План действий для тех, кто хочет стать веб-разработчиком в 2017 году

Ниже представлено несколько диаграмм, демонстрирующих предполагаемые пути и технологии, которым можно следовать, если вы хотите стать Front-end или Вack-end разработчиком, а также инженером DevOps (DevOps engineer — специалист, который работает на стыке должностей программиста и сисадмина и занимается автоматизацией жизненного цикла приложения (включая проектирование, разработку, тестирование, развертывание, поддержку и мониторинг).

Данные диаграммы были созданы для одного профессора, который хотел продемонстрировать своим студентам их перспективы возможной работы в будущем.

Вступительная часть

План действий для Front-end разработчика (разработчика внешних интерфейсов)

План действий для Вack-end разработчика (разработчика интерфейсов внутренних сервисов)

В разработке интерфейсов внутренних сервисов лично я предпочитаю Node.js и PHP 7. Также в последнее время попробовал работать с языком программирования Go, который мне более чем понравился. Кроме того, если бы мне пришлось выбрать еще один язык программирования для работы, то я бы скорее всего предпочел Ruby. Однако все это лишь мои личные предпочтения, а вы можете выбрать любой из представленных ниже языков.

План действий для инженера DevOps

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