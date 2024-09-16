Это «Суперустройство»! Как управлять смартфоном и планшетом на ноутбуке Huawei

Экосистема Huawei, кажется, добилась того, что воспели фантасты. С помощью функции «Суперустройства» можно не только «подружить» между собой разные девайсы бренда, но и совместно управлять ими. Например, можно вывести экран смартфона на ноутбук и работать с его приложениями. Или рисовать на планшете, используя мощности лэптопа. Всё это стирает грань между девайсами, превращая их в единое целое.

Экосистема Huawei сегодня объединяет большое количество разнообразных устройств. Среди них – смартфоны, планшеты, ноутбуки, мониторы и большие умные дисплеи Huawei Vision. Все они умеют работать в связке в рамках концепции «Суперустройство». Ее идея заключается в том, чтобы бесшовно объединить несколько девайсов в единое целое для совместного использования их ресурсов и подключенных аксессуаров – таких как мышь, клавиатура и стилус. Большое внимание в экосистеме Huawei уделяется также простоте подключения и скорости передачи данных.

Мы протестировали ее возможности с помощью ноутбука Huawei MateBook X Pro, смартфона Huawei Pura 70 Pro и планшета Huawei MatePad 11.5’’S. В режиме «Суперустройство» гаджеты работают парами: единовременно друг к дружке можно подключить только по одному девайсу (аксессуары не в счёт). Рассмотрим доступные сценарии использования для каждой из этих пар. Но сначала давайте разберемся с подключением.

Как подключаться

Функция «Суперустройство» работает на гаджетах, работающих под управлением оболочки EMUI 12.0, HarmonyOS 2 или выше. Это касается смартфонов и планшетов. В случае с ноутбуками потребуется установить актуальную версию программы Huawei PC Manager. Затем на каждом устройстве нужно войти в один и тот же аккаунт Huawei.

Если все эти условия выполнены, можно подключаться. Доступно несколько способов. Самый простой – это поднести смартфон со включенным NFC к тачпаду ноутбука. Легкое прикосновение – и они мгновенно распознают друг друга.

Второй вариант – можно включить Wi-Fi и Bluetooth на обоих устройствах, положить их рядом, открыть «Панель управления» и в разделе «Суперустройство» выбрать присоединяемую модель.

У этого способа есть еще интересный вариант с визуализацией, где основное устройство находится в центре, а остальные вращаются вокруг него словно спутники. В этом меню, чтобы соединить между собой два гаджета, просто притягиваем соответствующие шары друг к другу.

Теперь рассмотрим, какие возможности открываются в рамках экосистемы Huawei, когда два устройства подключены друг к другу. Многие из них не совсем очевидны, но определенно будут полезны, если ими правильно пользоваться.

Ноутбук + смартфон: картинка в картинке

При подключении смартфона к ноутбуку в режиме «Суперустройство» в дело вступает функция «Мультиэкран». Она проецирует смартфон на экране лэптопа, и позволяет не только просматривать его содержимое, но и полноценно им управлять: копировать и редактировать файлы, менять настройки и запускать приложения. При этом, можно задействовать весь арсенал, доступный компьютеру – мышь, тачпад, клавиатуру и так далее.

Фактически, оба устройства становятся единым целым. Пользователь может набирать тексты на смартфоне, используя клавиатуру. А когда поступит входящий звонок – не обязательно тянуться за телефоном. Пообщаться с собеседником помогут динамики и микрофоны ноутбука.

«Мультиэкран» позволяет открывать на экране компьютера одновременно до трех открытых окон с одного смартфона. Таким образом можно запустить 3 разных приложения и оперативно переключаться между ними. Допустим, это может быть мессенджер, где вы ведете приватную переписку, галерея с изображениями и просто рабочий стол смартфона. Мемы будет удобно перебрасывать прямо из галереи, а когда поступит звонок на телефон – сразу же сможете ответить.

Кстати, об обмене файлами. Передаче данных между устройствами уделено особое внимание, и внутри экосистемы Huawei это можно сделать просто и быстро. Причем разными способами.

