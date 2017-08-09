6 лучших "читалок" для Android-смартфона

Ни дня без спора, какой же вариант для чтения лучше: бумажный или электронный. Мы остановимся на втором. Все-таки для летнего отпуска или выездных мероприятий это куда удобней, чем нести на плечах целую библиотеку.

Победитель в категории "Лучшие приложения 2015 года”, что уже примечательно.

База из более чем 10 миллионов книг: научная фантастика, фэнтези, детективы, фанфики, романы, триллеры и многое другое. Разработчики заверяют, что у вас будет возможность напрямую пообщаться с Пауло Коэльо и Фаррелом Уильямсом. Кто знает, может у вас схожие взгляды на литературу.

Приложение от “компании добра” уже давно снискало любовь миллионов, пропорционально количеств книг представленных здесь. Если точнее – более 4-х млн. произведений от классики до андеграундного модерна. Интуитивный интерфейс, чтение в офлайн- режиме, синхронизация закладок, выбор шрифтов тем оформления, режим “День/Ночь”, чтение вслух при помощи синтезатора речи – это Google Play Книги. Одно из лучших приложений для чтения книг на смарфтонах и планшетах.



Есть возможность загружать в библиотеку файлы форматов PDF и EPUB



Обилие настроек позволят вам персонализировать библиотеку. Размер шрифтов, длина отступов, регулировка подсветки, словари, форматы и т.д. В остальном же малые отличия от конкурентов на рынке. Программа кроссплатформенная – это значит, что вы можете установить ее на все ваши устройства. При помощи облачного сервиса Google Диск вы сможете синхронизировать читаемые книги.



Приложение легко справляется с форматами файлов: ePub, mobi, rtf, fb2 (.zip), plain text.



Уже из названия становится понятно, в чем главная фишка читалки. Помимо привычных “День/Ночь” режимов есть еще “Сумерки”. Настроек не очень много, но основные: размер шрифта, отступы, калибровка подсветки и анимация – есть. Модель перелистывания страницы можно выбрать из пяти предложенных вариантов. Все это сопровождается простой панелью с информацией о заряде, номером страницы и процентом прочитанного.

Интересная функция, которая предупреждает, что вы уже долго читайте и пора бы дать глазам отдохнуть. Отметим поддержку сторонних словарей таких, как, например, ABBYY Lingvo.



Также доступна “Книжная полка”: избранное, загруженные книги, сортировка по авторам и тегам, обложки для книг, поиск, добавление книг с SD-карты. Платная версия: убирает рекламу, добавляет фоны и шрифты, чтение вслух, поддержку PDF и многое другое.



Приложение поддерживает форматы: TXT, HTML, EPUB, PDF, MOBI, FB2, UMD, CHM, CBR, CBZ, RAR, ZIP и OPDS.

Уже более пяти лет на рынке приложений. Проверенная читалка, которая справляется со всеми возложенными на нее задачами. Имеется поддержка: онлайн каталогов книг, таблиц, сносок, шрифтов, переносов, отступов и межстрочного интервала. Приложение может автоматически перелистывать страницы и читать для вас вслух. Книги можно скачивать через встроенный функционал каталогов. А уже дальше ваша литература будет отсортирована: по авторам, названиям, сериям. Можно выставлять оценки прочитанным произведениям.



Форматы: fb2, epub, txt, doc, rtf, html, chm, tcr, pdb, prc, mobi, pml.

Bookmate – мобильная библиотека с шестью миллионами читателей. Приложение дает доступ к бесконечному потоку знаний из 850.000 книг на 12 языках. Это удобное решение с гибкими настройками и офлайн-режимом. Имеется платная подписка, которая снимает все ограничения и стоит от $4.99 до $6.99 в месяц. Бесплатно читается в основном классика, к слову, ее тоже хватит на несколько недель беспрерывного чтения. Кроссплатформенность позволяет начать чтение на ноутбуке, продолжить на iPhone, а закончить на Android. Приложение доступно для iOS, Android и Windows Phone.



Заключение

Все приложения в равной степени интересны, чтобы считаться лучшими читалками на Android. Каждое из них поддается глубокой или не очень настройке. Все прекрасно справляются с ролью портативной читалки. Начав читать какую-нибудь книгу, вы уже не заметите разницы. Однако выбор, как всегда, остается за вами.