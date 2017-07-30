Постоянное развитие технологий заставляет производителей смартфонов выпускать все новые и новые модели. Основной упор, естественно, делается на флагманы, которые обладают всем самым передовым: начинкой, дизайном, функциями. К огромному сожалению, стоимость таких устройств зачастую просто зашкаливает, а позволить купить себе данные гаджеты могут лишь единицы. Остается два варианта – долго и упорно собирать на дорогой смартфон, либо же приобрести бюджетное решение.

Стоит отметить, что именно модели доступного сегмента пользуются в Беларуси максимальной популярностью. Представляем 10 бюджетных смартфонов, на которые стоит обратить внимание.

Meizu M5

Цена: от 230 рублей

Смартфон Meizu M5 можно назвать прямым конкурентом Redmi 4X. Устройство заполучило 5,2-дюймовый экран, 13-мегапиксельную камеру, восьмиядерный процессор MediaTek MT6750, сканер отпечатков mTouch и обилие поддерживаемых сетей. Поликарбонатный корпус имеет изящные формы, которые дополняются практичным дизайном. Модель очень компактная, она отлично лежит в руке.

Пользователям предлагается на выбор богатая цветовая гамма: белая, черная, мятная, синяя или золотая. Единственная значимая претензия касается прошивки, которая зачастую плохо переведена на русский язык, или же отсутствует магазин приложений от Google (несложно исправить самостоятельно).

ASUS ZenFone 3 Max ‏ZC520TL

Цена: от 360 рублей

Если необходим долгоиграющий аппарат, который не будет разряжаться через уже вечером, то стоит присмотреться к ZenFone 3 Max от Asus. Версия ZC520TL снабжается мощный аккумулятором на 4130 мАч, который позволяет свободно пользоваться устройством 2-3 дня без мыслей о подзарядке.

При не самой плохой и не самой мощной начинке автономность можно назвать отличной. В остальном это добротный современный смартфон с 13-мегапиксельной камерой, четырехъядерным процессором, 5,2-дюймовым дисплеем и 2 Гб оперативной памяти. Монолитный алюминиевый корпус выглядит великолепно, причем большую роль играет эффектный экран с 2,5D-стеклом.

Huawei P8 Lite (2017)

Цена: от 350 рублей

Ярким примером качественного и производительного смартфона за относительно небольшие деньги служит Huawei P8 Lite (2017). Это обновленная версия гаджета, который вышел несколько лет назад. Устройство базируется на свежей операционной системе Android 7.0 и процессоре с восемью ядрами Kirin 655.

Сюда стоит добавить наличие 3 Гб ОЗУ, что позволяет аппарату творить настоящие чудеса в плане быстродействия. Дактилоскопический датчик является не только быстрым, но и многофункциональным. Дизайн оставляет благоприятные впечатления, что относилось и к предшественнику. Да, здесь почему-то отсутствует олеофобное покрытие, но все остальное оставляет лишь положительное впечатление.

Lenovo K6 Power

Цена: от 390 рублей

Еще одним гаджетом с мощной батареей стал смартфон K6 Power от компании Lenovo. Производительно оснастил его аккумулятором на 4000 мАч, что в теории дает существенную прибавку в плане автономности. Если верить пользовательским отзывам и заявлениям Lenovo, то стоит рассчитывать, что заряда хватит на 2 дня.

Есть здесь FHD-дисплей с 5-дйюмовой диагональю, 2 Гб ОЗУ, 13-мегапиксельная камера, динамики Dolby Atmos, сканер отпечатка на тыльной стороне и восьмиядерный процессор. Примечательно, что корпус реализован из металла. При всем этом можно даже закрыть глаза на посредственные фотовозможности и скользкую заднюю панель.

LG K10 (2017) M250

Цена: от 370 рублей

LG умеет выпускать красивые и стильный смартфоны с высококачественными дисплеями. Можно сказать, что модель K10 (2017) стала именно такой – привлекательной и оригинальной. Южнокорейский производитель уделил особое внимание внешнему виду, где доминируют плавные изгибы и стеклянные элементы. При этом сделать фото, скриншот или другие действия можно при помощи одного-двух касаний.

