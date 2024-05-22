ЕС окончательно согласовал первый в мире закон, регулирующий ИИ

Европейский союз окончательно согласовал первый в мире закон, регулирующий использование искусственного интеллекта. Документ устанавливает «всеобъемлющие правила» для технологий ИИ и основан на оценке рисков их применения в автономном транспорте, медицинских устройствах, финансовых сервисах и образовании, пишет CNBC.

Закон является новаторским и устанавливает подход к регулированию ИИ. В частности, полностью будет запрещено использование так называемых систем «социального рейтинга», которые ранжируют граждан на основе анализа их данных. Также запрещено прогнозное моделирование для нужд полиции и использование эмоционального распознавания на рабочих местах и в школах.

Системы ИИ высокого риска, такие как автономные автомобили, медицинские устройства, финансовые и образовательные сервисы, будут оцениваться на предмет угроз здоровью, безопасности и правам граждан. Кроме того, закон вводит жесткие ограничения на так называемые генеративные системы ИИ, к которым относится, например, ChatGPT. Для них устанавливаются требования соблюдения законодательства об авторских правах, раскрытия информации об обучении моделей, регулярного тестирования кибербезопасности.

Изменение в законодательстве ЕС произошло после запуска OpenAI ChatGPT в ноябре 2022 года. Тогда чиновники осознали, что существующее законодательство лишено проработанных деталей, которые важны в регулировании использования генеративным искусственным интеллектом материалов, защищенных авторским правом.

Полностью закон заработает не раньше чем через 12 месяцев, а уже существующие системы, такие как ChatGPT, Gemini и Copilot, получат переходный период на 36 месяцев для приведения в соответствие новым нормам.

За нарушение закона компании будут оштрафованы на сумму до 35 млн евро или 7% годовой выручки. Это коснется в первую очередь американских технологических гигантов, таких как Google, Microsoft и OpenAI. Основная цель принятия данного закона заключается в обеспечении доверия, прозрачности и подотчетности при использовании технологий ИИ, не сдерживая при этом инновации.