Илон Маск отказался от иска против OpenAI

Илон Маск принял решение отозвать иск против OpenAI и её генерального директора Сэма Альтмана за день до назначенного судебного заседания. Юристы указали на серьёзные изъяны в иске, в котором Маск ссылается на несуществующий договор и не предоставляет существенных доказательств.

Напомним, что в феврале этого года бизнесмен подал иск в суд штата Калифорния, обвинив OpenAI в нарушении условий контракта и отказе от заявленной изначально миссии по созданию технологий искусственного интеллекта во благо человечества. Согласно иску, OpenAI нарушила договоренности, достигнутые с Маском и другими основателями компании. В частности, каждый из них взял на себя обязательство сделать OpenAI некоммерческой организацией и не закрывать доступ к её технологиям, сохраняя исходный код открытым, пишет The Verge.

Юристы отметили существенные изъяны в иске Маска. Во-первых, он ссылается на несуществующий договор. Хотя в жалобе упоминается «Учредительное соглашение», такой документ не был приложен в качестве доказательства. Во-вторых, признаётся, что это соглашение носило скорее декларативный характер и базировалось на общих настроениях, высказанных в переписке.