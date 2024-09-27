Передовой мониторинг здоровья пришел в Беларусь. В продаже – смарт-часы Huawei Watch GT 5

В Беларуси стартовали продажи смарт-часов Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch GT 5 Pro. Новинки изготовлены из износостойких материалов, работают до 14 дней без подзарядки и включают более 100 режимов тренировок. Но интересны они еще и тем, что одними из первых поддерживают передовую систему мониторинга Huawei TruSense с высокой точностью и скоростью измерения показателей организма1.

Смарт-часы серии Huawei Watch GT 5 представлены двумя моделями: Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch GT 5 Pro. Для каждой предусмотрено по два размера. Базовые модели выпускаются в корпусах диаметром 41 и 46 мм, версии Pro – 42 и 46 мм. Для покупателей по 28 октября предусмотрено акционное предложение – беспроводные наушники FreeBuds 6i в подарок или за 10 копеек.

Вариативный дизайн и премиальные материалы

Все модели серии изготовлены из прочных материалов, которые обеспечивают защиту сразу по трем направлениям: от естественного износа, коррозии и проникновения воды. Так, часы Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм выполнены из титанового сплава аэрокосмического класса. Huawei Watch GT 5 Pro 42 мм – из элегантной нанокристаллической керамики. А базовая модель Huawei Watch GT 5 изготовлена из высококачественной нержавеющей стали.

При этом, каждое устройство покрыто специальным слоем, обеспечивающим высокую износостойкость и защиту. Поликарбонат и специальное антикоррозийное покрытие позволят не бояться намочить его при ежедневном использовании. Все часы серии получили водонепроницаемость класса 5 АТМ и IP69K. Модель Huawei Watch GT 5 Pro способна выдерживать погружение на глубину до 40 метров, что делает ее пригодной для занятий фридайвингом.

Для смарт-часов серии Huawei Watch GT 5 разработано множество ремешков. С учетом разных размеров всего предусмотрено 12 решений. Есть версии часов с ремешком из фторэластомера, кожи и переработанного нейлона. Для модели Huawei Watch GT 5 41 мм эксклюзивно доступна версия с ремешком миланского плетения, а для моделей Pro – с браслетами из титана и нанокерамики. Благодаря такому разнообразию можно подобрать вариант под любой образ: от делового и спортивного до молодежного и гламурного.

Независимо от версии, все устройства серии Huawei Watch GT 5 оснащены яркими круглыми AMOLED-экранами с разрешением 466×466 точек. В моделях Huawei Watch GT 5 Pro они защищены твердым сапфировым стеклом, которое делает циферблат впечатляюще износостойким.

Высокая плотность пикселей обеспечивает четкое отображение информации и позволяет использовать изображения со множеством деталей. Во внутреннем магазине собрана большая коллекция циферблатов, с помощью которых можно персонализировать внешний вид устройства.

Возможности мониторинга здоровья2

Смарт-часы серии Huawei Watch GT 5 – одни из первых среди устройств Huawei, которые получили инновационные датчики Huawei TruSense. Это значительное обновление системы мониторинга состояния здоровья и физической активности в устройствах Huawei за последние 3 года. Она стала результатом более чем 10 лет разработок компании.

Модернизации подверглись и аппаратные компоненты, и интеллектуальные алгоритмы. В Huawei TruSense используются даже технологии, применяемые в космической индустрии и в приборах ночного видения. Обновленная система мониторинга гарантирует более точное и быстрое отслеживание данных здоровья и физических нагрузок.

Смарт-часы позволяют измерять пульс, уровень кислорода в крови, температуру кожи и частоту дыхания. Имеется функция мониторинга женского здоровья и оценки качества сна. Модель Huawei Watch GT 5 Pro дополнительно оснащена функцией анализа ЭКГ, которая позволяет проверять показатели здоровья сердца нажатием всего одной кнопки3.

В устройствах серии Huawei Watch GT 5 появилась новая функция «Эмоции», которая помогает объективно оценивать свое эмоциональное состояние и справляться со стрессом. С ее помощью можно следить не только за физическим, но и за эмоциональным здоровьем.

Функции для занятий спортом

Пятое поколение серии Huawei Watch GT предлагает более 100 различных функций для различных активностей и занятий спортом, включая силовые упражнения, гольф, йогу и пилатес.

Для определения местоположения во время занятий на улице применяется новая система геопозиционирования Huawei Sunflower с адаптивным алгоритмом. Она повышает точность регистрации маршрута на 40%, точность определения расстояния – на 30%, а точность определения темпа – на 20% по сравнению с устройствами предыдущей версии.

Для бегунов предусмотрена функция «Анализ техники бега». Она предоставляет профессиональную поддержку спортсменам разных уровней. Анализ ряда полезных данных позволит бегунам лучше понимать свою технику, избежать травм и тренироваться более эффективно.

В велорежимах часы «научились» автоматически отображать на экране смартфона в режиме реального времени все важные показатели. Теперь можно прикрепить смартфон к рулю и использовать его как велокомпьютер, не отвлекаясь при этом на часы.

Совместимость, голосовые вызовы и автономность

Работают часы серии Huawei Watch GT 5 под управлением операционной системы Harmony OS для носимых устройств. Все модели новой линейки совместимы с телефонами на базе EMUI, Android и iOS.

Смарт-часы также поддерживают возможность голосовых вызовов по Bluetooth и функцию бесконтактной оплаты через NFC.

Версии Huawei Watch GT 5 и Huawei Watch GT 5 Pro в корпусе 46 мм способны работать до 14 дней от одного заряда в обычном режиме использования. Более компактные версии (41 и 42 мм) в аналогичных условиях обеспечивают до 7 дней автономной работы. В любом случае часто заряжать их не придется.

Доступность и стоимость

Смарт-часы серии Huawei Watch GT 5 можно найти в сетях «Электросила», «5 элемент», 21vek, «Алло», «На Связи», МТС и А1.

Рекомендованные розничные цены на базовую модель Huawei Watch GT 5 46 мм составляют 749 рублей. Большинство версий часов Huawei Watch GT 5 41 мм (с плетеным, кожаным и ремешком из фторэластомера) можно приобрести за 749 рулей. Версия с ремешком миланского плетения предлагается за 849 рублей.

Рекомендованная розничная цена на модель Huawei Watch GT 5 Pro 46 мм с ремешком из фторэластомера – 999 рублей, с титановым браслетом – 1399 рублей.

Смарт-часы Huawei Watch GT 5 Pro 42 мм появятся в продаже позже. Рекомендованная розничная цена на версию с ремешком из фторэластомера – 1199 рублей, а с керамическим браслетом – 1499 рублей.

Для покупателей по 28 октября предусмотрен бонус – беспроводные наушники FreeBuds 6i в подарок или за 10 копеек.

Наличие конкретных моделей и версий уточняйте в местах продаж.