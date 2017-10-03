Тестируем производительность ПК: 5 бесплатных программ

Если вы хотите разогнать свой компьютер, сравнить систему с другими или просто похвастаться техникой, вам необходима оценка производительности вашего компьютера. Для Windows существует огромное количество бесплатных приложений для такого тестирования.

Перед выполнением любого теста убедитесь, что на вашем компьютере ничего не запущено. Работающее в фоновом режиме приложение замедлит тест и исказит конечные результаты. Кроме того, планируйте запуск любого теста на то время, когда вам не нужен будет компьютер, так как работа некоторых из этих приложений может занять определенное время. В представленном обзоре будет указано приблизительное время работы каждого из инструментов.

Произведите стресс-тестирование и оценку производительности вашего процессора при помощи Prime95

Prime95 — это программа, проводящая стресс-тестирование центрального процессора. Особой популярностью она пользуется среди оверклокеров — пользователей, занимающихся повышением производительности компьютера через установку режимов работы, превышающих номинальные. Это достаточно старое приложение, но оно будет работать практически с любой версией Windows, от XP до Windows 10.

Кроме того, Prime95 — это портативное приложение, поэтому нет необходимости его устанавливать. Можно просто скачать ZIP-файл Prime95, извлечь его, а потом запустить файл Prime95.exe. Если вы не хотите создавать учетную запись, то сразу нажмите кнопку «Простое стресс-тестирование».

Как правило, Prime95 предлагает сразу же запустить стресс-тестирование, отлично подходящее для оценки стабильности вашего процессора. Если вы «разгоняете» свой компьютер, то данный тест будет особенно полезен. Чтобы запустить тестирование прямо сейчас, то кликните на «ОК». Но учтите, что подобное тестирование может занять некоторое, возможно продолжительное время. Если же вы не хотите прямо сейчас подвергать ваш компьютер стресс-тесту, то просто отмените его выполнение.

Вне зависимости от того, запустили ли вы или отменили стресс-тест, вы можете также запустить и другое тестирование, просто открыв меню «Опции» и выбрав «Бенчмарки».

Результаты тестов измеряются по времени: чем меньше значение, тем, соответственно, быстрее происходит процесс.

Выполнение тестирования может занять некоторое время, особенно если вы тестируете многопоточный процессор с несколькими ядрами, так как в таком случае программа должна запускать несколько тестов. В пробной тестируемой системе это заняло около 10 минут. Если вы тестируете «разогнанную» систему, то сравните результаты до и после разгона при помощи теста Prime95, чтобы увидеть разницу в производительности. На веб-сайте Prime 95 вы также можете сравнить результаты своих тестов с другими компьютерами.

Выполнение всестороннего тестирования с Novabench

Novabench — это программа для тестирования центрального процессора, графического процессора, оперативной памяти и некоторых других показателей. Novabench полностью бесплатна. У данной программы нет даже пробной версии. А работает она с Windows-системами от 7 до 10.

После скачивания и установки запустите ее. Вы увидите простое окно, в котором надо нажать «Начать тестирование». Также во вкладке «Тесты» можно выбрать, какие именно выполнять.

Тестирование при помощи данной программы проходит намного быстрее, чем посредством многих других. Потребовалось около минуты для оценки тестируемой системы, в то время как в других программах данный процесс занял намного больше времени.

По завершении тестирования NovaBench отображает сравнительный показатель NovaBench — чем он выше, тем лучше. Программа также показывает результаты каждого отдельного теста. Чтобы сравнить результаты своей системы с другими пользователями, нажмите кнопку «Сравнить эти результаты онлайн».

Тестирование игровой производительности с 3DMark

NovaBench предлагает простой 3D-тест, но для более интенсивного тестирования производительности вашего ПК вам может понадобиться специальный инструмент для 3D-тестирования. Одним из самых популярных считается 3DMark Futuremark. В принципе, бесплатная версия дает достаточный уровень для большинства людей. В расширенной платной версии ( 29.99 долларов) есть также некоторые дополнительные стресс-тесты, графические диаграммы результатов и возможность тестирования систем с несколькими графическими процессорами. Бесплатная версия — это объемная и требующая достаточно памяти загрузка, которая занимает почти 4 ГБ.

На домашней странице нажмите кнопку «Запустить», чтобы протестировать компьютер. После этого, как правило, для ПК с Windows 10 появляется так называемый «Time Spy».