Первым делом стоит рассказать о фирменной технологии «Huawei Share». Она использует для передачи данных сразу два канала связи – Wi-Fi и Bluetooth, что работает значительно быстрее, чем если бы речь шла только о Bluetooth. Выделяем нужные файлы, нажимаем «Отправить», выбираем «Huawei Share», а затем целевое устройство – и целая стопка фотографий передается за считанные секунды.

Можно использовать классическую связку Ctrl+C - Ctrl+V через проводник, ибо подключенный смартфон отображается в системе ноутбука как еще один логический диск. Можно перетаскивать файлы мышкой между открытыми окнами drag-n-drop’ом. Выделили всё, что нужно на смартфоне галочками, зацепили левой клавишей, перенесли на ноутбук – и отпустили. Теперь у нас фотографии хранятся в двух местах сразу. Точно так же это работает и в другую сторону.

А самый приятный способ – это, пожалуй, если задействовать NFC. В этом случае просто выделяем все файлы, подносим смартфон к ноутбуку – и начнётся передача файлов. Далее смартфон можно просто отложить в сторону, ибо NFC нужен только для того, чтобы устройства распознали друг друга. Далее всю работу сделает Huawei Share.

Ноутбук + планшет: три режима взаимодействия

В случае со связкой ноутбук + планшет функция «Мультискрин» работает несколько иначе. Для нее доступно три режима совместной работы: режим проекции, режим расширения и режим взаимодействия. Каждый позволяет использовать два разных устройства по-своему.

Так, в режиме проекции оба гаджета показывают одно и то же – экран ноутбука проецируется на планшете. С его помощью можно использовать ресурсы компьютера, но управлять им с планшета. Например, рисовать стилусом на экране планшета, но запустив не мобильное приложение, а мощную профессиональную программу для Windows.

В режиме расширения оба экрана показывают разное, а планшет становится еще одним рабочим столом для ноутбука. В этом случае он превращается в еще один монитор, на котором можно открыть разные Windows-приложения и работать не переключаясь между вкладками. Например, запустить Excel-таблицу на планшете и вносить с него данные в текстовый документ на ноутбуке.

А функционал режима взаимодействия во многом схож с функционалом подключения смартфона к ноутбуку. Оба устройства остаются собой, показывают свои родные операционные системы, только экран планшета не проецируется на ноутбуке. Зато между экранами можно перемещаться, используя тачпад, и набирать текст на планшете с клавиатуры. Перетаскивание файлов курсором между устройствами тоже работает.

Планшет + смартфон: вместе – сильнее

Доступен и такой вариант взаимодействия. Работает точно так же, как и «Мультиэкран» на ноутбуке, совмещенном со смартфоном. С отображением интерфейса телефона на планшете, перетаскиванием файлов и быстрым обменом данных. С его помощью тоже можно использовать сильные стороны обоих устройств по полной.

Например, планшет Huawei MatePad 11.5’’S поддерживает работу с клавиатурой. Это значит, что с него легко будет печатать в приложениях смартфона. А Huawei Pura 70 Pro обладает более высокопроизводительным «железом». Значит, можно запускать с него игры с крутой графикой на планшете, чтобы наслаждаться сетевыми баталиями на высоких настройках и на большом экране.

Заключение

Экосистема Huawei выглядит интересно, предлагая много полезных функций, которые пригодятся как для работы, так и для отдыха. Устройства прекрасно взаимодействуют между собой. Даже дополняют друг друга, открывая новые возможности и упрощая многие рутинные операции. Файлы внутри экосистемы передаются быстро, а в какой-то момент ловишь себя на мысли, что не всегда нужно обязательно копировать – достаточно открыть документ на другом устройстве, внести изменения и тут же сохранить, не множа лишних сущностей. Именно такие решения делают использование гаджетов не только полезным, но и приятным.

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Комментарии

Аватар пользователя mike

mike

Гхм. У меня смартфон хуавей.  Для связи с Виндовс использую приложение HiSuite, устанавливается на телефон и на ПК. При этом не надо региться. Использую для обмена файлами перетаскированием. 

Аватар пользователя Ketolerr

Ketolerr

Хорошее приложение. Если комп не Хуавей, то, наверное, это оптимальная альтернатива. Но при работе внутри единой экосистемы всё-таки больше возможностей открывается.