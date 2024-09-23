Qualcomm намерена купить компанию Intel

Qualcomm, один из ведущих производителей микросхем в мире, предложил купить своего конкурента Intel. Переговоры о слиянии прошли в середине сентября 2024 года, но пока официального подтверждения от компаний не поступало.

В то время как Qualcomm оценивается на NASDAQ в $188 млрд, Intel столкнулась с серьезными трудностями. За последний год стоимость акций компании упала на 40%, а капитализация снизилась до $93 млрд. Эксперты связывают это с просчетами в стратегии, которые позволили конкурентам обойти Intel в ключевых сегментах, таких как мобильные устройства и искусственный интеллект.

Сделка столкнулась с рядом серьезных препятствий. По данным СМИ, ключевым фактором является национальная безопасность, так как обе компании являются ключевыми игроками на рынке микросхем. Кроме того, регуляторы должны будут убедиться, что слияние не нарушает антимонопольное законодательство.