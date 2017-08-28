5 приложений для связи Android-смартфона и компьютера по Wi-Fi

Очень часто у пользователей ПК возникает потребность подключить свой смартфон к компьютеру. Здесь есть несколько вариантов: использование порта USB, Bluetooth-подключение, Wi-Fi. В нашей статье будет рассмотрено Wi-Fi подключение Android-смартфона к компьютеру при помощи приложений, способных выполнять обмен файлами между устройствами или даже управлять компьютером/ноутбуком, оснащенным Wi-Fi, через Android-смартфон и наоборот – управлять смартфоном с компьютера.



AirDroid – с помощью приложения можно с компьютера/ноутбука, оснащенного Wi-Fi, управлять вашим Android-устройством, а также выполнять обмен файлами.

Основные функции программы бесплатны, помимо этого есть набор дополнительных опций, которые можно подключить за отдельную плату. Установка программы AirDroid выполняется сначала на компьютер, а затем на телефон. Программа имеет дружелюбный для пользователя, интуитивно понятный интерфейс, и что, немаловажно, есть возможность выбора русского языка.

Рис. 1. Интерфейс приложения AirDroid на экране Android-смартфона

При этом необходимо отметить, что на компьютере приложение может быть открыто из браузера или же при помощи пиктограммы, которая добавляется на рабочий стол ПК после установки AirDroid. На смартфоне AirDroid запускается при помощи пиктограммы приложения.

Основными бесплатными функциями AirDroid являются:

просмотр размещенных на телефоне файлов с компьютера, обмен файлами между устройствами;

просмотр на компьютере истории звонков, контактов, аудио- и видеозаписей, информации о свободном пространстве внутренней памяти телефона, просмотр и отправка SMS-сообщений;

определение местонахождения телефона (функция визуально отображает нахождение телефона на карте);

открытие на смартфоне заданных на ПК ссылок;

визуальное отображение смартфона на экране ПК (при этом все операции, которые выполняются на экране виртуального смартфона, будут отображаться на мобильном устройстве);

установка, просмотр и удаление системных и пользовательских приложений на смартфоне.

Рис. 2. Интерфейс приложения AirDroid, установленного на ПК: (а) приложение запущено из браузера, (б) приложение запущено при помощи пиктограммы рабочего стола

При желании можно активировать платные функции:

неограниченное количество трафика (в бесплатной версии 200 Мбайт);

передача файлов размером до 1 Гбайта (в бесплатной версии до 30 Мбайт);

возможность обмена не только файлами, но и целыми папками;

подключение к одному ПК до 6 телефонов (в бесплатной версии – 2);

возможность использования видеокамеры телефона с компьютера.



TeamViewer – программа позволяет управлять компьютером/ноутбуком, оснащенным Wi-Fi, при помощи Android-смартфона или наоборот. Программа устанавливается сначала на телефон, затем – на ПК.

Необходимо отметить, что для смартфона имеется две версии программы:

- Quick Support – программа предназначена для управления смартфоном при помощи ПК;

- TeamViewer – для управления ПК при помощи мобильного устройства.

После настройки соединения между ПК и телефоном появляется возможность управления Android-устройством прямо с экрана ПК, если на телефон установлено приложение Quick Support.

Рис. 3. Управление смартфоном при помощи ПК

Так же можно с телефона получить доступ к домашнему ПК, если на смартфон установлено приложение TeamViewer.

Рис. 4. Управление ПК при помощи смартфона

В первом случае все действия, которые выполняются на экране виртуального смартфона на рабочем столе компьютера, будут отображаться на экране реального смартфона, во втором случае – наоборот. Программа бесплатна.



Wifi File Transfer – программа для обмена файлами по Wi-Fi между Android-смартфоном и ПК. Это файловый менеджер, с помощью которого можно выполнить следующие функции: удаление, скачивание, переименование, копирование файлов, создание папок и архивов, перемещение файлов и папок, просмотр на компьютере изображений, находящихся на телефоне.

Рис. 5. Интерфейс программы Wifi File Transfer

Даже есть возможность загрузки файлов с компьютера на телефон. Версия Pro позволяет работать с файлами независимо от их размера. Запуск программы на компьютере выполняется из веб-браузера. Программа имеет русский интерфейс.



SambaDroid – программа подключает Android-смартфон к локальной сети Windows через Wi-Fi, в результате чего становится возможным обмен данными между смартфоном и ПК. Приложение позволяет с компьютера удалять, копировать, перемещать папки и файлы на Android-устройстве с помощью беспроводного соединения.

Чтобы совершать с компьютера любые действия с файлами на смартфоне, необходимо определить Android-устройство в системе ПК как сетевой диск. Для этого в первую очередь нужно на телефоне настроить smb-сервер, который автоматически при запуске программы создает сетевой жесткий диск и монтирует содержимое карты памяти смартфона к операционной системе компьютера. Карта памяти подключенного телефона определится на компьютере, после чего ее нужно подключить как сетевой жесткий диск.

Рис. 6. Интерфейс программы SambaDroid, запущенной на Android-смартфоне, и содержимое карты памяти телефона в проводнике Windows на ПК

Если в настройках программы установить параметр «Автозагрузка», после включения смартфона устройство автоматически будет работать как сетевой жесткий диск. Необходимо отметить, что обмен данными между смартфоном и ПК может выполняться в двухстороннем порядке. Программа бесплатна и имеет русский интерфейс.

MyPhoneExplorer – программа предоставляет доступ с компьютера к таким разделам Android-устройства, как файлы, приложения, входящие/исходящие сообщения и звонки, контакты. Позволяет визуально отобразить смартфон на экране ПК (при этом все операции, которые выполняются на экране виртуального смартфона, будут отображаться на мобильном устройстве). Есть возможность подключения нескольких смартфонов к одному компьютеру. Установка и настройка программы выполняется сначала на Android-устройстве, затем – на компьютере. MyPhoneExplorer имеет русский интерфейс.

Рис. 7. Интерфейс программы MyPhoneExplorer, запущенной на ПК

Программа позволяет устанавливать связь с компьютером не только по Wi-Fi, но и через Bluetooth- и USB-соединения. MyPhoneExplorer имеет две версии: для смартфона и для ПК.

Александр Бобров