Есть на тыльной стороне и сканер отпечатков, присутствует быстрый процессор MediaTek MT6750 с восемью ядрами. На этом аппарате можно не только запускать обычные программы, но и наслаждаться играми, пусть и не на максимальных графических настройках. Благоприятные впечатления и оставляет 5,3-дюймовый экран, не имеющий воздушную прослойку. А благодаря широкоугольной камере получаются весьма симпатичные селфи.

Samsung Galaxy J5 Prime

Цена: от 325 рублей

Обновленный дизайн и улучшенные отдельные характеристики – вот что длительное время ждали пользователи от новых бюджетных смартфонов от Samsung. Все это реализовано на высоком уровне как раз в Galaxy J5 Prime. Смартфон получит действительно привлекательный внешний вид при помощи изогнутых углов, 2,5D-стеклу и алюминиевому корпусу. В

кнопку Home вмонтирован дактилоскопический сенсор, а камера на 13 мегапикселей и со светосилой 1,9 порадует яркими снимками даже в не самых идеальных световых условиях. Про общее качество аппарата говорить лишний раз не стоит, оно на высочайшем уровне.

Sony Xperia L1

Цена: от 390 рублей

Смартфоны от Sony не могут похвастаться низким ценником, но новинка в лице Xperia L1 все-таки относится к числу доступных мобильных устройств. Конечно, в сравнении со многими продвинутыми конкурентами данная модель уступает практически во всем. Здесь нет впечатляющей производительности, а качество сборки могло бы быть гораздо лучше. Но эти недостатки перебиваются уникальным внешним видом, где доминируют не плавные очертания, а острые углы и прямые линии.

Если вы фанат линейки Xperia, то дизайн L1 должен прийтись по душе. Также нужно выделить раздельные слоты для карт SIM и MicroSD, новый Android 7.0 прямо из коробки и большой дисплей с отличной яркостью.

Motorola Moto G4

Цена: от 370 рублей

В последнее время Motorola делает серьезные шаги, чтобы вернуть былую славу. Смартфон Moto G4 в некоторой степени способен сделать бренд популярнее. Аппарат располагает качественным и массивным 5,5-дюймовым экраном, который имеет разрешение Full HD. Многие пользователи будут рады узнать, что здесь установлен «голый» Android, регулярно обновляющийся до самой актуальной версии.

Для сим-карты и MicroSD имеются отдельные слоты, а процессор Snapdragon 617 MSM8952 с восемью ядрами является очень крепким середняком. Впечатление несколько портит лишь слишком простой дизайн. И это удивительно, ведь предшественники отличались в лучшую сторону именно благодаря внешнему виду. Также в комплекте почему-то идет маломощное з/у, которое рекомендуется заменить на что-то более подходящее.

ZTE Blade V7



Цена: от 330 рублей

Про ZTE Blade V7 можно сказать следующее – крепкий середняк, который подойдет для повседневного использования. В пользу устройство говорит тонкий металлический корпус, а также сочный 5,2-дюймовый экран с матрицей IPS и FHD-разрешением.

Своими техническими характеристиками гаджет не поражает воображение: восьмиядерный процессор от MediaTek, 16 Гб хранилища, 2 Гб оперативной памяти. В целом это весьма интересный и стильный аппарат, определенно достойный внимания.

Xiaomi Redmi 4X

Цена: от 230 рублей

Сложно представить себе топ-10 недорогих телефонов без модели от Xiaomi. Что касается Redmi 4X, то это настоящий хит из Поднебесной. За свою скоромную стоимость устройство предлагает мощную батарею на 4100 мАч, металлический корпус, шустрый процессор Snapdragon 435, сканер отпечатков и многое другое.

Это очень сбалансированный и качественный вариант почти без слабых сторон. Аппарат стоит купить с глобальной прошивкой, чтобы получить от использования истинное удовольствие.