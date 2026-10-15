«Яндекс» восстановил значительную часть функций «Алисы AI», умных устройств и облачных сервисов

Инженеры «Яндекса» частично восстановили работу ИИ-помощника «Алиса AI», умных колонок, телевизоров на YaOS и корпоративных сервисов Yandex Cloud. При этом часть функций по-прежнему недоступна либо работает нестабильно.

В чате на сайте и в приложениях «Алиса AI» снова доступен режим «Эксперт» для решения сложных задач. Помощник вновь создаёт тексты и изображения, работает с файлами, а раздел «Студия» получил обновлённый интерфейс.

В умных колонках, телевизорах «ТВ Станция» и других устройствах с YaOS заработали утренние шоу, будильники, напоминания, таймеры, прогноз погоды и ответы на вопросы. На телевизорах с «Алисой», а также при подключении колонок по HDMI доступны воспроизведение медиаконтента, поиск и магазин приложений. Полностью восстановлено и управление умным домом.

Из ограничений: пока не работают звонки на умных колонках, а определение ближайшей колонки может сбоить. Возможны проблемы при одновременном воспроизведении музыки на нескольких устройствах, нестабильно работают сказки и радионяня. На телевизорах и при подключении колонок через HDMI с ограничениями доступен режим караоке. Также могут давать сбои партнёрские устройства умного дома.

В Yandex Cloud возобновили работу отдельные корпоративные сервисы, однако некоторые функции и службы могут оставаться недоступными или работать с ограничениями. Восстановительные работы продолжаются.

На прошлой неделе центры обработки данных «Яндекса» трижды подвергались атакам. Из-за этого произошли масштабные сбои в работе сервисов компании и других крупных ресурсов Рунета. «Яндекс» договорился с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном переносе клиентских ресурсов на площадки других облачных провайдеров, а облачные сервисы сделал бесплатными до конца октября.