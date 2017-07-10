Как узнать, что вас прослушивают?

Практически у каждого человека есть смартфон, а то и несколько. Это, конечно, замечательно и удобно, так как современные телефоны позволяют не просто звонить и обмениваться SMS, но и хранить важные личные данные. Все в одном месте и всегда под рукой. Удобно. Но безопасно ли это? В одной из предыдущих статей были рассмотрены варианты сокрытия личных файлов от чрезмерно любопытных глаз. Но ведь навредить вам могут не только кражей файлов, но и слежкой через телефон.

«Жучки» вокруг нас

Сейчас ни для кого, наверное, не секрет, что смартфоны - это прекрасное средство слежения за вами. Мы с вами носим эти "жучки" с собой постоянно. Вы можете вызвать интерес не только у правоохранительных органов, но и у мошенников вкупе со злоумышленниками. Если вы - ценный специалист в крупной компании, то за вами могут начать промышленный шпионаж. В общем, в современном мире хватает мотивов для слежки. Назревает логичный вопрос: как себя защитить от прослушки, как не стать жертвой слежки?

Итак, как определить, что ваш смартфон стал шпионить? Есть несколько признаков:

Быстрая разрядка аккумулятора. Хотя, возможен вариант, что у телефона батарейка отслужила свое, особенно, если смартфон у вас больше года.

Установка посторонних приложений без вашего участия.

Непонятная работа смартфона: произвольное включение подсветки, перезагрузки, активная передача данных и т.д.

Нагрев батареи и процессора.

Посторонние шумы и голоса во время разговора. Но, если такое наблюдается нечасто и только в определенных местах, то, скорее всего, это плохое качество связи.

Фон при поднесении телефона к телевизору или колонкам.

Помните, что перечисленные признаки не являются абсолютным доказательством, что за вами следят.

Спецслужбы начинают активно отслеживать ваши разговоры обычно в тех случаях, когда вы произносите слова-маячки. Например, «бомба», «площадь», «взрыв» и т.д. Думаю, суть вы уловили.

Как себя обезопасить от контроля?

Как сохранить свою конфиденциальность при работе с мобильной сетью?

Обычные звонки и SMS

Звонки и SMS абсолютно любого телефона, кроме спутникового, проходят через мобильную сеть оператора, и вся активность фиксируется на его серверах. Следовательно, чтобы избежать слежки, надо отключить телефон с обязательным выниманием батареи из устройства. В противном случае, вы все равно будете отслежены. Личные встречи – это замечательный способ не раскрывать свои планы или предмет разговора, но далеко не всегда удобно по понятным причинам. Кроме того, если вы привлекли к себе внимание, то вас отслеживать физически и уже прослушивать при помощи подслушивающей аппаратуры.

Смена сим-карты на новую с использованием старого смартфона (отслеживаемого) или вставка старой симки в новый телефон никакой пользы не принесут: эти оба компонента – старые симка и мобильник – ассоциируются с вами. Поэтому надо покупать новые телефон и симку. Но держать их с отслеживаемым гаджетом не рекомендуется: устройства, которые слишком часто будут «светиться» с отслеживаемыми гаджетами, тоже начнут отслеживать.

Как вариант, можно перейти на стандарт связи CDMA. Он сложнее вычисляется, чем GSM, но все равно не дает гарантии в вашей защите. Да и телефонов, функционирующие в этом стандарте, с каждым годом все меньше.

Кроме наблюдения за вашими контактами, сигнал телефона пеленгуется и показывает ваше физическое местонахождение. На просторах интернета есть немало статей, которые пишут, что есть приложения, что скроют ваше месторасположение, даже могут показать, что вы в другой стране находитесь. Это самообман чистой воды. Телефон-то обменивается данными с сервером оператора в зоне действия 3-х вышек связи.

Интернет как альтернатива

Поскольку использование мобильной сети небезопасно в любом случае, то посмотрим в сторону Всемирной паутины. Сейчас появилось множество мессенджеров, которые по умолчанию шифруют всю активность (звонки и переписку).

Signal, Skype, Viber, WhatsApp – вот неполный перечень приложений, которые гарантируют бОльшую степень защищенности, чем обычная сеть. У каждой программы свой уровень шифрования голосовой связи, но любая из них однозначно лучше простого звонка.

Если вам нравится переписка как формат общения, то рекомендуем использовать такие ресурсы, как Telegram, Viber, WhatsApp. Наиболее сложно выудить историю сообщений из Telegram. Кроме того, у этого сервиса есть режим «безопасные чаты». Эта функция не позволит удаленно получить доступ к информации, а возможность настроить автоматическое удаление переписки через определенное время защитит предмет разговора даже в случае кражи смартфона.

Кроме этого, многие сервисы практикуют использование двухфакторной аутентификации: т.е. кроме самого пароля, заданного пользователем, высылается на телефон сообщение с кодом. Причем это может быть не SMS, а токен, который более надежен.

Интернет – это не панацея

Не стоит особо обольщаться насчет Всемирной паутины. Различных вирусов и троянов сейчас предостаточно и для мобильных устройств. Риск заражения многократно увеличивается, если вы скачиваете файлы и приложения из неизвестных мест. Вы ведь маловероятно, что сможете определить, есть ли неприятный сюрприз к файлу и чем он грозит. Также использование старой версии ОС увеличивает риск взлома: чем старше операционная система, тем больше шансов в нее проникнуть.

В принципе, даже серфинг в интернете может привести к неприятным последствиям. Для того, чтобы ничего не «подцепить», можно прокси-сервера. Для смартфонов на Android есть программа Orbot, а для «яблочников» – Red Onion. Эти приложения работают через прокси.

К тому же, если вы ну очень сильно кого-то заинтересовали, то персонально для вашего гаджета может быть написана вредоносная программа. Она использует уязвимости ОС и начинает перехват всех входящих и исходящих данных. Даже передача файлов из памяти возможна.

Некоторые производители мобильных устройств выпускают модели, которые после нескольких неверных вводов пароля намертво блокируются или уничтожают информацию. Кроме самих устройств, некоторые IT-компании предлагают собственное ПО, действующее таким же образом. Поэтому, если у вас есть файлы, сохранность которых крайне важна для вас, то имеет смысл покупки таких гаджета и ПО.

Что же мы получаем в итоге?

Резюмируя статью, можно с уверенностью сказать, что любого человека можно отследить через смартфон. Не только отследить, но и получить важную и конфиденциальную информацию. Полностью исключить вероятность слежки за собой практически невозможно, разве что отказавшись полностью от мобильной связи. Есть, конечно, вариант покупки спутникового телефона, защищенность которого крайне высока, но это не дает абсолютной гарантии безопасности. Да и стоимость такого устройства весьма внушительна (ценник стартует от 800 долларов).

Чтобы свести к минимуму возможность прослушки и не заразить смартфон какой-нибудь "гадостью", необходимо соблюдать простые меры предосторожности:

Не скачивать с неизвестных ресурсов файлы.

Не авторизироваться на сомнительных ресурсах.

Своевременно обновлять программное обеспечение вашего мобильного устройства.

Пользоваться прокси и программами со встроенными шифраторами типа end-to-end.

Использовать ресурсы с двухфакторной системой аутентификации.

Выполняя эти, в общем-то, несложные манипуляции, вы серьезно повысите защищенность своих разговоров, переписок и файлов.