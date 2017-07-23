Alconost Nitro — живые переводы в режиме онлайн

В Alconost Nitro пользователь максимально быстро получает полностью готовый перевод на иностранный язык. Главное преимущество Nitro — перевод выполняет профессиональный переводчик, носитель конкретного языка. Переводчики могут не только перевести статью, сообщение или письмо, но и сделать вычитку текста.

Как работает сервис? Сейчас разберёмся!

С чего начать

Для начала необходимо зарегистрироваться в сервисе; регистрация займет не больше минуты.

Форма регистрации в сервисе Nitro

Переводы в Nitro выполняются платно, зарегистрированные пользователи могут пополнять баланс несколькими удобными способами, чтобы делать заказы.

Итак, вы зарегистрировались и пополнили счёт. Теперь можно сделать свой заказ в системе.

Форма заказа в сервисе Nitro

Как работает сервис

Текст, отправленный вами на перевод, увидят все переводчики-носители целевого языка, работающие в Nitro. Заказ возьмет в работу тот переводчик, который владеет вашей темой и полагает, что сможет перевести ваш текст быстрее коллег.

Естественно, «живой» перевод требует больше времени, чем автоматический. В среднем, сроки выполнения заказа варьируются от 1 до 24 часов, в зависимости от объема и сложности текста. На скорость выполнения заказа влияют и другие факторы: количество доступных переводчиков в вашей языковой паре, наличие других задач у переводчика и даже часовой пояс. Например, переводчики из США обычно начинают принимать заказы, когда в Европе заканчивается рабочий день.

Когда перевод готов, он будет доступен в вашем личном кабинете в интерфейсе Nitro. Для удобства результат перевода высылается также на электронную почту, указанную при регистрации. Если у вас появятся вопросы, претензии или замечания, их можно отправить администрации сервиса.

Кто переводит текст

Именно переводчики-носители иностранного языка переводят тексты в Alconost Nitro. Это ключевое преимущество сервиса. Если у переводчика-носителя языка недостаточно знаний в тематической области, которой посвящен текст, перевод может сделать переводчик-не носитель, но такие случаи редки.

Прежде чем приступить к работе в Nitro, переводчики проходят тестирование. В ходе работы переводы каждого исполнителя проходят выборочную проверку у других переводчиков Alconost. При проверке учитывается наличие ошибок, смысловых искажений, опечаток. Так отсеиваются переводчики, чей уровень не дотягивает до необходимой планки.

Варианты качества перевода в сервисе Nitro

Отсеянные переводчики, имеющие достаточно высокие оценки, могут выполнять заказы в категории «Лоу-кост». Такое качество обычно выбирают для перевода дипломных и курсовых работ, текстов для SEO, технической документации внутреннего характера. Не стоит недооценивать «Лоу-кост», так как знание языка переводчиком из этой категории соответствует уровню знаний преподавателя лингвистического вуза.

Клиент сам может выбрать уровень качества перевода до размещения заказа.

Русский, китайский, английский…

Если язык вашего исходного текста — английский, в Nitro вы можете перевести его на 50 языков. Если исходный язык — русский, текст можно перевести на 18 языков. В целом, количество языковых пар (язык оригинала и язык перевода) — около ста.

Сколько стоит перевод

Стоимость перевода зависит от языков (исходный и целевой), от выбранного вами качества и от количества знаков в тексте.

Расценки на перевод 1000 знаков с английского языка в сервисе Nitro. Расценки актуальны на июль 2017 г.

В Nitro нет минимального объема заказа: можно перевести всего пару строк или даже одно слово. Несколько примеров:

если вам нужно перевести около 500 знаков с английского на русский, это будет стоить от $3 (качество «лоу-кост») до $6,5 (отличное качество);

если вы перевели текст с русского на английский сами и нужна только вычитка, для текста объемом 500 знаков это будет стоить около $4;

перевод такого же объема с немецкого на норвежский будет стоить около $15 (отличное качество).

Точную стоимость перевода именно вашего текста можно узнать до размещения заказа, введя исходный текст и выбрав языковую пару и качество. Постоянные клиенты могут размещать заказы в кредит.

Оплачивать переводы в Alconost Nitro можно пластиковой картой, через Paypal, Webmoney, Яндекс.Деньги или другими способами: полный список можно посмотреть в личном кабинете, в разделе «Пополнить счёт».

Делаем выводы

Благодаря Alconost Nitro больше нет необходимости искать старых знакомых для перевода текста или полагаться на качество автоматического, машинного перевода. С Alconost Nitro можно получить качественный и «живой» перевод текста, выполненный носителем языка.