Пятилетка, механизация математики и запуск первых ЭВМ: каким было программирование в СССР

Они мечтали о роботах и космосе, на Западе порой оказывались «overqualified». Но при всём этом ухитрялись хранить документацию в самых непредсказуемых местах, а о своих достижениях рассуждали в терминах «пятилетка» и «механизация математики». Галина Ладес в этой сфере с 1975 года. Она рассказала нам о программировании, компьютерах и программистах в СССР.

Старшая преподавательница Галина Ладес из института имени Сахарова начала свою карьеру как оператор ЭВМ в Вычислительном центре института математики АН БССР, где делали расчёты для всей Академии наук. Кроме научных расчётов, машины уже в то время использовали для расчёта зарплаты.

Сейчас Галина работает в КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» и параллельно читает лекции студентам. В том числе она рассказывает о том, с чего начались операционные системы и как работали советские программисты.



Документация хранилась в контрабасе, но уровень был мировой

В БССР были и программирование, и проектирование, и фундаментальная наука, и ведомственные научно-исследовательские институты. Программисты работали в институтах Академии наук и ведомственных НИИ на свою страну и на весь СССР.

По многим направлениям и разработкам мы были на мировом уровне. Были свои ЭВМ и даже названия наши были: «Минск-2» (потом – 22, 32, например). В Институте математики уже в 1955 году проектировали ЭВМ «Луч».

Говорили, что документация на один из разрабатываемых в Минске компьютеров сначала хранилась в поломанном контрабасе в сарае недалеко от филармонии, так как, в отличие от США, свободных гаражей у нас после войны не было.

Наиболее известные разработчики из старших – Виктор Владимирович Пржиялковский и Георгий Павлович Лопато.



Технологии 70-х: программу можно исправить, перетасовав колоду

Технологии начали развиваться еще до моего рождения, так что начала я не видела. Но двоичную систему счисления и правила работы с графами мне папа объяснял где-то в 1966 году. Он был одним из тогдашних конструкторов ЭВМ – Ладес Владимир Иосифович. Ему сейчас 94 года.

В начале 70-х выглядело все колоритно. Сначала программы набивались на перфоленте ручными перфораторами, в результате получалась красивая лена с круглыми дырочками. С этой ленты программа считывалась в память ЭВМ и шел расчет. Впрочем, ленточки рвались, и программу трудно было менять. Поэтому стали использоваться перфокарты.

Перфокарты складывали в колоды, как обычные игральные карты. Колоды бывали большими, их удобно было хранить в коробках из-под обуви. Иногда, чтобы исправить программу, нужно было колоду перетасовать.

Чтобы скопировать готовую программу, набитую на перфокартах, в режиме копирования работали устройства, которые официально назывались перфораторами. Они с жутким звуком пробивали на большой скорости перфокарты-копии и иногда жевали исходную колоду. За это их неофициально звали «бармалеями».



Ожидания от компьютеров: роботы, медицинская диагностика и космос

Ожидания того времени в отношении компьютеров описал мой отец в лекции по линии общества «Знание». Она называлась «Математика и научно-технический прогресс» и была издана в 1977году. Ещё одна его книга – «Кибернетика в общественном производстве. Минск, 1981».



Вот выдержка: ЗНАЧЕНИЕ КИБЕРНЕТИКИ ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Наиболее эффектным, поражающим воображение результатом кибернетики в настоящее время являются электронные вычислительные машины (ЭВМ). Первая в нашей стране ЭВМ была построена в 1947 году в Институте электротехники АН УССР под руководством академика С.А. Лебедева.

ЭВМ – принципиально новое орудие труда, созданное людьми для расширения области воздействия человечества на среду обитания. Такие машины позволяют хранить огромные массивы данных и с колоссальной скоростью выполнять математические операции над этими данными.

Если до недавнего прошлого математика была наименее механизированным звеном общественного производства, то изобретение в 1945 году электронной вычислительной машины ЭНИАК и последующее бурное развитие индустрии ЭВМ дало математикам мощное орудие.

Большое значение для народного хозяйства в настоящее время приобретают сети ЭВМ. <…> В настоящее время ЭВМ необходимы и для выполнения космических программ, для медицинской диагностики и для нужд обороны. Однако более всего они нужны самой кибернетике.

