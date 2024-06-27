Назван самый популярный язык программирования

Язык программирования JavaScript оказался самым востребованным в мире, если судить по размеру сообщества разработчиков, напрямую связанного с ним. По данным аналитической компании SlashData, в этим языком имеют дело 25,2 млн человек во всем мире, и это намного больше, нежели у Python, размер сообщества которого – 18,2 млн человек.

Опрос, который провела SlashData, показал, что 59% разработчиков интегрируют ИИ в свои рабочие процессы, что подчеркивает его растущую роль как ключевого компонента в современной разработке. А самым популярным применением технологий ИИ стало использование чат-ботов для поиска ответов на вопросы по кодированию.

Python занял второе место в рейтинге, обогнав Java и C++, благодаря растущему интересу к машинному обучению и искусственному интеллекту. За последние 12 месяцев сообщество Python пополнилось более чем 2,1 миллионами новых разработчиков.

Несмотря на то, что JavaScript по-прежнему занимает лидирующие позиции, в отчете отмечается стремительный рост Rust. За последние два года сообщество разработчиков Rust увеличилось вдвое, что делает его самым быстрорастущим среди основных языков программирования.