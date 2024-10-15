Telegram представил новый сервис Telegram Gateway

Telegram запускает новый сервис Telegram Gateway, предлагающий компаниям самый доступный способ верификации телефонных номеров клиентов. Стоимость одного кода подтверждения составляет всего $0,01, независимо от региона.

Теперь бизнес может экономить, отправляя коды подтверждения своим пользователям напрямую через Telegram. Это решение значительно дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная SMS-верификация.

«Верификация номеров телефонов — это индустрия с многомиллиардным оборотом. Только Telegram тратил около $10 миллионов в месяц на аутентификацию всех пользователей, которые регистрируются и входят в наш сервис», — сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Запуск Telegram Gateway может стать революционным шагом в оптимизации процессов аутентификации для бизнеса.