<…> Другим достижением кибернетики явилось создание роботов…

Что касается ожиданий – у отца больше написано, чем до сих пор сделано.



Со временем изменился размер компьютера, но алгоритмы – прежние

С тех времён на моей работе поменялся разве лишь размер компьютеров и внешних носителей, появились визуальные методы отладки и графический интерфейс. В общем-то и всё. Сложность алгоритма от смены носителя не меняется.

Изменилась ли жизнь? Аналогично. В 1973 году я поступила в школу юных математиков ИМ АН БССР, где преподавали программирование, так что просто не знаю жизни без ЭВМ, компьютеров и сетей.



С началом эмиграции впервые услышали термин «overqualified»

Были ли мы современны тогда? Да, были, и остались даже некоторое время после того, как административным порядком закрыли конструкторские разработки СССР по технике и системному программному обеспечению.

Конечно, мы сравнивали себя с Западом. Теоретическое программирование и оптимизация алгоритмов у нас были лучше. Машинное время было дорогое, его было мало, поэтому программисты готовились к выходу на отладку тщательно. От них часто требовали, чтобы программа была работоспособной с первого прогона.

Молодая Галина Ладес сидит на принтере (АЦПУ – алфавитно-цифровое печатающее устройство). В руках – бумага с распечатанной информацией.

Мы смеялись над американцами, что они не умеют программировать. В 1980 году началась первая волна эмиграции программистов из СССР. Они стали устраиваться в зарубежные фирмы, и мы впервые услышали термин «overqualified», т.е. работник, квалификация которого гораздо выше той, что нужна фирме и предполагается по должностным обязанностям.

Многие эмигранты устраивались на Западе на более высокие должности, чем дома.



Фарцовка на высшем уровне

Была ли техника от фарцовщиков (спекулянтов-иностранцев – ред.)? Это стало возможным только после того, как ЭВМ перестали занимать по 2-3 огромных машинных зала.

Хотя, в принципе, во времена холодной войны ЭВМ часто покупали через подставных лиц и через третьи страны по причине запрета прямой продажи в СССР. Можно считать, что это тоже была фарцовка, только на более высоком уровне.

Со временем компьютеры перестали быть чем-то малодоступным, предназначенным лишь для специалистов. Это случилось в 90-е годы, когда появились персональные компьютеры и игры.

Правда, и для первых ЭВМ игры тоже были, но сначала без графического интерфейса, что не так интересно. Первый раз за игру вместо отладки меня отругали в 1984 году.



Похож ли специалист 70-х годов на сегодняшнего?

Сегодняшний программист в общем похож на специалиста 70-х, только программирует менее тщательно, надеется на отладку и тестирование. Системные администраторы – сейчас их называют сисадминами, а раньше называли системщиками – те вообще не изменились.

Специалистам по обслуживанию техники сейчас работается по-другому, т.к. спирта для протирки контактов и оборудования сейчас не выдают. Отдельно сетевиков (специалистов по сетям – ред.) практически не было, этим тоже занимались электронщики – специалисты по обслуживанию техники.

Пример уже неиспользуемых деталей – разъём для коксиального кабеля, используемого для организации локальной сети. Он, в отличие от машин «Минск-22», был в ходу ещё в 2000-х.

А если о других специальностях, особенно связанных с графическими возможностями, – их здесь в то время просто не существовало. В 70-е на многих вычислительных центрах ввод команд шел через клавиатуру электрической пишущей машинки Consul, максимум – дисплея ЕС 4907 в текстовом режиме (80 символов, 24 строки). Поэтому любые разработки графических интерфейсов, например, просто не имели смысла. Максимум программисты баловались с псевдографикой.

Зато были операторы ЭВМ, которые вводили программы пользователей, специалисты перфорации, которые набивали перфоленты и перфокарты. Исчезли эти устройства – и специальности исчезли за ними, как и большие машинные залы с охлаждением. О них напоминают только оставшиеся кое-где возле бывших НИИ прямоугольные бассейны охлаждения. Да и те уже скоро уберут...