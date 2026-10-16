Представлена ИИ-модель Grok Voice 3.0

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SpaceX представила Grok Voice 3.0 и сообщила, что колл-центры Starlink уже используют его для обработки около 20 000 звонков клиентов в день. По данным компании, примерно 70% обращений удаётся решить без участия человека. Также каждый четвертый звонок, связанный с продажами, завершается покупкой уже до завершения разговора. SpaceX позиционирует новую модель как одну из самых интеллектуальных систем в своем классе. 

По словам разработчиков, Grok Voice 3.0 устанавливает рекорды в решении задач клиентской поддержки, обеспечивает задержку менее секунды и обходится дешевле ряда конкурирующих моделей. В качестве подтверждения экономичности компания приводит тесты Artificial Analysis, в рамках которых сравниваются расходы на выполнение аудиозадач.

По опубликованным данным, Grok Voice 3.0 дешевле GPT-Live-1 (Astra, Medium) и GPT-Realtime-2.1. Модель также обрабативает миллионы разговоров ежедневно в автомобилях Tesla и используется в голосовом режиме Grok Bot. Водители могут обращаться к системе без помощи рук: через Connectors — для проверки календаря и работы с электронной почтой, а через Grok Bot — для выполнения более сложных задач, например заказа кофе или бронирования столика в ресторане.

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Опубликовал: KV_newsroom,

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