликт в досудебном порядке (обязательный претензионный порядок).

В остальных случаях по закону отобрать домен практически невозможно. В случае, если владелец доменного имени является киберсквоттером, белорусское законодательство не позволяет автоматически отобрать домен, если только действия киберсквоттера не были прямо направлены на ограничение конкуренции и возможности использовать правообладателем свой товарный знак в интернете. Сайт в таких случаях должен содержать упоминания бренда (товарного знака) Такие случае, однако, в белорусской судебной практике единичны (например, дело google.by).

Пример № 2

Я зарегистрировал доменное имя. Мне пришла претензия – его хочет другая компания/другое физическое лицо.

Ответ: Необходимо проверить основания претензии – наличие прав на товарный знак в Республике Беларусь, однородность (тождественность) товаров и услуг для обозначения которых используются товарный знак и доменное имя.

В большинстве случаев, если доменное имя используется в отрасли (сфере), никак не связанной с товарным знаком, отобрать его практически нет возможности.

Пример № 3

Я зарегистрировал доменное имя в доменной зоне .com. Теперь никто из белорусских компаний или физических лиц не сможет предъявить мне требования?

Ответ: Белорусские регистраторы (hoster.by) могут регистрировать доменные имена и в международных зонах (.com, .net, .org и др.). Поэтому часть белорусских компаний и физических лиц регистрируют доменные имена в зоне .com по тем или иным причинам.

Следует понимать, что белорусское законодательство направлено, прежде всего, на регулирование отношении в национальных сегментах сети интернет - .by и .бел. Судебная практика по доменным именам .com в Беларуси не сильно развита. Однако если компания или физическое лицо, владелец доменного имени, являются резидентами Республики Беларусь c регистрацией доменного имени через белорусского регистратора, то ситуация практически не будет отличаться от Примеров № 1 и 2. Размещение доменного имени в зоне .com не является гарантией от получения претензий.

Пример № 4

Необходимо зарегистрировать доменное имя в доменной зоне .com. Оно занято. Возможно ли с этим что-то сделать?

Ответ: Международный домен, зарегистрированный при помощи иностранного регистратора, может занят иностранной компанией или иностранным физическим лицом, поэтому подача иска в Судебную коллегию по делам интеллектуальной собственности Верховного суда Республики Беларусь не будет эффективной мерой: даже в случае наличие прав на товарный знак (как в Республике Беларусь, так и за рубежом) сложно будет привлечь ответчика к ответственности, доказать факт правонарушения и т.д.

Наиболее распространенным методом для оспаривания регистрации международных доменов в таких случаях является применение процедуры UDRP (Uniform Dispute Resolution Policy) уполномоченными ICANN (компанией, занимающейся развитием системы доменных имен и предоставляющей права национальным регистраторам, как hoster.by, регистрировать доменные имена в определенной зоне) организациями. К таким организациям относится, например, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству, через который проходит львиная доля всех разбирательств по доменным спорам.

Оспаривание доменного имени происходит онлайн с привлечением независимых арбитров. В случае решение в пользу заявителя (владельца товарного знака) домен автоматически ему передается. Такой механизм прямо предусмотрен договором между ICANN и национальными регистраторами.

Для успешности рассмотрения спора заявитель обязан доказать, что:

Товарный знак идентичен или сходен до степени смешения с доменным именем; У владельца доменного имени нет прав или законных интересов на использование доменного имени; Доменное имя должно быть зарегистрировано и используется недобросовестно.

К плюсам такого внесудебного метода разрешения споров можно отнести:

Отсутствие значения, где зарегистрирован товарных знак (Беларусь или иные страны), главное – его наличие. Невысокую стоимость рассмотрения спора (1500 долларов при 1 арбитре); Возможность рассмотреть сразу несколько доменов за одну стоимость (до 5 доменов за 1500 долларов); Быстроту процедуры (весь процесс занимает около 1,5 месяца).

Таким образом, в доменных спорах первоочередным вопросом является наличие у одно из сторон прав на средства индивидуализации (товарные знаки). Также, в некоторых случаях практика идет и по пути возможности привлечения к ответственности киберсквоттеров. В случае оспаривания доменных имен в зоне .com (или любой иной международной) необходимо оценивать то, кому принадлежит доменное имя и через какого регистратора доменное имя регистрировалось.