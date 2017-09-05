10 новых бесплатных приложений для Android-смартфона

KV.by собрали 10 лучших новинок в Google Play. Какие-то уже известны, другие будут открытием. Возможно, как и мы, оставите некоторые из них в памяти своего смартфона.

Редактор, который сделает из ваших снимков стильные фотокарточки. Все максимально просто: фильтр накладывается на готовые фотографии и можно еще немного покрутить настройки. Пожалуйста, яркий 8-битный снимок – готов! Если год назад Prisma не прошла мимо вас, то и 8Bit Photo Lab стоит внимания.



Разработчики пишут, что перед нами рисовалка-антистресс – справедливо. Процесс погружения в искусство весьма медитативный и увлекательный. “…попробуйте порисовать 10 минут, чтобы достичь того самого состояния расслабленности и “осознанности”, которое так любят гуру продуктивности”. Вы можете выбирать кисти, регулировать их толщину и прозрачность, а также цвет и фон вашего будущего “Magnum opus-а”.

Футурама – один из самых известных мультсериалов в мире. Ожидаемо, что игры по этой вселенной не заставили себя долго ждать: уже была Futurama: Game of Drones, которая больше похожа на Candy Crush Saga, а сейчас вашему внимаю градостроительный симулятор.

Играйте за любимых персонажей, отстраивайте личный Нью-Йорк, воюйте с инопланетянами и исследуйте незнакомые миры. Фанатов привлечет новая история и нелинейный сюжет. Разработчики утверждают, что диалоги написаны Дэвидом Коэном и Мэттом Гроунингом: людьми, которые имели непосредственное отношение к оригиналу.



Легендарная стратегия осаждает ваши смартфоны. Стройте поместья, захватывайте замки, конкурируйте на рынке, выигрывайте голоса на политической арене. Все как в старые добрые времена. Релиз на ПК состоялся еще в 2012-м году, а сейчас игра является кроссплатформенной.

Главная тема игры (проектирование и строительство замка) включает в себя различные экономические, военные, сельскохозяйственные, архитектурные, торговые и политические элементы. Они позволяют игроку управлять ресурсами и непосредственно рабочим процессом, расставлять приоритеты в стиле средневекового землевладельца или аристократа.

Многим нравится функция “двойного тапа”: отключение экрана по двойному нажатию, но не у всех она есть. Приложение максимально просто и быстро решает эту проблему. После установки нажмите два раза на кнопку “Домой”: в большинстве случаев она представлена кругом или “домиком” (как в смартфонах Sony).

Контроль цифровой жизни ребенка – новое призвание родителя 21- го века. Программа позволяет настроить доступ к выбранным приложениям, выход после 4-х значного пин-кода, блокировка клавиш, включение и выключение Wi-Fi.



Здесь, как и с “DoubleHome”, мы лишь корректируем работу нашего устройства. Android – крайне разномастная система, где каждый найдет все, что хочет, но порой не всегда это является плюсом.

Если вам неудобно в стандартном приложении с контактной базой, то “корпорация добра” любезно предоставила доступ к некогда эксклюзиву смартфонов Nexus. Простой и понятный интерфейс, возможность хранить данные в облаке, получая к ним доступ с любого устройства, приложение от Google. Сервис подскажет, когда можно добавить новые контакты или удалить повторяющиеся.

Работает только на смартфонах с версией Android 5.0 и новее.



Adobe Scan сделает из вашего смартфона портативный сканер с функцией автоматического распознавания текста. Разработчики предлагают отсканировать документы, заметки, визитки, квитанции, лекционные доски? чтобы в последующем преобразовать все это в PDF-файл и использовать в цифровом варианте.

Очень удобно, можно сканировать любые документы, в любое время и держать их под рукой без пухлых канцелярских папок. Подобная технология была реализована в PhotoScan от Google, но там за основу берутся старые фотографии.

Если вы когда-либо с интересом погружались в игры серии TES (Morrowind, Oblivion, Skyrim) с легкостью оставите здесь еще пару сотен часов. Карточная игра, которая создает здоровую конкуренцию Heartstone и лелеет душу фанатов.

В наличии сюжетная компания и режим против живых игроков. Ее легко освоить, но в ней трудно добиться подлинного мастерства. Вас ждут разнообразные игровые режимы, а также драконы и жители Скайрима.

Если в обучении для вас было приоритетно восприятие на слух и чтение, то это приложения вам подойдёт. Вы сможете читать и слушать истории на выбранном языке, а перевод будет отображаться синхронно. Программа дает возможность прочитать на родном языке, чтобы отметить ту или иную фразу. Есть возможность чтения аудиокниг. Также приложение отмечено “Выбором редакции” от Google.



Доступные языки: испанский, английский, немецкий, португальский, французский, хинди, русский, турецкий, китайский, арабский, итальянский и японский.