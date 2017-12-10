Смартфон вместо карточки: для чего нужны бесконтактные платежи

Бесконтактные платежи предлагают перейти на абсолютно новый уровень комфорта. Теперь для оплаты покупок не нужно носить с собой кошелек и банковскую карту, достаточно просто иметь с собой смарфтон, который всегда находится в кармане. Что же такое бесконтактные платежи и как они работают? Об этом KV.by рассказал начальник отдела развития карточных продуктов и отношений с платежными системами Приорбанка Никита Алымов.

Для чего нужны бесконтактные платежи?

Это просто и удобно. Бесконтактные платежи повышают уровень комфорта – карточку либо иное платежное средство не надо передавать кассиру или проводить по терминалу, можно даже не доставать их из кошелька, достаточно просто поднести к считывающему устройству. К тому же, сам процесс оплаты занимает секунду, так как в большинстве случаев не потребуется вводить даже ПИН-код.

Платежные инструменты

Помимо бесконтактных карточек с каждым годом появляется все больше и больше новых платежных инструментов – от стикеров до специальных часов/колец. На пике популярности – бесконтактные расчеты с помощью мобильных телефонов. Существует несколько крупнейших мобильных платежных сервисов, использующих смартфон в качестве средства оплаты: Apple Pay, Android Pay, Samsung Pay, а также банковские сервисы и приложения, базирующиеся на технологии HCE (Host Card Emulation). Принцип работы всех этих систем схож, а для конечного пользователя вообще почти не отличается.

Процесс использования во всех случаях будет одинаковый – пользователю достаточно единожды привязать свою платежную карту в мобильном приложении и просто поднести устройство к терминалу с запущенным приложением.

Технически все выглядит следующим образом: в момент оплаты покупки смартфон (или другой гаджет, например, кольцо) и платежный терминал обмениваются зашифрованными данными карточки, включая токен – специальным образом сгенерированный цифровым кодом, который является заменой реальному номеру карты. Для каждого платежного устройства токен является уникальным, то есть при оплате реальные данные карты скрыты. Другими словами, в зашифрованном виде создается дубликат платежной карты, с помощью которого и совершается оплата.

Высокий уровень безопасности

Бесконтактная технология гарантирует такой же высокий уровень безопасности, как и при совершении любых операций с использованием карточек.

При бесконтактной оплате мобильное устройство всегда остается в руках пользователя, его достаточно просто поднести к платежному терминалу. Это значит, что возможность перехватить операцию практически исключена.

Также использование токена при выполнении бесконтактных платежей исключает необходимость хранения данных основной карты в мобильном устройстве, и, таким образом, обеспечивается высокий уровень безопасности хранения финансовой информации.

Кроме того, бесконтактные платежи дополнительно защищены и самим мобильным устройством – чтобы совершить платеж злоумышленник должен разблокировать смартфон, в котором существует возможность установить разблокировку по паролю или отпечатку пальца.

Сумма бесконтактного платежа

Сумма бесконтактной операции не ограничена. Но если она превышает определенную отметку, то на терминале необходимо будет дополнительно ввести ПИН-код, хотя сам платеж в любом случае осуществляется бесконтактно. При этом неважно, совершаете вы оплату с использованием бесконтактной карточки или любого другого бесконтактного платежного средства.

Такие суммы (пороговые значения) определяют международные платежные системы, а устанавливают их на платежных терминалах банки, которые обслуживают торговые точки. Например, для карточек Visa это 25 белорусских рублей.

Развитие бесконтактных платежей в Беларуси

За рубежом технологии оплаты смартфоном начали активно развиваться ещё с 2012 года. В это время белорусские банки наблюдали за ними и изучали возможный спрос.

Первое время рынок Беларуси был откровенно не готов – хотя бы потому, что в стране было мало смартфонов с поддержкой NFC и платежных терминалов для бесконтактной оплаты. Но в последние годы банки активно внедряли бесконтактные технологии: перешли на современные карточки с чипом и антенной, предложили торговым точкам обновить платежные терминалы.

Поэтому с 2016 года технологии мобильных бесконтактных платежей начали появляться и в Беларуси. А в 2017 году Приорбанк первым представил собственное мобильное приложение для держателей карточек Visa – Prior Pay, основанное на технологии HCE. Оно доступно для владельцев смартфонов на базе операционной системы Android Kit Kat версии 4.4 и выше с поддержкой бесконтактной технологии NFC.

Основной объем безналичных расчетов приходится на город Минск и областные города Республики Беларусь. Но по мере развития технологии, безналичные расчеты активно проникают и в другие уголки нашей страны.

С какими проблемами сталкиваются банки при внедрении бесконтактных платежей?

Основные сложности, в большинстве своем, были связаны с:

- сравнительно невысоким проникновение в Беларуси мобильных устройств с поддержкой бесконтактной технологии NFC;

- инфраструктурой приема бесконтактных платежей, которая только сейчас начинает активно развиваться (доля бесконтактных терминалов на 01.10.2017 – около 33%);

- опасением к бесконтактным платежам со стороны клиентов;

- техническими трудностями в процессе внедрения в связи с тем, что технология новая и для банка, и для поставщика программного решения.

Где можно применять бесконтактные платежи?

Сфера применения бесконтактных платежей весьма широка. В настоящее время – это преимущественно оплата в торговых точках и кассах самообслуживания.

Но уже в ближайшем будущем активное развитие получит оплата в наземном транспорте, оплата за парковку (платные парковки), оплата напитков и других товаров в торговых аппаратах (вендинговых машинах), оплата различных товаров и услуг на территории проведения спортивных мероприятий («зоны безналичных расчетов») и др.