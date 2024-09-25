Ничего себе! Чем удивят смарт-часы Huawei Watch GT 5 с нашумевшим мониторингом здоровья

Предзаказ смарт-часов серии Huawei Watch GT 5 стал доступен в Беларуси почти сразу после мировой премьеры. Новые модели интересны уже тем, что в числе первых используют нашумевшую систему мониторинга Huawei TruSense. Они анализируют эмоциональное состояние человека и различные показатели организма, изготовлены из титанового сплава или керамики и покрыты сапфировым стеклом, а батарея работает до двух недель без подзарядки. Внимательно изучили возможности новинок.

Серия Huawei Watch GT всегда делала ставку на широкий набор полезных функций, впечатляющую автономность, качественные материалы и представительный внешний вид. А в последнее время в ней все больше внимания уделяется вариативности дизайна, чтобы каждый мог найти гаджет себе по вкусу.

Пятое поколение смарт-часов продолжает эти традиции. В нем представлены модели как стандартной версии, так и версии Pro. И у каждой доступны два варианта размеров. Вместе с тем, серия Huawei Watch GT 5 получила серьезное технологическое обновление. Так, во всех устройствах линейки теперь применяется инновационная система датчиков Huawei TruSense, которая выводит точность, скорость и полноту мониторинга физических показателей на более высокий уровень.

Дизайн и материалы

В новую серию смарт-часов входят модели Huawei Watch GT 5 диаметром 41 мм и 46 мм, а также Huawei Watch GT 5 Pro диаметром 42 и 46 мм. Все устройства изготовлены из прочных премиальных материалов, которые дают защиту сразу по трем направлениям: от естественного износа, от коррозии и от попадания воды.

Так, корпус, безель и браслет часов Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм выполнены из титанового сплава аэрокосмического класса. Корпус модели Huawei Watch GT 5 Pro 42 мм производится из элегантной нанокерамики белого цвета. Титановый сплав здесь применяется в отдельных акцентных элементах. А их экраны защищены твердым сапфировым стеклом, которое сложно поцарапать.

В свою очередь, обе версии стандартной модели Huawei Watch GT 5 изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.

Каждая модель серии дополнительно покрыта специальным покрытием, обеспечивающим высокую износостойкость. Смарт-часы водонепроницаемы, благодаря чему с ними можно принимать душ и плавать. Модель Huawei Watch GT 5 Pro поддерживает водостойкость 5ATM и высокий класс водонепроницаемости IP69K, что позволит погружаться с ней на глубину до 40 метров и использовать ее для занятий фридайвингом.

Экраны

Все часы серии Huawei Watch GT 5 оснащены круглыми AMOLED-экранами. Версии большего размера – с диагональю 1,43 дюйма, более компактные – с диагональю 1,32 дюйма. Но независимо от габаритов дисплея, разрешение везде одинаковое – 466 на 466 пикселей.

Для персонализированной настройки будет доступно большое количество циферблатов. Для Huawei Watch GT 5 обещают 12, а для Huawei Watch GT 5 Pro — 14 новых дизайнов циферблатов, каждый из которых предлагает различные виджеты и интеллектуальные функции для более удобного взаимодействия с возможностями часов.

В новой серии также реализована функция съемки скриншотов прямо с экрана гаджета. Чтобы сделать снимок, необходимо одновременно нажать на верхнюю и нижнюю кнопки, расположенные сбоку.

Функции мониторинга здоровья

Продолжая традицию серии, устройства серии Huawei Watch GT 5 предложат множество функций для мониторинга параметров организма и физических нагрузок1. Умные часы позволят отслеживать частоту сердечного ритма, содержание кислорода в крови, пройденные шаги, калории, качество сна и многие другие показатели. Модели версии Pro дополнительно оснащены функцией анализа ЭКГ, которую можно запускать нажатием всего одной кнопки.

Принципиально новая функция – «Эмоции». Опираясь на данные вариабельности ритма сердца, она будет определять эмоциональное состояние пользователя и с помощью набора научно обоснованных инструментов помогать справляться со стрессом. Идея заключается в том, чтобы вы в любой момент смогли запустить приложение «Huawei Здоровье», проверять, как изменялось ваше эмоциональное состояние в течение дня и получать рекомендации по улучшению своего образа жизни.

В линейке Huawei Watch GT 5 впервые будет применяться инновационная система Huawei TruSense. Это крупнейшее обновление датчиков и алгоритмов мониторинга в носимых устройствах Huawei за последние 3 года. Заявлено, что она будет обеспечивать более точный, быстрый и комплексный мониторинг физических показателей.

Улучшить эффективность отслеживания данных здоровья Huawei TruSense помогли несколько передовых технологий. В частности, многозональная и мультипространственная архитектура световых потоков и технология затемнения стекла, которая используется в космической индустрии. Благодаря новой архитектуре удалось увеличить количество каналов мониторинга уровня кислорода в крови с 4 до 12, а затемнение стекла более эффективно устраняет световые помехи, что позволило повысить точность приема сигнала.

Для поклонников активного образа жизни в часах серии Huawei Watch GT 5 доступно более 100 режимов тренировок. Среди них – бег, плавание, езда на велосипеде, гольф и многое другое.

Повысить качество занятий спортом на улице поможет новая система геопозиционирования Huawei Sunflower, которая более точно определяет местоположение, используя специальный адаптивный алгоритм. Как заявляет производитель, с ней точность регистрации маршрута повысилась на 40%, определения расстояния — на 30%, а определения темпа — на 20% по сравнению со смарт-часами предыдущих версий.

Для бегунов предусмотрена функция анализа техники бега, которая предоставит профессиональную поддержку атлетам разных уровней подготовки. Функция «Обратный маршрут» позволит навигационной системе проложить путь к точке начала беговой тренировки с особой точностью.

Совместимость и автономность

Среди других возможностей смарт-часов серии Huawei Watch GT 5 – функция вызовов по Bluetooth, NFC с поддержкой бесконтактной оплаты и высокая автономность.

Часы совместимы со смартфонами на базе EMUI, Android и iOS. Для беспроводного подключения используется Bluetooth 5.2.

Максимально возможная автономность варьируется в зависимости от габаритов устройства. Заявлено, что у более компактных версий Huawei Watch GT 5 41 мм и Huawei Watch GT 5 Pro 42 мм время работы без подзарядки составляет до 7 дней. А у более крупных моделей Huawei Watch GT 5 46 мм и Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм — до 14 дней.

Когда ждать и сколько стоят

В Беларуси предзаказы на смарт-часы серии Huawei Watch GT 5 принимают в торговых сетях «5 элемент», 21vek и «Электросила», а также у мобильных операторов МТС и А1. Для оформивших предзаказ предусмотрен бонус в подарок (или за 10 копеек) – беспроводные наушники Huawei FreeBuds 6i.

Предлагается множество вариаций смарт-часов, включая версии с ремешками из фторэластомера, натуральной кожи, композитных материалов и титана.

В зависимости от цвета и типа ремешка, рекомендованные розничные цены на модель Huawei Watch GT 5 как в корпусе 41 мм, так и 46 мм начинаются от 749 рублей. В свою очередь, цены на часы Huawei Watch GT 5 Pro диаметром 46 мм стартуют от 999 рублей, а на версию диаметром 46 мм – от 1199 рублей.

Большинство версий поступят в продажу 27 сентября, а Huawei Watch GT 5 Pro 42 мм – чуть позже.

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1 Устройство не предназначено для использования в медицинских целях. В связи с этим, данные мониторинга и рекомендации носят справочный характер и не должны использоваться в качестве основы для медицинской диагностики или лечения.