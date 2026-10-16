А1 включен в перечень поставщиков услуг хостинга официальных интернет-сайтов и электронной почты

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь включил компанию А1 в перечень поставщиков интернет-услуг, уполномоченных оказывать услуги хостинга официальных интернет-сайтов и электронной почты. Соответствующее решение закреплено приказом ОАЦ №145 от 23 сентября 2026 года.

Перечень сформирован в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет» и определяет организации, которые имеют право оказывать услуги хостинга официальных интернет-ресурсов и электронной почты государственным органам и организациям.

Включение А1 в перечень подтверждает соответствие компании установленным требованиям в области надежности и информационной безопасности и открывает возможность предоставлять государственному сектору услуги хостинга официальных сайтов и электронной почты.

Оказание услуг осуществляется на базе собственного дата-центра А1 уровня Tier III, одного из крупнейших и наиболее современных центров обработки данных в Беларуси. Дата-центр соответствует международному стандарту надежности Tier III, обеспечивая доступность сервисов на уровне 99,982%, резервирование ключевых инженерных систем и высокий уровень отказоустойчивости.

«Включение А1 в перечень уполномоченных поставщиков является важным этапом развития нашего ИКТ-направления. Сегодня мы готовы предложить государственным организациям надежную инфраструктуру для размещения официальных интернет-ресурсов и корпоративных почтовых сервисов, основанную на опыте эксплуатации собственного дата-центра Tier III и экспертизе А1 в области информационной безопасности», – отметили в А1.

А1 последовательно развивает направление цифровых решений для бизнеса и государственных организаций, предлагая широкий спектр услуг на базе собственного дата-центра, включая облачную инфраструктуру, резервное копирование данных, решения в области кибербезопасности и корпоративных коммуникаций.