3DMark запускает тесты в полноэкранном режиме и отображает сцены, которые можно увидеть в играх, только они не являются интерактивными. Тестирование займет около 10-15 минут. После этого вы получите совокупный балл производительности, а также отдельные оценки вашего графического оборудования и процессора. Чем выше баллы, тем лучше. Как и в большинстве подобных программ, вы можете сравнить полученные результаты с результатами других пользователей, нажав кнопку «Сравнить результат онлайн».

Для запуска других тестов просто нажмите кнопку «Главная» в верхнем левом углу, выберите вкладку «Тесты» из появившегося списка, а затем прокрутите и выберите необходимый из списка доступных бенчмарковых тестов.

Тестирование общей производительности ПК с PCMark

PCMark — это программа, разработанная фирмой Futuremark — той же самой, что разрабатывает 3DMark, только в PCMark основной упор делается на общую производительность ПК. В бесплатную версию входит не такое уж и большое количество тестов, но они все равно могут быть полезными. Необходимая вам версия зависит от того, какую Windows вы используете:

PCMark 10 используется для ПК с Windows 10.

PCMark 8 используется для ПК с Windows 8.

PCMark 7 используется для ПК с Windows 7.

И так же, как и в случае с 3DMark, можно как скачать бесплатную базовую версию, так и приобрести платную, но расширенную за 29.99 долларов. В платной версии есть некоторые дополнительные тесты, а также внешний вид графиков более детально проработан. Бесплатный вариант PCMark 10 весит около 2 GB, поэтому освободите достаточно памяти вашего компьютера.

Запустите PCMark, и на вкладке Главная нажмите «Запустить» для начала тестирования.

Тестирование займёт около 15 минут. В нижней части экрана программа показывает результаты уже проделанного тестирования. Кроме того, когда будет проходить тестирование видеоплеера и графики, на экране будут появляться дополнительные окна. Сразу после окончания тестирования появятся результаты, и, как и в случае с другими программами, чем выше ваш результат, тем лучше.

Прокрутите страницу вниз и увидите опцию «Сравнить онлайн». Кликнув на нее, заметите сравнительную характеристику вашей системы с другими протестированными.

Всесторонняя оценка производительности с помощью SiSoftware Sandra

SiSoftware Sandra — еще одно популярное информационно-диагностическое приложение, включающее бенчмарковые утилиты. SiSoftware предлагает платные версии, но и бесплатная версия содержит тесты, которые могут быть полезны. Для получения всестороннего обзора производительности вашей системы подойдет общая диагностика, но также можно выполнить и отдельные тесты для производительности виртуальных машин, управления питанием процессора, сетевых устройств, памяти и накопителей.

В главном окне перейдите на вкладку «Инструменты», а затем дважды щелкните по опции «Оценка общей производительности». Кроме того, можно запустить самые различные эталонные тесты для разных подсистем компьютера.

Оценка общей производительности включает в себя тестирование вашего центрального и графического процессоров, пропускной способности памяти и производительности файловой системы. Убедитесь, что выбрана опция «Обновить результаты путем запуска всех контрольных тестов», а затем нажмите «ОК» для запуска тестирования.

Sisoft также предоставляет возможность настраивать механизмы отображения вашего рейтинга. Подобная настройка является бесплатной, но требует регистрации по электронной почте. Чтобы избежать этого, просто нажмите кнопку «Отмена» и переходите к тестированию.

Предупреждение: данная программа использует ряд достаточно тщательных тестов, поэтому этот процесс может занять продолжительное время — скорее всего час или около того. Во время тестирования вы не сможете ничего делать с вашим ПК, поэтому запускайте программу тогда, когда у вас не будет необходимости в компьютере. В ходе тестирования может показаться, что компьютер не реагирует на ваши команды и вообще банально завис. Но не волнуйтесь: как только программа закончит тестирование, на экран будут выведены результаты, и компьютер продолжит дальнейшую работу в нормальном режиме.

По завершении теста вы увидите подробные графики, которые сравнивают результаты каждого теста с результатами эталонных компьютеров. Вы можете использовать флажки слева, чтобы выбрать, какие эталонные компьютеры вы хотите использовать для сравнения.

Перейдите на вкладку «Рейтинг», чтобы узнать, какое место занимает ваша система по сравнению с компьютерами других пользователей, прошедших тестирование. Чтобы увидеть подробную информацию о вашей системе и системах других пользователей, перейдите на веб-сайт Sisoft.

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